"Dia ingin jacuzzi di ujung tempat tidur!" - Proyek mansion Cristiano Ronaldo di Manchester yang gagal dan berbahaya terungkap

Saat membangun koleksi properti dan mobil mewah, Ronaldo berencana membangun sebuah mansion megah di bagian barat laut Inggris. Ia diperkenalkan kepada arsitek Portugal ternama Eduardo Souto Moura melalui sahabat dekatnya, Antonio Salvador, yang kemudian menjadi presiden Sporting Braga.

Pekerjaan konstruksi tidak pernah dimulai, karena berbagai alasan, dengan Souto Moura menceritakan kepada Publico tentang pembicaraannya dengan Ronaldo, yang melihat CR7 sering mengambil istirahat untuk latihan dan mengajukan beberapa permintaan aneh.

Dia mengatakan: “Saya direkomendasikan kepadanya oleh seorang teman dekatnya, seorang kontraktor [Salvador] yang kemudian menjadi presiden Braga, dan yang memberitahu Ronaldo bahwa saya telah membangun Stadion Braga. Dia bertanya apakah saya ingin membangun rumah Ronaldo, dan saya menjawab ya.

“Saya bertemu dengannya. Saya pergi ke Manchester. Saya naik pesawat dan pergi ke sana, lalu bertanya: 'Bagaimana Anda ingin rumah itu dan sebagainya'. Hal-hal biasa. Tapi dia orang yang unik. Itu mengesankan saya karena dia menghentikan percakapan setiap 15 menit karena dia akan berlatih. Saya mengerti Ronaldo, itu hasil dari usaha yang luar biasa.

“Tapi rumah itu tidak jadi dibangun karena dia sudah membeli sebidang tanah dengan luas yang besar, tapi rumahnya begitu besar sehingga 16 pohon ek korek harus ditebang. Saya bilang padanya: ‘Saya tidak akan menebang pohon ek korek. Kita harus pindah tanah’. Dia marah pada agennya dan bilang pada saya: ‘Saya akan pindah ke Real Madrid dan tidak akan membangun rumah’.”