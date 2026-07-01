Upaya Barcelona untuk mendatangkan Alvarez terungkap ke publik setelah petinggi Barca mengonfirmasi adanya tawaran "antar-klub" usai upacara pelantikan, sejalan dengan pernyataan sang penyerang sendiri setelah kemenangan Argentina 2-0 atas Austria di Piala Dunia, di mana ia mengatakan kepada ESPN: "Saya telah berbicara dengan pihak Atlético dan yang terbaik bagi semua pihak adalah transfer ini agar saya bisa mewujudkan impian saya."

Laporta membantah klaim bahwa Barcelona berperan dalam pernyataan sang penyerang tersebut, dan mengatakan kepada wartawan: "Izinkan saya menegaskan sejak awal bahwa kami tetap sangat menghormati Atlético. Tweet-tweet itu muncul sebelum Julian menyatakan bahwa ia ingin bermain untuk tim besar; ia tidak menyebut Barcelona. Beberapa orang menafsirkannya sebagai Barcelona, dan yang lain tidak. Kami tidak memaksakan hal ini; itu adalah keputusan sang pemain sendiri. Pemain ini sudah masuk dalam radar Barça sebelum ia menandatangani kontrak dengan City, dan bahkan sebelum itu. Saat itu, kami tidak mampu membiayai transfer tersebut. Kami mengajukan tawaran, dari klub ke klub."



