Mantan penyerang Manchester United dan Liverpool, Owen, mengungkapkan kekagumannya kepada Pedro, dengan menyatakan bahwa Manchester United seharusnya sudah merekrut pemain Brasil itu jauh sebelum ia menjadi bintang di Stamford Bridge.

Pedro, yang bergabung dengan Chelsea dari Brighton dalam kesepakatan senilai £60 juta hanya 12 bulan lalu, menikmati musim debut yang gemilang meski klub secara keseluruhan tengah kesulitan.

Berbicara di podcast The Good, The Bad & The Football, Owen menjelaskan: "Saya penggemar berat Pedro, saya pikir dia luar biasa. Faktanya, Manchester United seharusnya membelinya sekitar empat tahun lalu saat dia berada di Watford. United tidak punya siapa pun di lini depan selama bertahun-tahun dan saya berpikir, 'Pedro itu', saya suka dia. Dia, Morgan Rogers, dan Cole Palmer sebagai trio lini depan... jelas perekrutan yang aneh pada diri Danny Welbeck dan Jordan Henderson."