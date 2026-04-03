"Dia ingin jadi bintang!" - Neymar melontarkan kritik pedas kepada wasit, sementara bintang Santos itu mengungkapkan apa yang dia katakan hingga mendapat sanksi skorsing menjelang laga melawan Flamengo

Neymar tidak segan-segan dalam menilai wasit tersebut, dengan menyatakan bahwa sikap wasit membuat komunikasi menjadi mustahil. Penyerang itu mengklaim dirinya menjadi sasaran yang tidak adil meskipun menjadi korban pelanggaran berulang kali sepanjang pertandingan.

"Selalu begitu," kata Neymar kepada SporTV. "Ini tidak adil. Saya mengalami pelanggaran dari belakang, yang tidak perlu, di akhir pertandingan. Ini bukan pertama kalinya. Ini sudah yang ketiga atau keempat kalinya. Saya hanya pergi untuk mengeluh kepadanya. Saya berkata, 'Apakah Anda gila?' Saya sudah mendapat kartu kuning. Bagaimanapun, Savio memang seperti itu. Saya pikir dia bangun pagi dengan suasana hati yang buruk, seperti yang mereka katakan, dan masuk ke pertandingan dengan sikap seperti itu. Anda bahkan tidak bisa berbicara dengannya tanpa dia mengabaikan Anda, membelakangi Anda.

"Dia adalah wasit yang ingin menjadi bintang pertandingan, yang sangat kurang menghormati semua pemain. Bukan hanya padaku. Juga pada pemain Remo. Dia tidak mau bicara, tidak mau berinteraksi. Ini harus diperbaiki. Dia adalah orang yang memimpin pertandingan, yang harus mengendalikan segalanya. Dan terkadang kami akan mengeluh, seperti biasa dalam sepak bola, kami akan bertanya mengapa, mempertanyakan. Dia perlu tahu cara menangani hal itu. Jika dia menanganinya seperti itu, situasinya menjadi sangat tidak menyenangkan, sangat tidak menghormati."