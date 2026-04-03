Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Dia ingin jadi bintang!" - Neymar melontarkan kritik pedas kepada wasit, sementara bintang Santos itu mengungkapkan apa yang dia katakan hingga mendapat sanksi skorsing menjelang laga melawan Flamengo
Neymar mendapat kartu merah akibat kartu kuning
Pemain berusia 34 tahun itu menjadi motor kemenangan Santos 2-0 atas Remo, mengakhiri rentetan hasil tanpa kemenangan klub selama sebulan dengan penampilan gemilang. Neymar memberikan umpan brilian dan mengendalikan jalannya pertandingan sepanjang laga, namun malam itu berakhir dengan catatan buruk ketika ia mendapat kartu kuning pada menit ke-85. Kartu kuning tersebut diberikan setelah terjadi tekel keras dari Diego Hernandez, di mana reaksi Neymar membuat wasit mengeluarkan kartu kuning. Kartu kuning tersebut memicu skorsing otomatis satu pertandingan, yang berarti mantan pemain Barcelona itu hanya akan menjadi penonton dalam laga penting mendatang di Maracana.
- Getty Images Sport
Serangan pedas terhadap Sampaio
Neymar tidak segan-segan dalam menilai wasit tersebut, dengan menyatakan bahwa sikap wasit membuat komunikasi menjadi mustahil. Penyerang itu mengklaim dirinya menjadi sasaran yang tidak adil meskipun menjadi korban pelanggaran berulang kali sepanjang pertandingan.
"Selalu begitu," kata Neymar kepada SporTV. "Ini tidak adil. Saya mengalami pelanggaran dari belakang, yang tidak perlu, di akhir pertandingan. Ini bukan pertama kalinya. Ini sudah yang ketiga atau keempat kalinya. Saya hanya pergi untuk mengeluh kepadanya. Saya berkata, 'Apakah Anda gila?' Saya sudah mendapat kartu kuning. Bagaimanapun, Savio memang seperti itu. Saya pikir dia bangun pagi dengan suasana hati yang buruk, seperti yang mereka katakan, dan masuk ke pertandingan dengan sikap seperti itu. Anda bahkan tidak bisa berbicara dengannya tanpa dia mengabaikan Anda, membelakangi Anda.
"Dia adalah wasit yang ingin menjadi bintang pertandingan, yang sangat kurang menghormati semua pemain. Bukan hanya padaku. Juga pada pemain Remo. Dia tidak mau bicara, tidak mau berinteraksi. Ini harus diperbaiki. Dia adalah orang yang memimpin pertandingan, yang harus mengendalikan segalanya. Dan terkadang kami akan mengeluh, seperti biasa dalam sepak bola, kami akan bertanya mengapa, mempertanyakan. Dia perlu tahu cara menangani hal itu. Jika dia menanganinya seperti itu, situasinya menjadi sangat tidak menyenangkan, sangat tidak menghormati."
Masalah pemilihan pemain yang semakin membingungkan bagi Cuca
Sanksi skorsing yang dijatuhkan kepada pemain andalannya merupakan pukulan telak bagi pelatih kepala Cuca, yang tengah berjuang dengan skuad yang kekurangan pemain. Santos juga harus bermain tanpa penyerang Rony, yang menerima kartu kuning pada pertandingan yang sama, sehingga barisan penyerang mereka tampak semakin tipis menjelang lawatan ke Rio. Daftar pemain cedera semakin memperumit keadaan, dengan Vinicius Lira, Mayke, dan Gabriel Menino yang semuanya tidak bisa diturunkan. Cuca sangat berharap Gabriel Barbosa dapat pulih sepenuhnya dari cedera betisnya tepat waktu untuk memberikan daya serang yang sangat dibutuhkan melawan tim Flamengo yang tangguh.
- Getty Images Sport
Kemenangan penting ini mengakhiri penderitaan selama berbulan-bulan
Meskipun isu-isu disiplin mendominasi berita utama, hasil 2-0 tersebut memberikan kelegaan yang sangat dibutuhkan bagi klub yang tengah terpuruk. Sebelum kemenangan pada Kamis di Vila Belmiro, Santos sudah lebih dari sebulan tanpa kemenangan, sejak mengalahkan Vasco da Gama pada 26 Februari. Rangkaian tiga hasil imbang dan satu kekalahan membuat mereka tergelincir di klasemen, sehingga poin yang diraih melawan Remo menjadi sangat penting bagi posisi mereka di liga. Kemenangan ini mengangkat Peixe ke peringkat ke-13 dengan 10 poin setelah sembilan pertandingan. Mereka kini bersiap menghadapi Flamengo pada hari Minggu.