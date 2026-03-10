Getty/GOAL
"Dia ingin jacuzzi di ujung tempat tidur!" - Proyek mansion Cristiano Ronaldo di Manchester yang gagal dan berbahaya terungkap
Ronaldo mulai terbiasa dengan gaya hidup mewah di Inggris.
Ronaldo adalah bintang yang sedang naik daun selama masa awalnya di Old Trafford, dengan klub-klub besar Premier League memberikan platform baginya untuk membangun status sebagai pemain terbaik sepanjang masa (GOAT). Ia memenangkan gelar Liga Champions pertamanya dari lima gelar yang dimenangkannya dan beberapa Ballon d’Or saat bermain di bawah asuhan Sir Alex Ferguson di Manchester.
Sekitar waktu itu, seiring dengan meningkatnya status global dan gajinya, Ronaldo mulai menikmati gaya hidup mewah. Kini ia tengah menggarap kontrak paling menguntungkan di dunia sepak bola bersama klub Saudi Pro League, Al-Nassr, yang memberinya penghasilan hampir £500.000 per hari, serta menjadi pemilik jet pribadi senilai £61 juta ($82 juta).
Ronaldo ingin membangun sebuah mansion megah.
Saat membangun koleksi properti dan mobil mewah, Ronaldo berencana membangun sebuah mansion megah di bagian barat laut Inggris. Ia diperkenalkan kepada arsitek Portugal ternama Eduardo Souto Moura melalui sahabat dekatnya, Antonio Salvador, yang kemudian menjadi presiden Sporting Braga.
Pekerjaan konstruksi tidak pernah dimulai, karena berbagai alasan, dengan Souto Moura menceritakan kepada Publico tentang pembicaraannya dengan Ronaldo, yang melihat CR7 sering mengambil istirahat untuk latihan dan mengajukan beberapa permintaan aneh.
Dia mengatakan: “Saya direkomendasikan kepadanya oleh seorang teman dekatnya, seorang kontraktor [Salvador] yang kemudian menjadi presiden Braga, dan yang memberitahu Ronaldo bahwa saya telah membangun Stadion Braga. Dia bertanya apakah saya ingin membangun rumah Ronaldo, dan saya menjawab ya.
“Saya bertemu dengannya. Saya pergi ke Manchester. Saya naik pesawat dan pergi ke sana, lalu bertanya: 'Bagaimana Anda ingin rumah itu dan sebagainya'. Hal-hal biasa. Tapi dia orang yang unik. Itu mengesankan saya karena dia menghentikan percakapan setiap 15 menit karena dia akan berlatih. Saya mengerti Ronaldo, itu hasil dari usaha yang luar biasa.
“Tapi rumah itu tidak jadi dibangun karena dia sudah membeli sebidang tanah dengan luas yang besar, tapi rumahnya begitu besar sehingga 16 pohon ek korek harus ditebang. Saya bilang padanya: ‘Saya tidak akan menebang pohon ek korek. Kita harus pindah tanah’. Dia marah pada agennya dan bilang pada saya: ‘Saya akan pindah ke Real Madrid dan tidak akan membangun rumah’.”
Beberapa permintaan konstruksi aneh Ronaldo terungkap
Souto Moura menambahkan beberapa detail unik yang diharapkan Ronaldo untuk dimasukkan ke dalam rumah mewahnya: “Dia ingin ada jacuzzi di kaki tempat tidur, dan aku bilang padanya: 'Tidak, kamu akan tenggelam; kamu akan bangun dengan pusing dan tetap terjatuh ke dalam jacuzzi!' Ada hal-hal yang tidak akan aku lakukan, itu saja. Dia mengerti dan tertawa.
“Dia belum terlalu terkenal saat itu; dia adalah orang yang bisa diajak bicara. Dan dia memiliki obsesi dengan keluarga, itu adalah sebuah komunitas. Rumah itu memiliki 10 kamar tidur... Tapi itu adalah pengalaman yang baik, hubungan yang saya miliki dengannya.”
Ronaldo siap menjual properti tepi laut senilai €25 juta di Portugal.
Ronaldo belum beruntung dalam hal pembangunan properti baru. Pembangunan properti tepi laut yang menakjubkan di tanah kelahirannya telah selesai setelah hampir enam tahun usaha. Menurut Semana, mansion tersebut bernilai €25 juta (£22 juta/$30 juta), menjadikannya "salah satu rumah pribadi termahal di Portugal saat ini".
Rumah tersebut dibangun di sebuah "kawasan perumahan eksklusif" yang berjarak hanya 200 meter dari laut. Namun, media Portugal V+ Fama mengklaim bahwa Ronaldo dan calon istrinya, Georgina Rodriguez, mungkin tidak akan pernah pindah ke sana.
Mereka melaporkan bahwa CR7 "dapat mengadakan pernikahan di properti tersebut - dalam apa yang akan menjadi twist mengejutkan lainnya - sebelum menjualnya". Ronaldo dilaporkan memiliki kekhawatiran "terkait kurangnya privasi yang diberikan kepadanya".
Rumah mewah tersebut dilengkapi dengan “dua kolam renang, garasi yang dirancang untuk menampung hingga 20 mobil, dan interior yang mewah”. Properti ini juga dilengkapi dengan “fasilitas lengkap, mulai dari kolam renang indoor dan outdoor, gym, spa, bioskop pribadi, hingga taman yang luas”.
Dikabarkan properti ini menggunakan "bahan-bahan termahal di pasaran, seperti marmer Italia dan keran emas solid, serta aksesori eksklusif seperti mural Louis Vuitton yang dirancang khusus untuk mereka". Ronaldo mungkin akan menganggap properti ini sebagai eksperimen gagal lainnya, mirip dengan usulannya tentang "jacuzzi di kaki tempat tidur".
