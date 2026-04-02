IMAGO / Revierfoto
Tobias Empl

Diterjemahkan oleh

Dia juga suka mencetak "gol konyol": Apakah bintang muda yang sedang naik daun di BVB ini akan menjadi transfer pertama yang mengejutkan dari Ole Book?

N. Tresoldi
R. Rangnick
P. Wanner
C. Chukwuemeka
Penyerang timnas U-21 Nicolo Tresoldi berpotensi membela tiga negara besar sepak bola sekaligus dan kabarnya berencana pindah klub lagi pada musim panas nanti. Pelatih timnas mana yang akan menghubunginya lebih dulu? Dan bagaimana kabar dengan BVB?

Ralf Rangnick baru-baru ini mengucapkan kalimat yang menarik. "Jika kami adalah sebuah klub, itu akan menjadi transfer yang bagus," jelas pelatih tim nasional Austria tersebut setelah untuk pertama kalinya memanggil Paul Wanner dan Carney Chukwuemeka, dua pemain yang juga berhak membela tim nasional Jerman, Inggris, maupun Nigeria.

Persaingan untuk mendapatkan talenta yang bisa memilih bermain untuk beberapa tim nasional memang semakin mirip dengan pasar transfer dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai asosiasi berebut pemain yang sama dan – seperti di pasar transfer yang sesungguhnya – sering kali bergantung pada siapa yang paling cepat menghubungi sang pemain profesional atau siapa yang bisa menawarkan prospek terbaik kepadanya. Jika boleh dikatakan, "permainan transfer" seputar penyerang timnas U-21 Jerman, Nicolo Tresoldi, baru-baru ini kembali memanas secara tak terduga. Pasalnya, seperti dilaporkan baik oleh Bild maupun Süddeutsche Zeitung beberapa hari ini, asosiasi sepak bola Argentina telah menghubungi pihak-pihak terdekat penyerang tengah berusia 21 tahun dari Club Brugge tersebut.

  • Ini adalah asosiasi sepak bola ternama ketiga, selain Jerman dan Italia, yang memperebutkan Tresoldi—yang lahir di Italia dan sebagian besar masa kecilnya dihabiskan di Hannover. Berkat ibunya yang berasal dari Argentina, ia juga memiliki paspor Argentina dan karenanya berhak bermain untuk tim nasional negara tersebut. "Tim-tim yang secara total telah menjadi juara dunia sebelas kali," komentar Tresoldi sambil tertawa mengenai situasi ini dalam wawancara terbarunya dengan SZ.

    Selama ini, hanya ada spekulasi mengenai apakah Tresoldi akan lebih dulu menerima telepon dari pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann atau pelatih timnas Italia Gennaro Gattuso. Tresoldi sendiri yang memicu spekulasi ini ketika ia mengatakan kepada Sky Italia pada musim gugur 2025: "Telepon saya aktif. Jika Gattuso ingin berbicara dengan saya, saya akan sangat senang."

    Apakah Gattuso masih akan menelepon dari Italia dalam waktu dekat, patut diragukan setelah bencana kualifikasi terbaru yang dialami negara sepak bola yang sedang terpuruk ini. Namun, calon pengganti Gattuso pun sebaiknya mempertimbangkan Tresoldi mengingat kekurangan penyerang di skuad Azzurri, selama ia belum sepenuhnya memutuskan pilihannya.

    Tresoldi langsung merasa dihargai oleh DFB

    Tresoldi lahir di Cagliari, Sardinia, dan dibesarkan di kota kecil Gubbio, Umbria. Ayahnya, Emanuele, juga seorang pemain sepak bola profesional. Meskipun bek kiri ini tidak berhasil masuk ke tim nasional senior, ia menjadi juara Eropa bersama tim nasional Italia U-21 pada tahun 1994, bersama Fabio Cannavaro yang kemudian menjadi juara dunia dan idola masa kecil Tresoldi, Filippo Inzaghi. Tresoldi pindah ke Jerman bersama keluarganya pada usia 13 tahun, bukan karena prospek sepak bolanya, melainkan karena ibunya menerima pekerjaan sebagai pramugari di sana.

