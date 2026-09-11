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'Dia kesal dan saya suka itu!' - Ruben Amorim mengonfirmasi kembalinya Christian Pulisic untuk AC Milan saat menghadapi Lazio
Amorim menyambut baik frustrasi Pulisic
Amorim mengungkapkan bahwa Pulisic frustrasi dengan minimnya waktu bermainnya di AC Milan, sebuah perasaan yang menurut sang pelatih kepala justru menggembirakan. Winger Amerika Serikat itu menjalani awal musim Serie A 2026-27 yang sulit, gagal mencatatkan satu menit pun dalam tiga pertandingan pembuka setelah baru kembali berlatih bulan lalu usai mengalami mikrofraktur dan memar tulang di kaki kanannya saat Piala Dunia.
Berbicara menjelang lawatan ke Roma, Amorim membahas langsung situasi sang winger dan mengonfirmasi bahwa penantian kembalinya 'Captain America' hampir berakhir. "Saya rasa kalian akan melihat Pulisic," kata Amorim kepada para wartawan dalam konferensi pers pralaga pada Jumat. "Saya tidak tahu apakah dia akan menjadi starter atau masuk ke lapangan dari bangku cadangan. Saya rasa dia akan bermain setidaknya beberapa menit sekarang dan saya menyukai Pulisic. Saya sangat menyukainya sebagai pemain. Dia kesal karena sejauh ini dia belum bermain sama sekali, dan saya menyukai itu dari para pemain saya."
- AFP
Pertarungan dengan bintang yang tengah melejit, Alphadjo Cisse
Meski kualitas Pulisic tak diragukan, ia kembali ke tim saat persaingan internal mencapai puncaknya. Dalam ketidakhadirannya, pemain internasional muda Italia berusia 19 tahun, Alphadjo Cisse, memanfaatkan peluang di sisi kiri. Cisse menjadi kisah kejutan pada awal masa kepelatihan Amorim, mencetak dua gol impresif dan memperlihatkan dribel langsung penuh percaya diri yang dengan cepat menjadikannya favorit suporter di San Siro.
Pelatih Milan itu seperti biasa berbicara blak-blakan ketika ditanya bagaimana ia berniat mengelola dua winger yang bersaing untuk posisi yang sama di starting XI. "Saya tidak akan menyingkirkan siapa pun yang tampil bagus hanya demi memasukkan seorang pemain," tegas Amorim. "Ini cara saya mengelola grup, dan saya akan mati dengan prinsip-prinsip ini."
Figur kunci bagi klub dan tim nasional
Pulisic bergabung dengan AC Milan pada musim panas 2023 dengan kontrak berdurasi empat tahun. Sejak kedatangannya, winger USMNT itu telah mencatatkan 134 penampilan di semua kompetisi untuk AC Milan, dengan membukukan 42 gol dan 27 assist sambil membantu klub meraih Supercoppa Italiana pada musim 2024-25.
Penyerang Amerika itu mewakili Amerika Serikat di Piala Dunia pada musim panas lalu, hanya absen dalam laga fase grup melawan Australia karena cedera. Ia tampil dalam empat pertandingan, menyumbang satu assist sebelum USMNT tersingkir di babak 16 besar oleh Belgia.
- Getty Images Sport
Start kuat Milan di Serie A
Milan menatap laga besar akhir pekan ini dalam performa kuat, setelah melewati pekan-pekan pembuka musim tanpa kekalahan. Dengan dua kemenangan dan satu hasil imbang dari tiga pertandingan pertama mereka, AC Milan saat ini berada di posisi kelima klasemen Serie A.
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