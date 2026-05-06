Hanya dengan satu perubahan menjelang laga balasan ini: Pelatih Vincent Kompany memilih Konrad Laimer sebagai bek kiri dalam leg kedua semifinal Liga Champions antara FC Bayern melawan juara bertahan Paris Saint-Germain. Pemain asal Austria ini menjadi satu-satunya pemain baru yang masuk ke dalam susunan pemain inti setelah kekalahan 4-5 pada leg pertama, menggantikan Alphonso Davies.
"Dia kemungkinan besar masih akan berperan!" Kompany menjelaskan perubahan mengejutkan dalam susunan pemain inti FC Bayern saat melawan PSG
Fakta bahwa Davies yang harus diganti sedikit mengejutkan, karena Josip Stanisic sempat dibuat pusing oleh lawan Khvicha Kvaratskhelia saat melawan PSG dan tampil kurang meyakinkan di lini belakang. Namun, Stanisic kembali diturunkan sebagai starter. Davies memang menyebabkan penalti akibat handball yang tidak disengaja pada leg pertama, tetapi secara keseluruhan ia tampil bagus.
Namun, ia harus ditarik keluar saat jeda karena telah menerima kartu kuning di awal pertandingan. Vincent Kompany menyebutnya sebagai "tindakan pencegahan" sebelum leg kedua di DAZN. Mengapa Davies tetap duduk di bangku cadangan dan Laimer kembali ke starting eleven?
"Phonzy kemungkinan besar masih akan berperan hari ini," kata Kompany. Namun, Laimer dan Stanisic telah "konsisten sepanjang musim" dan juga sangat mengenal lawan dari Paris: "Mereka sudah sering bermain melawan Paris dan selalu tampil baik. Itulah mengapa saya memiliki kepercayaan penuh pada mereka."
FC Bayern mengandalkan lini serangnya yang telah mencetak 101 gol
Dibandingkan dengan pertandingan yang berakhir imbang 3-3 melawan 1. FC Heidenheim akhir pekan lalu, Kompany melakukan enam perubahan. Jonathan Tah, Laimer, Josip Stanisic, Aleksandar Pavlovic, dan Jamal Musiala tetap mempertahankan tempat mereka di starting line-up.
Di depan kapten Manuel Neuer di bawah mistar gawang, lini pertahanan diperkuat oleh Stanisic, pemimpin pertahanan Dayot Upamecano, Tah, dan Laimer. Duet gelandang seperti biasa diisi oleh Joshua Kimmich dan Pavlovic, dengan Musiala bermain di depan mereka. Lini serang yang telah mencetak 101 gol, yang terdiri dari Michael Olise, Harry Kane, dan Luis Díaz, diharapkan dapat mengamankan tiket ke final pada 30 Mei di Budapest.
Di bangku cadangan, Kompany kembali memiliki alternatif-alternatif berkualitas tinggi: Tom Bischof sudah kembali masuk skuad saat melawan Heidenheim, kini Lennart Karl dan Raphael Guerreiro juga kembali setelah pulih dari cedera. Hanya Serge Gnabry yang absen karena cedera.