"Dia kemungkinan besar masih akan berperan!" Kompany menjelaskan perubahan mengejutkan dalam susunan pemain inti FC Bayern saat melawan PSG

Fakta bahwa Davies yang harus diganti sedikit mengejutkan, karena Josip Stanisic sempat dibuat pusing oleh lawan Khvicha Kvaratskhelia saat melawan PSG dan tampil kurang meyakinkan di lini belakang. Namun, Stanisic kembali diturunkan sebagai starter. Davies memang menyebabkan penalti akibat handball yang tidak disengaja pada leg pertama, tetapi secara keseluruhan ia tampil bagus.

Namun, ia harus ditarik keluar saat jeda karena telah menerima kartu kuning di awal pertandingan. Vincent Kompany menyebutnya sebagai "tindakan pencegahan" sebelum leg kedua di DAZN. Mengapa Davies tetap duduk di bangku cadangan dan Laimer kembali ke starting eleven?

"Phonzy kemungkinan besar masih akan berperan hari ini," kata Kompany. Namun, Laimer dan Stanisic telah "konsisten sepanjang musim" dan juga sangat mengenal lawan dari Paris: "Mereka sudah sering bermain melawan Paris dan selalu tampil baik. Itulah mengapa saya memiliki kepercayaan penuh pada mereka."