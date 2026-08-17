Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh
'Dia luar biasa' - Michael Owen mengatakan Man Utd seharusnya merekrut bintang Chelsea senilai £60 juta, Joao Pedro
Owen menyesalkan peluang yang disia-siakan Man Utd
Mantan penyerang Manchester United dan Liverpool, Owen, mengungkapkan kekagumannya kepada Pedro, dengan menyatakan bahwa Manchester United seharusnya sudah merekrut pemain Brasil itu jauh sebelum ia menjadi bintang di Stamford Bridge.
Pedro, yang bergabung dengan Chelsea dari Brighton dalam kesepakatan senilai £60 juta hanya 12 bulan lalu, menikmati musim debut yang gemilang meski klub secara keseluruhan tengah kesulitan.
Berbicara di podcast The Good, The Bad & The Football, Owen menjelaskan: "Saya penggemar berat Pedro, saya pikir dia luar biasa. Faktanya, Manchester United seharusnya membelinya sekitar empat tahun lalu saat dia berada di Watford. United tidak punya siapa pun di lini depan selama bertahun-tahun dan saya berpikir, 'Pedro itu', saya suka dia. Dia, Morgan Rogers, dan Cole Palmer sebagai trio lini depan... jelas perekrutan yang aneh pada diri Danny Welbeck dan Jordan Henderson."
- Getty Images
Chelsea diprediksi bakal sukses di bawah Xabi Alonso
Selain memuji Pedro, Owen sangat optimistis soal prospek Chelsea di bawah arahan manajer baru Xabi Alonso. Setelah finis mengecewakan di posisi kesepuluh musim lalu, Chelsea memasuki era baru tanpa gangguan sepak bola Eropa.
Owen menarik paralel antara tugas Alonso saat ini dan kesuksesan bersejarahnya di Bundesliga, ketika ia mengubah tim yang sedang kesulitan menjadi juara. Pundit itu mengatakan: "Chelsea. Ini mungkin meleset jauh, tetapi mereka sama sekali tidak bermain di Eropa dan Anda bisa melihat betapa pentingnya hal itu selama bertahun-tahun. Itu luar biasa untuk Manchester United tahun lalu. Manajer ini [Alonso] melakukan sesuatu yang mirip dengan tim yang tidak diunggulkan di Jerman [Bayer Leverkusen], dia akan mengubah banyak hal, mereka berbelanja dengan baik."
Kebangkitan Pedro dan rivalitas London
Dampak Pedro di Chelsea langsung terasa, dengan penyerang serbabisa itu mencetak 20 gol di semua kompetisi musim lalu. Ia dengan cepat memantapkan diri sebagai titik fokus serangan Chelsea, dengan menjadi starter di depan rekrutan sesama musim panas, Liam Delap.
Menanggapi potensi Chelsea untuk mengejutkan liga, Owen mengakui masih ada area yang perlu diperbaiki, tetapi tetap optimistis dengan arah mereka secara keseluruhan. Ia melanjutkan: "Ada tanda tanya besar soal penjaga gawang, saya dengar itu. Tapi saya merasa tim itu bisa meledak. Mereka tidak punya kompetisi Eropa untuk menjadi fokus dan ada beberapa pemain bagus di sana. Saya pikir Chelsea bisa menjalani musim yang besar."
- Getty Images
Mempertahankan status 'tak tersentuh'
Dengan tujuh tahun tersisa dalam kontraknya saat ini, Pedro dianggap sebagai salah satu sosok yang 'tak tersentuh' di dalam hierarki Chelsea. Penolakan cepat klub terhadap pendekatan Arsenal, yang kabarnya mencapai €100 juta, mengirimkan pesan yang jelas tentang pentingnya dia dalam rencana taktis Alonso.
Pedro sebelumnya juga menarik minat raksasa Eropa seperti Barcelona, yang semakin menegaskan penilaian Owen bahwa Manchester United melewatkan peluang dengan tidak bergerak lebih cepat selama fase perkembangan sang pemain di Watford dan Brighton.
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