    Di Hannover 96, penyerang yang di Italia masih bermimpi menjadi pemain tenis profesional ini melewati semua tim junior dan pada tahun 2022, di usia 17 tahun, ia melakukan debutnya di liga kedua. Tak lama kemudian, ia memperoleh paspor Jerman dan undangan pertamanya untuk tim U-19 DFB.

    "Mereka telah menunjukkan jalan bagi saya, dan sejak awal saya merasakan penghargaan yang tinggi, termasuk dari pihak federasi. Itu penting bagi seorang pemain," ungkapnya baru sekitar sebulan yang lalu dalam sebuah wawancara dengan Gazzetta dello Sport. Sebaliknya, ia mengaku tidak pernah mendengar kabar apa pun dari federasi Italia.

  • Tresoldi sebagai penggemar "gol-gol konyol" dan sebagai bintang baru di Club Brugge

    Tampaknya hal itu belum berubah hingga saat ini. Para pencari bakat dari Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) dilaporkan telah mengamati Tresoldi, namun belum ada kontak dengan Gattuso, yang biasanya memainkan dua penyerang tengah klasik dalam kualifikasi Piala Dunia yang kembali berakhir memalukan. Setelah pindah dari Hannover 96 ke klub runner-up Belgia di Brugge dengan biaya transfer 7,5 juta euro, Tresoldi dengan cepat menjadi pemain inti di sana dan baru-baru ini mencetak tujuh gol dalam tujuh pertandingan liga. Untuk klubnya, Tresoldi telah mencetak 17 gol dan memberikan lima assist musim ini, serta masih bersaing memperebutkan gelar juara dengan Union Saint-Gilloises. Di Liga Champions, ia mencetak gol melawan tim-tim ternama seperti Monaco, Barcelona, dan Atletico Madrid.

    Di tim nasional U-21 Jerman pun rasionya tetap bagus: Dalam tujuh pertandingan kualifikasi untuk Kejuaraan Eropa musim ini, ia mencetak enam gol, termasuk dua gol dalam kemenangan 3-0 atas Irlandia Utara. "Kekuatan terbesar saya ada di kotak penalti, saya punya insting yang bagus untuk membaca ruang," kata Tresoldi menjelaskan kualitasnya kepada SZ. Meskipun ia tidak bisa menggiring bola melewati tiga pemain atau mencetak gol ke sudut gawang dari jarak 25 meter, ia mampu bermain dengan baik, mengontrol bola—dan juga suka mencetak "gol-gol jelek dari jarak dua atau tiga meter, yang tidak selalu masuk dalam sepuluh besar gol terindah musim ini."

    Apakah BVB tertarik pada Tresoldi jika Guirassy hengkang? Dia sangat cocok dengan kriteria pemain yang dicari Book

    Kualitas-kualitas ini juga telah menarik minat di bursa transfer 'konvensional'. Menurut informasi dari Sky, manajemen Tresoldi telah melakukan pembicaraan dengan berbagai klub dari Spanyol, Italia, dan Jerman terkait kemungkinan kepindahan pada musim panas mendatang, dengan nilai transfer yang dibicarakan berkisar antara 25 hingga 30 juta euro. Selain Arsenal dan Tottenham, Borussia Dortmund dan Bayer 04 Leverkusen juga disebut-sebut sebagai pihak yang tertarik.

    Terutama di BVB, jika Serhou Guirassy hengkang, bisa saja muncul kekosongan di posisi penyerang tengah. Memang, tim Schwarzgelben masih memiliki Fabio Silva sebagai penyerang tengah nominal di skuad mereka, tetapi pemain asal Portugal itu sejauh ini belum benar-benar menonjol sebagai pencetak gol (1 gol, 5 assist).

    Dalam hal ini, profil Tresoldi bisa menjadi alternatif yang sangat dibutuhkan, yang juga sesuai dengan kriteria pemain yang dicari oleh direktur olahraga baru, Ole Book. Masalah bagi Book dan BVB: Anggaran transfer BVB kabarnya sangat kecil berdasarkan situasi saat ini.

    Di Leverkusen pun bisa muncul kebutuhan di lini depan, mengingat agen Christian Kofane baru-baru ini secara terbuka mengisyaratkan minat dari sejumlah klub top dan kontak dengan FC Arsenal.

