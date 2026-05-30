Pada leg kedua melawan Bratislava, sang pelatih menurunkan bintang utamanya sejak awal, namun menariknya keluar pada menit ke-74 saat skor masih 1-0, berkat assist dari Totti. Slovan berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit akhir, sehingga Roma harus segera mengubur impian gelar di kompetisi pertama tersebut. Di Serie A, tidak ada satu pun kemenangan yang diraih dari tiga pertandingan pertama, meskipun Totti kini bermain penuh selama 90 menit. Yang semakin jelas: Untuk mewujudkan apa yang diharapkan para penggemar dan pakar di balik istilah "BarcaRoma", Luis Enrique kekurangan pemain. Meskipun pada akhir musim tim ini memiliki rata-rata penguasaan bola terbanyak kedua setelah Juventus, para pemain Roma jarang mampu mengubah waktu menguasai bola menjadi serangan berbahaya. Dan Luis Enrique menolak untuk melakukan penyesuaian pada sistemnya.

Musim Roma tidak lagi mendapatkan momentum yang tepat, sehingga pada akhirnya mereka finis di posisi ketujuh klasemen. Ketidakpercayaan terhadap pelatih baru, yang tidak mendukung idola mereka tanpa syarat, semakin tumbuh di kalangan suporter Roma, yang akhirnya menyerang keluarga Luis Enrique secara verbal di dekat rumahnya. "Dia tidak bisa lagi mentolerir hal itu. Dia kemudian pergi. Dia kelelahan dan membutuhkan istirahat selama setahun," kenang Sabatini. Sebelum hari pertandingan terakhir di Serie A, Luis Enrique mengundurkan diri sebagai pelatih Roma. Apa yang berhasil dia lakukan di klub-klub selanjutnya, di FC Barcelona, tim nasional Spanyol, dan saat ini di Paris Saint-Germain—yaitu menggabungkan ide-idenya dengan sepak bola yang sukses dan semakin spektakuler—tidak berhasil di AS Roma. Dan bagi para penggemar Giallorossi, kepergiannya setelah kurang dari setahun merupakan titik akhir dari sebuah perkembangan yang dimulai dengan "dosa besar" di Bratislava.