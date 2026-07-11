"Dia itu monster!" - Harry Kane melontarkan pujian yang sangat tinggi kepada Erling Haaland saat striker Inggris itu menampik perbandingan dengan rekan senegaranya dari Norwegia

Dalam wawancara dengan Nettavisen menjelang laga perempat final, Kane menjelaskan mengapa ia tidak menganggap perbandingan antara dirinya dan Haaland itu terlalu bermakna. Meskipun keduanya adalah pencetak gol yang produktif, ia mengatakan bahwa tanggung jawab mereka di lapangan jauh dari kata identik.

"Itu adalah pertanyaan yang mustahil untuk saya jawab. Pertama-tama, saya pikir kami adalah pemain yang sama sekali berbeda. Saya tahu kami berdua dianggap sebagai penyerang, tetapi sejujurnya, posisi kami hampir berbeda," jelas Kane.

"Erling luar biasa, dan statistik golnya fantastis. Secara fisik, dia seperti mesin, dia monster, dan penyelesaian golnya berada di level tertinggi. Statistik golnya berbicara sendiri.

"Meskipun saya mencetak gol sebanyak dia, saya mungkin lebih suka lebih sering bersentuhan dengan bola, lebih terlibat dalam permainan, dan lebih sering berkolaborasi. Namun, saya juga bisa bermain sebagai penyerang murni. Saya tidak berpikir ini adalah hal yang perlu kita bandingkan."