Dia juga berharap bisa berhadapan dengan Jerman di Piala Dunia! Pemain baru bernilai jutaan euro ini masih harus membuktikan diri kepada VfB Stuttgart

Tak lama setelah saga transfer Nick Woltemade berakhir, terjadi momen yang tidak biasa dalam konferensi pers VfB Stuttgart. Pelatih Sebastian Hoeneß secara mengejutkan melontarkan kritik tajam terhadap perencanaan skuad yang dilakukan oleh Direktur Olahraga Fabian Wohlgemuth dan Manajer Olahraga Christian Gentner hingga saat ini.
Kepergian Woltemade merupakan "kerugian besar", tegas Hoeneß sesaat sebelum jendela transfer ditutup, dan ia menjelaskan: "Pada musim panas tahun lalu, kami telah menetapkan beberapa hal yang ingin kami wujudkan. Dan saya harus mengatakan dengan sangat jelas bahwa, bahkan sebelum Nick dipindahkan, kami belum sepenuhnya berhasil mewujudkan hal-hal tersebut." Dua atau tiga hari kemudian, Badredina Bouanani dan Bilal El Khannouss didatangkan untuk memperkuat lini serang.
Keduanya - yang kini terbukti - tidak menjadi pengganti langsung bagi striker tim nasional tersebut. Namun, sementara El Khannouss ternyata menjadi rekrutan yang tepat dan baru-baru ini dikontrak secara permanen, Bouanani masih jauh di bawah ekspektasi. Mengetahui bahwa profil pemain mereka tidak mirip dengan seorang pencetak gol, VfB berusaha mencari penyerang sejati dalam diri Hyeon-gyu Oh dari KRC Genk. Namun, pada hari batas waktu transfer, pemain asal Korea Selatan itu gagal dalam pemeriksaan medis.
Sekitar empat bulan setelah pernyataan tegas Hoeneß, tim Swabia memang menghabiskan musim dingin di posisi keenam yang bagus di Bundesliga dan juga berada di jalur yang tepat di kompetisi piala, namun masalah penyerang tampaknya tidak berhenti mengganggu para petinggi. Oleh karena itu, VfB menggunakan klausul pelepasan sebesar tujuh juta euro untuk Jeremy Arevalo dari klub divisi dua Spanyol, Racing Santander. Namun, pemain berusia 21 tahun itu belum memberikan kontribusi yang signifikan hingga saat ini.
Apakah kepindahan Jeremy Arevalo ke VfB Stuttgart terlalu dini?
Sejak saat itu, ia hanya tampil selama 30 menit dalam enam pertandingan Bundesliga dan mencetak satu assist saat melawan FC St. Pauli. Potensi yang dimiliki pemain dengan dribel cepat ini terlihat jelas terutama dalam penampilan pertamanya dan yang hingga kini menjadi penampilan terakhirnya untuk tim cadangan di Liga 3. Dalam kemenangan 3-1 atas SV Waldhof Mannheim, ia mencetak satu gol dan memberikan satu assist. Namun, tidak banyak hal positif lain yang bisa dilaporkan. Semua pihak yang terlibat mungkin berharap lebih dari transfer ini.
Sebelum pertandingan melawan Pauli, Arevalo bahkan empat kali tidak masuk dalam skuad Bundesliga, yang juga menjadi alasan di balik penampilannya yang singkat bersama tim cadangan. Pemain muda asal Ekuador ini juga tidak mendapat tempat di skuad Liga Europa. "Kami hanya bisa memasukkan sejumlah pemain terbatas ke dalam daftar. Saat ini, pemain lain sudah sedikit lebih maju," jelas Hoeneß mengenai keputusannya pada Februari lalu: "Jeremy berasal dari liga dan budaya yang berbeda. Tentu saja kami berharap prosesnya bisa sedikit lebih cepat. Namun, kami tahu bahwa situasi seperti ini bisa terjadi."
Apakah kepindahan ke Bundesliga yang ambisius ini terlalu dini bagi Arevalo? Belum tentu. Pilihan di lini depan, seperti yang diprediksi Hoeneß pada musim panas, cukup terbatas pada saat transfer. Hasil imbang 0-0 melawan TSG Hoffenheim menjelang jeda musim dingin singkat mendukung tesis tersebut. Meskipun jelas kekurangan daya gedor di sepertiga akhir lapangan, pelatih VfB hanya melakukan dua pergantian pemain—dan bahkan hanya sekali di lini serang, yaitu Chris Führich. Untuknya, Tiago Tomas ditarik keluar, yang pada musim ini—begitu pula Bouanani—juga terpaksa mencoba bermain sebagai penyerang tengah. Keduanya lebih menonjolkan kekuatan mereka saat bermain dari lini tengah.
