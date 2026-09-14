Dia kembali! Zlatan Ibrahimovic kembali ke Milanello setelah absen enam bulan untuk menyaksikan skuad Ruben Amorim

Ibrahimovic secara resmi kembali terlibat langsung dalam aktivitas di AC Milan setelah untuk pertama kalinya dalam lebih dari setengah tahun kembali ke pusat latihan klub, Milanello. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, mantan striker yang kini menjadi penasihat RedBird itu hadir pada Senin pagi untuk mengamati skuad tim utama saat mereka bersiap menghadapi agenda Eropa berikutnya.

Ikon Swedia itu menaruh perhatian besar pada sesi pagi, mengamati dengan saksama para pemain saat mereka berlatih di bawah arahan pelatih kepala Ruben Amorim. Zlatan Ibrahimovic kembali ke markas latihan AC Milan, Milanello, untuk pertama kalinya dalam enam bulan guna mengamati skuad Ruben Amorim dalam latihan. Kembalinya Ibrahimovic datang pada momen krusial ketika Milan bersiap memulai kampanye UEFA Europa League mereka dengan menjamu Benfica pada Rabu, dengan kehadirannya memberi dorongan besar bagi moral skuad.