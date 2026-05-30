Daniel Buse

Dia langsung melakukan "kesalahan fatal" yang paling parah di pertandingan pertamanya: Saat Luis Enrique mengalami kegagalan telak di AS Roma

Dengan gaya permainan yang terkadang spektakuler, Luis Enrique berhasil menjadi pelatih sukses di PSG. Pada hari Sabtu, ia berkesempatan mempertahankan gelar Liga Champions. Namun, pada tugas kepelatihan besar pertamanya, ia gagal meraih kesuksesan.

Kemampuan bermain Luis Enrique tak perlu diragukan lagi: Antara tahun 1991 dan 1996, ia tampil dalam lebih dari 150 pertandingan sebagai penyerang untuk Real Madrid – dan kemudian menjadi salah satu dari sedikit pemain yang justru langsung pindah ke FC Barcelona, rival abadi Los Blancos. Di sana pun ia sukses selama bertahun-tahun dan tampil dalam lebih dari 200 pertandingan, sebelum akhirnya mengakhiri karier aktifnya pada tahun 2004. 

Empat tahun kemudian, Luis Enrique, yang sudah punya banyak pengalaman, terjun ke dunia kepelatihan. Di tim cadangan FC Barcelona, ia mengambil alih posisi dari tak lain dan tak bukan Pep Guardiola, yang telah dipromosikan di klub Catalan tersebut. Posisi Pep inilah yang diincar oleh Luis Enrique yang ambisius, namun ia terus-menerus ditunda – karena Guardiola terlalu sukses di Barca. 

  • Ketika Guardiola sempat mempertimbangkan untuk hengkang pada musim panas 2011 namun akhirnya memutuskan untuk tetap bertahan, Luis Enrique sudah tak tahan lagi: Ia mengumumkan keputusannya untuk pergi – dan klub-klub pun berebut untuk meyakinkan "Guardiola berikutnya" agar bergabung dengan mereka. Pria yang saat itu berusia 41 tahun itu memutuskan pada musim panas 2011 untuk bergabung dengan AS Roma sebagai pekerjaan pertamanya di tim utama. Itu bukanlah pasangan yang sempurna – seperti yang disadari oleh semua pihak setelah hanya satu tahun. 

    Luis Enrique diberi kesempatan untuk menyusun skuad Roma

    Padahal, peluang bagi Luis Enrique untuk bersaing memperebutkan gelar bersama Roma sangatlah besar. Meskipun Roma hanya finis di peringkat keenam pada musim lalu, klub tersebut baru saja mendapatkan pemilik baru asal Amerika Serikat, Thomas DiBenedetto, yang kini menyediakan anggaran transfer sebesar 90 juta euro. Luis Enrique memanfaatkan kesempatan ini dan melakukan belanja besar-besaran: Maarten Stekelenburg (Ajax), Jose Angel (Gijon), Gabriel Heinze (Marseille), Simon Kjaer (Wolfsburg), Erik Lamela (River Plate), Miralem Pjanic (Lyon), Bojan Krkic (Barcelona), Dani Osvaldo (Espanyol), dan Fabio Borini (Parma) datang ke Kota Abadi, sehingga tim yang sepenuhnya baru terbentuk di sekitar legenda klub Francesco Totti dan Daniele De Rossi. 

    Luis Enrique ingin meniru sistem Barcelona

    Namun, ada satu "pendatang baru" yang tidak disambut baik oleh para penggemar Roma: Luis Enrique membawa mantan pemain Barca, Ivan de la Pena, sebagai asisten pelatihnya – dan sang asisten justru pernah bermain untuk Lazio selama empat tahun, sesuatu yang belum terlupakan oleh para pendukung Giallorossi. Luis Enrique tidak peduli. Begitu pula dengan fakta bahwa skuad barunya kesulitan menerapkan ide dan arahan pelatih baru tersebut setelah persiapan musim yang singkat. Tidak mengherankan, Luis Enrique ingin melihat timnya melakukan persis seperti yang diajarkan di FC Barcelona pada masa kejayaan Tiki-Taka: penguasaan bola, penguasaan bola, penguasaan bola – dan tekanan balik jika bola terlepas. 

