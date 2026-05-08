"Dia marah!" - Ismael Kone buka-bukaan soal perselisihannya dengan Roberto De Zerbi setelah manajer Tottenham itu dituduh bersikap 'seperti orang brengsek' kepada pemain timnas Kanada tersebut

Kone telah menanggapi situasi tersebut secara terbuka. Meskipun mengakui adanya ketidaksepakatan, gelandang tersebut menegaskan bahwa konflik tersebut lebih disebabkan oleh perbedaan filosofi sepak bola daripada permusuhan pribadi. Ia menggambarkan ketidaksepakatan tersebut sebagai benturan gagasan antara dua orang yang sangat mencintai sepak bola.

"Kami adalah dua orang yang mencintai sepak bola, tetapi dengan dua visi yang berbeda," jelas Kone kepada Gazzetta. "Dia benar-benar memiliki gairah yang luar biasa. Saat itu, saya sedang mengalami beberapa kesulitan dan mungkin tidak bisa langsung memberikan apa yang dia inginkan. Saya menikmati waktu saya di Marseille; itu adalah pengalaman yang luar biasa.

"Saya ingat keterampilan rekan-rekan setim saya dan kehangatan para penggemar. Saya tidak akan pernah cukup berterima kasih atas apa yang saya alami di sana, meskipun tidak berjalan sesuai keinginan saya. Saya tidak akan pernah mengatakan hal buruk tentang Roberto: mungkin dia bisa lebih sabar terhadap saya dan saya bisa menghindari respons. Hal-hal terjadi. Itu adalah perdebatan seperti banyak yang lain: dia ingin satu atau dua sentuhan di tengah lapangan, tetapi saya membutuhkan kebebasan. Saya ingin mencari peluang. Dia tahu itu, tapi hari itu dia marah."