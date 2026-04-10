"Dia istimewa" - Arda Turan melihat masa depan cerah bagi bintang AZ, Kees Smit, yang menjadi incaran Real Madrid dan Barcelona dan tampil menonjol meski timnya kalah dari Shakhtar
Pujian tinggi dari seorang legenda Turki
Setelah kemenangan meyakinkan Shakhtar atas AZ, Turan menghampiri Smit untuk berbincang secara pribadi di lapangan, sebuah sikap yang menunjukkan kekagumannya terhadap pemain berusia 20 tahun itu. Ketika ditanya mengenai interaksi tersebut, mantan gelandang Barcelona dan Atletico Madrid itu dengan cepat menjelaskan mengapa ia begitu menghargai pemain asal Belanda itu.
"Terlepas dari hasilnya, penting untuk membicarakan pemain-pemain bagus dan bertemu mereka," kata Turan kepada wartawan. "Kami tidak bisa mengendalikan dia di babak pertama. Dia mengatur permainan timnya dengan sangat baik. Saya pikir dia akan menjadi pemain besar bagi tim nasional Belanda di masa depan. Dia berkembang pesat."
Gelandang ulung era modern
Penilaian Turan terhadap Smit tidak hanya sebatas kemampuan teknis semata, karena ia yakin remaja tersebut memiliki kecerdasan unik yang dibutuhkan untuk unggul dalam peran paling menuntut di sepak bola modern. Pelatih Shakhtar itu mencatat bahwa bintang timnas Belanda U-19 ini memiliki kemampuan untuk menjadi "pemimpin" di lapangan, sebuah sifat yang jarang ditemui pada pemain seusianya.
"Ada banyak pemain bagus, tapi dia istimewa," tambah Turan. "Karena dalam sepak bola modern, 'nomor enam' juga mengatur permainan, memimpin tim, dan menjadi bos di lapangan. Sejujurnya, saya juga melihat masa depan itu dalam dirinya. Mungkin tidak pantas bagi saya, sebagai pelatih lawan, untuk berbicara begitu banyak tentang dirinya, tapi saya berbicara sebagai pencinta sepak bola tentang keindahan permainan ini dan tentang dirinya."
Real Madrid dan Barcelona memantau perkembangannya
Dukungan penuh dari sosok seperti Turan semakin memperkuat antusiasme yang semakin meningkat seputar pemain jebolan akademi Alkmaar ini. Baru-baru ini terungkap bahwa klub-klub raksasa Spanyol sudah mulai mengincar dirinya, dengan Smit mengonfirmasi minat Real Madrid dan Barcelona terhadapnya setelah serangkaian penampilan gemilang.
Meskipun gelandang ini masih terikat kontrak di Alkmaar hingga Juni 2028, penampilannya selama kemenangan Belanda di Kejuaraan Eropa U-19 pada musim panas 2025 telah membuat klub-klub elit Eropa waspada. Smit telah membuktikan bahwa ia mampu menghasilkan angka-angka yang sesuai dengan penampilannya di lapangan, dengan mencatatkan total 17 gol dan assist selama musim 2024-25, serta telah menambahkan tiga gol dan tujuh assist di semua kompetisi musim ini.
Fokus tetap pada pengembangan di AZ
Terlepas dari daya tarik Bernabeu atau Camp Nou, Smit tampaknya tetap berpijak pada kenyataan saat ia berupaya mengukuhkan posisinya sebagai pemain inti di Eredivisie. Ia telah secara terbuka menyatakan bahwa prioritasnya adalah meningkatkan konsistensi dan kontribusinya di sepertiga akhir lapangan sebelum mempertimbangkan pindah ke klub ternama di luar negeri.
Berbicara musim panas lalu mengenai kabar yang mengaitkannya dengan La Liga, Smit mengatakan: "Itu hal-hal yang hebat. Dua klub terbesar di dunia, menurut saya. Saya hanya ingin menunjukkan di sini bahwa saya bisa melakukannya. Minat dari Barca dan Real memang menyenangkan, tapi tentu saja, Anda tidak tahu apakah saya akan bermain. Saya tidak terlalu terganggu oleh hal itu." Untuk saat ini, pemain muda ini tetap fokus pada tugas di Alkmaar, meskipun reputasinya terus meroket di seluruh benua."