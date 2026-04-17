Ikon BVB, Roman Weidenfeller, menyatakan dalam acara Sky "Triple - der Hagedorn-Fussballtalk" bahwa pelatih tim nasional Jerman tidak "membantu dirinya sendiri" dengan permintaan maafnya, karena "awalnya bersikap tegas, lalu mundur".
"Dia justru melemahkan dirinya sendiri": Mantan pemain tim nasional mengkritisi cara Julian Nagelsmann menangani Deniz Undav
Kemenangan 2-1 atas Ghana dalam pemusatan latihan bulan Maret memicu perdebatan nasional mengenai cara Nagelsmann menangani Undav. Meskipun penyerang VfB Stuttgart itu mencetak gol penentu kemenangan di menit-menit akhir, pelatih berusia 38 tahun itu tetap melontarkan kritik secara terbuka. "Jika dia sudah berlari selama 70 menit sebelumnya, saya tidak tahu apakah dia bisa mencetak gol seperti itu. Itu memang langkah yang jauh, yang setelah 70 menit – terutama mengingat cuaca musim panas yang mencapai 42 derajat – bisa jadi sulit baginya," katanya, sambil menjelaskan bahwa sang penyerang akan menempatkan dirinya sendiri di bawah tekanan dengan keinginannya untuk menjadi pemain inti: "Dari segi itu, tidak masalah bagi saya jika dia mulai mencetak lebih sedikit gol. Jika dia bisa mengatasinya dengan baik, silakan saja."
Sementara itu, Nagelsmann melakukan perubahan 180 derajat. Dalam acara bincang-bincang "Bestbesetzung" di MagentaTV, ia meminta maaf atas pernyataannya. "Itu tidak benar dan juga terlalu keras bagi publik." Kesadaran itu juga muncul dari percakapan dengan istrinya, Lena.
"Dia tidak memperkuat dirinya sendiri dengan itu, justru dia melemahkan dirinya sendiri," kata Weidenfeller. Oliver Kahn yang juga hadir merasa aneh mengapa Nagelsmann merefleksikan diri di depan publik dan mengkritik gaya kepemimpinannya. "Tentu saja mungkin saja kamu menelepon pemain itu dan berkata, 'Aku sudah melampaui batas,' lalu menjelaskan situasinya sesuai pandanganmu, dan selesai," kata mantan kiper kelas dunia itu sambil menekankan: "Hal itu pada akhirnya akan tersebar ke publik juga. Tapi mengumumkannya secara terbuka sekarang, ya, ada nuansa tertentu."
Penyerang Jerman paling tajam: Undav tetap menjadi pemain pengganti andalan di timnas Jerman
Di sisi lain, Nagelsmann juga mengungkapkan bahwa ia "langsung meminta maaf kepada Deniz keesokan harinya" — dan Undav pun "syukurlah" menerima permintaan maafnya.
Namun, Nagelsmann tetap melihat pemain favorit penonton Stuttgart ini sebagai "penantang". Undav telah menunjukkan bahwa ia "dapat memainkan peran yang baik sebagai pemain pengganti". Meskipun hal itu "selalu bisa berubah".
Di VfB, Undav bersinar sebagai pemain inti yang tak tergantikan. Dalam 40 penampilan, ia mencetak 23 gol dan 13 assist; tidak ada pemain serang Jerman lain yang lebih produktif musim ini. Oleh karena itu, pihak klub di Neckar juga berupaya memperpanjang kontraknya yang masih berlaku hingga 2027. Namun, pemain berusia 29 tahun itu dilaporkan menuntut gaji rekor.
Sejak jeda pertandingan internasional, Undav juga menunggu momen kesuksesan pribadi. Dalam pertandingan melawan BVB dan HSV, ia tidak berhasil mencetak gol atau memberikan assist. Selain itu, dalam kemenangan 4-0 atas Hamburg, ia membuang beberapa peluang emas dan gagal mengeksekusi tendangan penalti.
Rekor Deniz Undav di Tim Nasional Jerman
Penampilan 7 Penampilan selama 90 menit 0 Gol 4 Assist 1