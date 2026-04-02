Dia juga suka mencetak "gol konyol": Apakah bintang muda yang sedang naik daun di BVB ini akan menjadi transfer pertama yang mengejutkan dari Ole Book?

Saat ini, Niclas Füllkrug (33) yang sedang terikat kontrak di Milan juga merupakan pesaing potensial di tim nasional Jerman. Namun, bagi Füllkrug, masa peminjamannya ke Rossoneri semakin berubah menjadi bencana. Harapannya untuk dapat meyakinkan Nagelsmann agar mendapat tempat di skuad Piala Dunia melalui gol dan waktu bermain yang konsisten semakin memudar.
Dan karena Tim Kleindienst (30) juga mengalami masa-masa sulit dan penuh cedera di Borussia Mönchengladbach (hanya bermain enam menit pada musim 2025/26), Tresoldi memiliki peluang yang cukup besar untuk mendapatkan tempat di skuad DFB sebagai penyerang tengah klasik. Memang, untuk saat ini tidak ada jalan lain selain melewati Kai Havertz (26) dan Nick Woltemade (24), pengalaman ini baru saja dialami oleh Deniz Undav.
Namun, Tresoldi sebenarnya harus memainkan peran dalam rencana jangka pendek dan panjang Nagelsmann, mengingat profilnya, kontribusinya untuk Brugge dan tim U21, serta kerentanan cedera dan struktur usia para pesaingnya. Jika panggilan dari pelatih tim nasional tidak kunjung datang dalam jangka menengah, DFB bisa kembali kehilangan talenta besar. Contoh-contoh seperti ini berlimpah dalam beberapa tahun terakhir.
Fisnik Asllani kini bermain untuk Kosovo, Ibrahim Maza membela Aljazair, Kenan Yilmaz untuk Turki, dan Josip Stanisic, setelah dua penampilan internasional U19 untuk Jerman, kini tidak hanya menjadi pemain inti di FC Bayern, tetapi juga pemimpin mutlak Kroasia. Sendiri, dia bisa saja mengatasi masalah besar DFB di sisi kanan, yang kini terpaksa harus diisi oleh Joshua Kimmich.
Kini, lini serang Jerman menjelang Piala Dunia tentu saja diisi oleh pemain-pemain berkualitas tinggi seperti Havertz, Woltemade, Undav, Florian Wirtz, Serge Gnabry, dan kembalinya Jamal Musiala yang menjanjikan. Namun, Nagelsmann menekankan keinginannya untuk "pasti membawa seorang penyerang" yang "bisa sedikit mengatasinya di udara saat kita butuh gol dan tidak bisa menyelesaikan semuanya dengan para pesulap di belakang, karena lawan bertahan sangat dalam". Kini, Tresoldi memang bukan ahli sundulan yang teruji, tapi dia tentu bisa "sedikit mengatasinya". Untuk Hannover dan Brugge, ia sudah mencetak tujuh gol melalui sundulan, dan Nagelsmann saat ini memang tidak memiliki banyak alternatif.
Ponsel Tresoldi tetap aktif—baik untuk pelatih timnas, asosiasi lain, maupun klub-klub baru. Baik dengan atau tanpa Piala Dunia: Pemain berusia 21 tahun ini akan menghadapi musim panas yang menarik, yang mungkin membawanya kembali ke Jerman—atau bahkan langsung ke tujuan impiannya: Milan, Italia.