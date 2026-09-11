Amorim mengungkapkan bahwa Pulisic frustrasi dengan minimnya waktu bermainnya di AC Milan, sebuah perasaan yang menurut sang pelatih kepala justru menggembirakan. Winger Amerika Serikat itu menjalani awal musim Serie A 2026-27 yang sulit, gagal mencatatkan satu menit pun dalam tiga pertandingan pembuka setelah baru kembali berlatih bulan lalu usai mengalami mikrofraktur dan memar tulang di kaki kanannya saat Piala Dunia.

Berbicara menjelang lawatan ke Roma, Amorim membahas langsung situasi sang winger dan mengonfirmasi bahwa penantian kembalinya 'Captain America' hampir berakhir. "Saya rasa kalian akan melihat Pulisic," kata Amorim kepada para wartawan dalam konferensi pers pralaga pada Jumat. "Saya tidak tahu apakah dia akan menjadi starter atau masuk ke lapangan dari bangku cadangan. Saya rasa dia akan bermain setidaknya beberapa menit sekarang dan saya menyukai Pulisic. Saya sangat menyukainya sebagai pemain. Dia kesal karena sejauh ini dia belum bermain sama sekali, dan saya menyukai itu dari para pemain saya."