    Tresoldi sendiri pernah mengungkapkan tujuan impiannya di Gazzetta, yang bukan di Jerman, melainkan di Italia. "Itulah mimpi yang membuat saya bekerja keras setiap hari. Saya merasa sangat nyaman di Brugge dan tahu bahwa masih ada jalan panjang di depan saya. Tapi mimpi untuk bermain di Milan ada di sana, di kepala saya. Saya memikirkannya setiap pagi setelah bangun tidur."

    Nagelsmann belum menghubunginya: Akankah Tresoldi ikut serta dalam persiapan Piala Dunia?

    Saat ini, Niclas Füllkrug (33) yang sedang terikat kontrak di Milan juga merupakan pesaing potensial di tim nasional Jerman. Namun, bagi Füllkrug, masa peminjamannya ke Rossoneri semakin berubah menjadi bencana. Harapannya untuk dapat meyakinkan Nagelsmann agar mendapat tempat di skuad Piala Dunia melalui gol dan waktu bermain yang konsisten semakin memudar.

    Dan karena Tim Kleindienst (30) juga mengalami masa-masa sulit dan penuh cedera di Borussia Mönchengladbach (hanya bermain enam menit pada musim 2025/26), Tresoldi memiliki peluang yang cukup besar untuk mendapatkan tempat di skuad DFB sebagai penyerang tengah klasik. Memang, untuk saat ini tidak ada jalan lain selain melewati Kai Havertz (26) dan Nick Woltemade (24), pengalaman ini baru saja dialami oleh Deniz Undav.

    Namun, Tresoldi sebenarnya harus memainkan peran dalam rencana jangka pendek dan panjang Nagelsmann, mengingat profilnya, kontribusinya untuk Brugge dan tim U21, serta kerentanan cedera dan struktur usia para pesaingnya. Jika panggilan dari pelatih tim nasional tidak kunjung datang dalam jangka menengah, DFB bisa kembali kehilangan talenta besar. Contoh-contoh seperti ini berlimpah dalam beberapa tahun terakhir.

    Fisnik Asllani kini bermain untuk Kosovo, Ibrahim Maza membela Aljazair, Kenan Yilmaz untuk Turki, dan Josip Stanisic, setelah dua penampilan internasional U19 untuk Jerman, kini tidak hanya menjadi pemain inti di FC Bayern, tetapi juga pemimpin mutlak Kroasia. Sendiri, dia bisa saja mengatasi masalah besar DFB di sisi kanan, yang kini terpaksa harus diisi oleh Joshua Kimmich.

    Kini, lini serang Jerman menjelang Piala Dunia tentu saja diisi oleh pemain-pemain berkualitas tinggi seperti Havertz, Woltemade, Undav, Florian Wirtz, Serge Gnabry, dan kembalinya Jamal Musiala yang menjanjikan. Namun, Nagelsmann menekankan keinginannya untuk "pasti membawa seorang penyerang" yang "bisa sedikit mengatasinya di udara saat kita butuh gol dan tidak bisa menyelesaikan semuanya dengan para pesulap di belakang, karena lawan bertahan sangat dalam". Kini, Tresoldi memang bukan ahli sundulan yang teruji, tapi dia tentu bisa "sedikit mengatasinya". Untuk Hannover dan Brugge, ia sudah mencetak tujuh gol melalui sundulan, dan Nagelsmann saat ini memang tidak memiliki banyak alternatif.

    Ponsel Tresoldi tetap aktif—baik untuk pelatih timnas, asosiasi lain, maupun klub-klub baru. Baik dengan atau tanpa Piala Dunia: Pemain berusia 21 tahun ini akan menghadapi musim panas yang menarik, yang mungkin membawanya kembali ke Jerman—atau bahkan langsung ke tujuan impiannya: Milan, Italia.

  • Nicolo Tresoldi: Statistik Musim 2025/26


    Lomba

    Pertandingan

    Gol

    Assist

    Jupiler Pro League

    30

    13

    3

    Liga Champions UEFA

    10

    3

    1

    Kualifikasi Liga Champions

    4

    1

    1

    Piala Belgia

    3

    -

    -

    Piala Super Belgia

    1

    -

    -

    Kualifikasi Kejuaraan Eropa U-21

    6

    6

    -