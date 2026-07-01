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"Dia ingin bergabung" - Joan Laporta mengonfirmasi tawaran transfer Barcelona untuk Julian Alvarez & menuduh Atlético Madrid 'sama sekali tidak fleksibel'
Barcelona secara resmi menyatakan ketertarikannya pada Alvarez
Upaya Barcelona untuk mendatangkan Alvarez terungkap ke publik setelah petinggi Barca mengonfirmasi adanya tawaran "antar-klub" usai upacara pelantikan, sejalan dengan pernyataan sang penyerang sendiri setelah kemenangan Argentina 2-0 atas Austria di Piala Dunia, di mana ia mengatakan kepada ESPN: "Saya telah berbicara dengan pihak Atlético dan yang terbaik bagi semua pihak adalah transfer ini agar saya bisa mewujudkan impian saya."
Laporta membantah klaim bahwa Barcelona berperan dalam pernyataan sang penyerang tersebut, dan mengatakan kepada wartawan: "Izinkan saya menegaskan sejak awal bahwa kami tetap sangat menghormati Atlético. Tweet-tweet itu muncul sebelum Julian menyatakan bahwa ia ingin bermain untuk tim besar; ia tidak menyebut Barcelona. