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Dia kembali! Zlatan Ibrahimovic kembali ke Milanello setelah absen enam bulan untuk menyaksikan skuad Ruben Amorim
Sang ikon akhirnya kembali ke Milanello yang telah lama dinantikan
Ibrahimovic secara resmi kembali terlibat langsung dalam aktivitas di AC Milan setelah untuk pertama kalinya dalam lebih dari setengah tahun kembali ke pusat latihan klub, Milanello. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, mantan striker yang kini menjadi penasihat RedBird itu hadir pada Senin pagi untuk mengamati skuad tim utama saat mereka bersiap menghadapi agenda Eropa berikutnya.
Ikon Swedia itu menaruh perhatian besar pada sesi pagi, mengamati dengan saksama para pemain saat mereka berlatih di bawah arahan pelatih kepala Ruben Amorim. Zlatan Ibrahimovic kembali ke markas latihan AC Milan, Milanello, untuk pertama kalinya dalam enam bulan guna mengamati skuad Ruben Amorim dalam latihan. Kembalinya Ibrahimovic datang pada momen krusial ketika Milan bersiap memulai kampanye UEFA Europa League mereka dengan menjamu Benfica pada Rabu, dengan kehadirannya memberi dorongan besar bagi moral skuad.
- Getty Images Sport
Akhir dari pembekuan pasca-Allegri
Konteks absennya Ibrahimovic selama enam bulan berakar dari akhir dramatis era kepelatihan sebelumnya di San Siro. Terakhir kali sang veteran terlihat di Milanello, ia dilaporkan terlibat dalam 'konfrontasi keras' dengan mantan bos Milan Massimiliano Allegri.
Periode gesekan itu bertepatan dengan rangkaian performa sulit Milan, yang pada akhirnya finis di peringkat kelima Serie A dan gagal lolos ke Liga Champions. Dampak dari musim yang mengecewakan itu membuat Allegri dipecat sehari setelah kampanye berakhir.
Kemitraan berlanjut dengan Gerry Cardinale
Setelah bentrokan itu, Ibrahimovic tampak mengambil peran yang lebih ke belakang dalam proyek Milan hingga sisa musim, membuat masa depannya di klub diselimuti ketidakpastian. Para penggemar sebagian besar sudah menganggapnya habis setelah ia menghabiskan musim panas dengan bekerja sebagai pundit untuk Fox Sports selama Piala Dunia, bahkan melewatkan acara-acara penting klub seperti penghormatan untuk Franco Baresi.
Namun, setelah pembicaraan untuk menjernihkan suasana pada musim panas, mantan striker itu kembali masuk dalam lingkaran. Meski secara fisik tidak hadir di Milanello dalam beberapa bulan terakhir, Ibrahimovic tetap menjadi figur penting, dengan Sky Sport menegaskan bahwa kolaborasinya dengan pemilik Gerry Cardinale tetap 'sangat aktif' sepanjang masa ketidakhadirannya. Sebagai penasihat kunci untuk RedBird, kini ia sekali lagi terlibat penuh, menjembatani kesenjangan antara manajemen dan departemen olahraga.
- Getty Images Sport
Hasil-hasil imbang belakangan ini menghambat momentum di liga
Di kancah domestik, Milan saat ini menempati posisi kelima di Serie A dengan delapan poin dari empat pertandingan pembuka mereka. AC Milan mengawali kampanye liga mereka dengan dua kemenangan beruntun atas Torino dan Venezia, tetapi sejak itu kehilangan poin setelah meraih hasil imbang tandang secara beruntun melawan Juventus dan Lazio. Setelah menjalani tugas Eropa pada pertengahan pekan melawan Benfica, tim asuhan Amorim akan menjamu Lecce di San Siro pada hari Minggu dalam pertandingan terakhir mereka sebelum jeda internasional.
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