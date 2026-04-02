Dia juga suka mencetak "gol konyol": Apakah bintang muda yang sedang naik daun di BVB ini akan menjadi transfer pertama yang mengejutkan dari Ole Book?

Kualitas-kualitas ini juga telah menarik minat di bursa transfer 'konvensional'. Menurut informasi dari Sky, manajemen Tresoldi telah melakukan pembicaraan dengan berbagai klub dari Spanyol, Italia, dan Jerman terkait kemungkinan kepindahan pada musim panas mendatang, dengan nilai transfer yang dibicarakan berkisar antara 25 hingga 30 juta euro. Selain Arsenal dan Tottenham, Borussia Dortmund dan Bayer 04 Leverkusen juga disebut-sebut sebagai pihak yang tertarik.

Terutama di BVB, jika Serhou Guirassy hengkang, bisa saja muncul kekosongan di posisi penyerang tengah. Memang, tim Schwarzgelben masih memiliki Fabio Silva sebagai penyerang tengah nominal di skuad mereka, tetapi pemain asal Portugal itu sejauh ini belum benar-benar menonjol sebagai pencetak gol (1 gol, 5 assist).

Dalam hal ini, profil Tresoldi bisa menjadi alternatif yang sangat dibutuhkan, yang juga sesuai dengan kriteria pemain yang dicari oleh direktur olahraga baru, Ole Book. Masalah bagi Book dan BVB: Anggaran transfer BVB kabarnya sangat kecil berdasarkan situasi saat ini.

Di Leverkusen pun bisa muncul kebutuhan di lini depan, mengingat agen Christian Kofane baru-baru ini secara terbuka mengisyaratkan minat dari sejumlah klub top dan kontak dengan FC Arsenal.

Tresoldi sendiri pernah mengungkapkan tujuan impiannya di Gazzetta, yang bukan di Jerman, melainkan di Italia. "Itulah mimpi yang membuat saya bekerja keras setiap hari. Saya merasa sangat nyaman di Brugge dan tahu bahwa masih ada jalan panjang di depan saya. Tapi mimpi untuk bermain di Milan ada di sana, di kepala saya. Saya memikirkannya setiap pagi setelah bangun tidur."