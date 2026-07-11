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"Dia itu monster!" - Harry Kane melontarkan pujian yang sangat tinggi kepada Erling Haaland saat striker Inggris itu menampik perbandingan dengan rekan senegaranya dari Norwegia
Kane menepis perdebatan seputar Haaland menjelang laga sistem gugur
Perdebatan mengenai striker mana yang lebih tajam dalam mencetak gol telah mendominasi persiapan menjelang pertandingan perempat final Piala Dunia Inggris melawan Norwegia, namun Kane menegaskan bahwa ia dan Haaland memainkan peran yang berbeda meskipun keduanya sama-sama menjadi ujung tombak tim nasional masing-masing. Kane mengakui bahwa keduanya diakui sebagai striker, tetapi berpendapat bahwa gaya bermain mereka terlalu berbeda untuk dibandingkan secara langsung. Ia percaya bahwa permainannya menuntut tingkat keterlibatan yang berbeda di luar kotak penalti.
- Getty Images
Kapten timnas Inggris menjelaskan mengapa gaya permainan mereka berbeda
Dalam wawancara dengan Nettavisen menjelang laga perempat final, Kane menjelaskan mengapa ia tidak menganggap perbandingan antara dirinya dan Haaland itu terlalu bermakna. Meskipun keduanya adalah pencetak gol yang produktif, ia mengatakan bahwa tanggung jawab mereka di lapangan jauh dari kata identik.
"Itu adalah pertanyaan yang mustahil untuk saya jawab. Pertama-tama, saya pikir kami adalah pemain yang sama sekali berbeda. Saya tahu kami berdua dianggap sebagai penyerang, tetapi sejujurnya, posisi kami hampir berbeda," jelas Kane.
"Erling luar biasa, dan statistik golnya fantastis. Secara fisik, dia seperti mesin, dia monster, dan penyelesaian golnya berada di level tertinggi. Statistik golnya berbicara sendiri.
"Meskipun saya mencetak gol sebanyak dia, saya mungkin lebih suka lebih sering bersentuhan dengan bola, lebih terlibat dalam permainan, dan lebih sering berkolaborasi. Namun, saya juga bisa bermain sebagai penyerang murni. Saya tidak berpikir ini adalah hal yang perlu kita bandingkan."
Kemenangan di atas kejayaan pribadi
Persaingan Sepatu Emas juga semakin memanas, dengan Haaland saat ini mengoleksi tujuh gol dan Kane hanya tertinggal satu gol di belakangnya. Namun, bintang Bayern itu menegaskan bahwa mengangkat trofi pada 2026 adalah satu-satunya fokusnya, terlepas dari siapa pun yang finis di puncak daftar pencetak gol.
"Piala Dunia kali ini sungguh fantastis mengingat semua penyerang berhasil mencetak gol," kata Kane. "Hal itu tidak selalu terjadi di kejuaraan besar. Persaingannya sangat ketat, dan itu memotivasi saya untuk memberikan yang terbaik. Tujuan utama saya adalah memenangkan Piala Dunia bersama Inggris, bukan Sepatu Emas. Namun, saya tahu bahwa tugas saya adalah mencetak gol untuk membantu tim meraih kesuksesan."
- AFP
Pertandingan seru menjadi sorotan utama
Inggris dan Norwegia akan bertanding dalam laga perempat final yang krusial, dengan Kane dan Haaland diperkirakan akan memimpin lini serang masing-masing tim. Persaingan antara kedua penyerang ini tentu akan sangat menarik, namun keduanya akan berupaya meraih kemenangan untuk melaju ke babak semifinal.
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