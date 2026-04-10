Dia juga berharap bisa berhadapan dengan Jerman di Piala Dunia! Pemain baru bernilai jutaan euro ini masih harus membuktikan diri kepada VfB Stuttgart

Sejak saat itu, ia hanya tampil selama 30 menit dalam enam pertandingan Bundesliga dan mencetak satu assist saat melawan FC St. Pauli. Potensi yang dimiliki pemain dengan dribel cepat ini terlihat jelas terutama dalam penampilan pertamanya dan yang hingga kini menjadi penampilan terakhirnya untuk tim cadangan di Liga 3. Dalam kemenangan 3-1 atas SV Waldhof Mannheim, ia mencetak satu gol dan memberikan satu assist. Namun, tidak banyak hal positif lain yang bisa dilaporkan. Semua pihak yang terlibat mungkin berharap lebih dari transfer ini.

Sebelum pertandingan melawan Pauli, Arevalo bahkan empat kali tidak masuk dalam skuad Bundesliga, yang juga menjadi alasan di balik penampilannya yang singkat bersama tim cadangan. Pemain muda asal Ekuador ini juga tidak mendapat tempat di skuad Liga Europa. "Kami hanya bisa memasukkan sejumlah pemain terbatas ke dalam daftar. Saat ini, pemain lain sudah sedikit lebih maju," jelas Hoeneß mengenai keputusannya pada Februari lalu: "Jeremy berasal dari liga dan budaya yang berbeda. Tentu saja kami berharap prosesnya bisa sedikit lebih cepat. Namun, kami tahu bahwa situasi seperti ini bisa terjadi."

Apakah kepindahan ke Bundesliga yang ambisius ini terlalu dini bagi Arevalo? Belum tentu. Pilihan di lini depan, seperti yang diprediksi Hoeneß pada musim panas, cukup terbatas pada saat transfer. Hasil imbang 0-0 melawan TSG Hoffenheim menjelang jeda musim dingin singkat mendukung tesis tersebut. Meskipun jelas kekurangan daya gedor di sepertiga akhir lapangan, pelatih VfB hanya melakukan dua pergantian pemain—dan bahkan hanya sekali di lini serang, yaitu Chris Führich. Untuknya, Tiago Tomas ditarik keluar, yang pada musim ini—begitu pula Bouanani—juga terpaksa mencoba bermain sebagai penyerang tengah. Keduanya lebih menonjolkan kekuatan mereka saat bermain dari lini tengah.

Selain itu, Bilal El Khannouss sedang bersama Maroko di Piala Afrika - dan Ermedin Demirovic absen karena cedera kaki yang rumit, setelah mencetak lima gol sejak awal Oktober saat Deniz Undav absen sementara dan memulai musim dengan gemilang. Proses pemulihannya ternyata lebih lama dari yang diharapkan, sehingga kembalinya dia ditunda hingga Bundesliga dimulai kembali pada awal Januari. Jadi, jalan menuju debut yang sukses bagi Arevalo sudah terbuka lebar.