Selain itu, Bilal El Khannouss sedang bersama Maroko di Piala Afrika - dan Ermedin Demirovic absen karena cedera kaki yang rumit, setelah mencetak lima gol sejak awal Oktober saat Deniz Undav absen sementara dan memulai musim dengan gemilang. Proses pemulihannya ternyata lebih lama dari yang diharapkan, sehingga kembalinya dia ditunda hingga Bundesliga dimulai kembali pada awal Januari. Jadi, jalan menuju debut yang sukses bagi Arevalo sudah terbuka lebar.
Dengan semangat yang membara, Arevalo mengatakan setelah kepindahannya: "Tujuan saya adalah segera beradaptasi, terus berkembang, dan membantu tim agar kita bisa meraih kesuksesan bersama". Oleh karena itu, penilaian awalnya terhadap bulan-bulan pertamanya di Neckar kemungkinan besar akan mengecewakan. Yang paling ia butuhkan saat ini adalah: kesabaran!
Tentu saja, para petinggi VfB telah memperhitungkan bahwa Arevalo mungkin tidak langsung memberikan kontribusi. "Kami melihat masih banyak potensi pada Jeremy yang ingin kami kembangkan bersama dengannya," tegas Wohlgemuth. Bukan tanpa alasan ia memberikan kontrak hingga 2031 kepada talenta penyerang ini. Namun, cepat atau lambat, Arevalo harus membuktikan kepada pihak manajemen mengapa mereka rela mengeluarkan dana sebesar itu. Para pemain yang berbahasa Spanyol seperti Chema Andres juga diharapkan membantu proses adaptasinya di Schwabenland. Hoeneß telah "menginstruksikan mereka untuk memudahkan integrasinya. Mereka juga pernah dibantu saat itu."
Namun, proses integrasi Arevalo sejauh ini lebih banyak berlangsung sebagai penonton—bahkan saat melawan BVB akhir pekan lalu, ia kembali menonton dari tribun. "Jeremy sedang beradaptasi di sini. Ini masih akan memakan waktu," jelas Wohlgemuth, setelah Arevalo untuk pertama kalinya tidak masuk skuad pada akhir Januari melawan Gladbach, dan menambahkan dengan optimis: "Ia pasti akan mendapatkan kesempatan bermain."
Namun, prediksi tersebut belum benar-benar terwujud dengan empat penampilan singkat selama maksimal enam menit sejak saat itu. Kini, terserah pada Arevalo untuk membuktikan harapan yang ditumpukan padanya dalam beberapa minggu ke depan hingga jeda musim panas yang panjang dan membuktikan dirinya sebagai "pemain yang terlambat bersinar". Asalkan dia mendapat kesempatan. Lagipula, pemain yang tiga kali membela timnas Ekuador ini juga masih berjuang untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia, yang akan mempertemukannya dengan beberapa rekan setimnya. Seperti diketahui, di fase grup, tim Amerika Selatan ini akan berhadapan dengan timnas Jerman.
Namun, tampaknya Arevalo belum merusak peluangnya dengan awal yang kurang memuaskan di VfB. Setidaknya, pelatih Sebastian Beccacece memasukkannya dua kali menjelang akhir pertandingan selama jeda internasional yang lalu.
VfB Stuttgart: Ringkasan Seluruh Transfer Musim 2025/26
- Pendaftaran:
Nama Posisi Klub asal Rumor biaya transfer Lorenz Assignon Bek Stade Rennes 12 juta euro Noah Darvich Gelandang FC Barcelona 1 juta euro Chema Andres Gelandang Real Madrid 3 juta euro Badredine Bouanani Gelandang OGC Nice 15 juta euro Bilal El Khannouss Gelandang Leicester City (pinjaman + kewajiban pembelian) Biaya pinjaman 3 juta euro Lazar Jovanovic Penyerang Red Star Belgrade 5 juta euro Jeremy Arevalo Penyerang Racing Santander 7 juta euro Tiago Tomas Penyerang VfL Wolfsburg 13 juta euro
- Pemain yang hengkang:
Nama Posisi Klub tujuan Rumor nilai transfer Dennis Seimen Penjaga gawang SC Paderborn (pinjaman) 0,25 juta euro (biaya pinjaman) Leonidas Stergiou Bek FC Heidenheim (pinjaman) Biaya pinjaman tidak diketahui Anrie Chase Bek RB Salzburg 2 juta euro Yannik Keitel Gelandang FC Augsburg (pinjaman) 0,1 juta euro biaya pinjaman Woo-yeong Jeong Gelandang 1. FC Union Berlin 4 juta euro Luca Raimund Gelandang Fortuna Düsseldorf 0,4 juta euro Enzo Millot Gelandang Al-Ahli 30 juta euro Juan Jose Perea Penyerang FC Zürich bebas transfer Silas Penyerang FSV Mainz 05 0,15 juta euro Jovan Milosevic Penyerang SV Werder Bremen (pinjaman) 0,65 juta euro biaya pinjaman Luca Pfeiffer Penyerang SV Elversberg tidak diketahui Jacob Bruun Larsen Penyerang FC Burnley 4 juta euro Nick Woltemade Penyerang Newcastle United 75 juta euro