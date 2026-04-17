"Dia justru melemahkan dirinya sendiri": Mantan pemain tim nasional mengkritisi cara Julian Nagelsmann menangani Deniz Undav

Kemenangan 2-1 atas Ghana dalam pemusatan latihan bulan Maret memicu perdebatan nasional mengenai cara Nagelsmann menangani Undav. Meskipun penyerang VfB Stuttgart itu mencetak gol penentu kemenangan di menit-menit akhir, pelatih berusia 38 tahun itu tetap melontarkan kritik secara terbuka. "Jika dia sudah berlari selama 70 menit sebelumnya, saya tidak tahu apakah dia bisa mencetak gol seperti itu. Itu memang langkah yang jauh, yang setelah 70 menit – terutama mengingat cuaca musim panas yang mencapai 42 derajat – bisa jadi sulit baginya," katanya, sambil menjelaskan bahwa sang penyerang akan menempatkan dirinya sendiri di bawah tekanan dengan keinginannya untuk menjadi pemain inti: "Dari segi itu, tidak masalah bagi saya jika dia mulai mencetak lebih sedikit gol. Jika dia bisa mengatasinya dengan baik, silakan saja."

Sementara itu, Nagelsmann melakukan perubahan 180 derajat. Dalam acara bincang-bincang "Bestbesetzung" di MagentaTV, ia meminta maaf atas pernyataannya. "Itu tidak benar dan juga terlalu keras bagi publik." Kesadaran itu juga muncul dari percakapan dengan istrinya, Lena.

"Dia tidak memperkuat dirinya sendiri dengan itu, justru dia melemahkan dirinya sendiri," kata Weidenfeller. Oliver Kahn yang juga hadir merasa aneh mengapa Nagelsmann merefleksikan diri di depan publik dan mengkritik gaya kepemimpinannya. "Tentu saja mungkin saja kamu menelepon pemain itu dan berkata, 'Aku sudah melampaui batas,' lalu menjelaskan situasinya sesuai pandanganmu, dan selesai," kata mantan kiper kelas dunia itu sambil menekankan: "Hal itu pada akhirnya akan tersebar ke publik juga. Tapi mengumumkannya secara terbuka sekarang, ya, ada nuansa tertentu."