    "De Rossi datang ke kantor saya dan berkata, 'Dia mengembangkan begitu banyak konsep baru sehingga saya merasa seolah-olah belum pernah bermain sepak bola,'" lapor Direktur Olahraga Roma, Walter Sabatini, kepada surat kabar olahraga Spanyol AS mengenai dampak kerja Luis Enrique. Satu-satunya masalah: Hasilnya tidak memuaskan di awal musim. Laga uji coba terakhir melawan Valencia berakhir dengan kekalahan 0-3 – dan seminggu kemudian, Roma harus bertanding di kualifikasi Liga Europa melawan Slovan Bratislava. 

    Luis Enrique di AS Roma: Francesco Totti akan menjadi topik utama yang mencuri perhatian

    "Ada aturan di Roma: Siapa pun yang menyerang Totti, berarti melakukan dosa besar. Siapa pun yang meragukannya, sudah tamat," kata Sabatini beberapa tahun kemudian mengenai apa yang terjadi di Slovakia. Pasalnya, Luis Enrique awalnya menempatkan legenda Roma itu di bangku cadangan – dan dia sangat menyadari dampak apa yang akan ditimbulkan hal itu di media. Para penggemar Roma terkejut dan, setelah kekalahan 0-1 di mana Totti dimasukkan sebagai pemain pengganti di babak kedua, mereka pun tercengang. "Dia tahu bahwa dengan menyingkirkan Totti, dia telah menggali kuburannya sendiri," kata Sabatini. 

    Luis Enrique telah mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan olahraga. "Itu sangat tegas," kata mantan direktur olahraga Roma tersebut. Namun, yang diremehkan sang pelatih adalah kekuatan angin penentang yang dia terima bahkan sebelum pertandingan liga pertama. Selama konferensi pers, topik yang dibahas hanyalah Totti, yang awalnya dikomentari dengan ramah oleh Luis Enrique, meskipun segera muncul rumor bahwa ada perselisihan antara pelatih baru dan legenda Roma tersebut: "Francesco adalah pemain yang saya hargai dan hormati. Saya tidak bertengkar dengan siapa pun," kata Luis Enrique dengan cepat. 

  • Musim Roma sama sekali tidak berjalan lancar

    Pada leg kedua melawan Bratislava, sang pelatih menurunkan bintang utamanya sejak awal, namun menariknya keluar pada menit ke-74 saat skor masih 1-0, berkat assist dari Totti. Slovan berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit akhir, sehingga Roma harus segera mengubur impian gelar di kompetisi pertama tersebut. Di Serie A, tidak ada satu pun kemenangan yang diraih dari tiga pertandingan pertama, meskipun Totti kini bermain penuh selama 90 menit. Yang semakin jelas: Untuk mewujudkan apa yang diharapkan para penggemar dan pakar di balik istilah "BarcaRoma", Luis Enrique kekurangan pemain. Meskipun pada akhir musim tim ini memiliki rata-rata penguasaan bola terbanyak kedua setelah Juventus, para pemain Roma jarang mampu mengubah waktu menguasai bola menjadi serangan berbahaya. Dan Luis Enrique menolak untuk melakukan penyesuaian pada sistemnya. 

    Musim Roma tidak lagi mendapatkan momentum yang tepat, sehingga pada akhirnya mereka finis di posisi ketujuh klasemen. Ketidakpercayaan terhadap pelatih baru, yang tidak mendukung idola mereka tanpa syarat, semakin tumbuh di kalangan suporter Roma, yang akhirnya menyerang keluarga Luis Enrique secara verbal di dekat rumahnya. "Dia tidak bisa lagi mentolerir hal itu. Dia kemudian pergi. Dia kelelahan dan membutuhkan istirahat selama setahun," kenang Sabatini. Sebelum hari pertandingan terakhir di Serie A, Luis Enrique mengundurkan diri sebagai pelatih Roma. Apa yang berhasil dia lakukan di klub-klub selanjutnya, di FC Barcelona, tim nasional Spanyol, dan saat ini di Paris Saint-Germain—yaitu menggabungkan ide-idenya dengan sepak bola yang sukses dan semakin spektakuler—tidak berhasil di AS Roma. Dan bagi para penggemar Giallorossi, kepergiannya setelah kurang dari setahun merupakan titik akhir dari sebuah perkembangan yang dimulai dengan "dosa besar" di Bratislava. 

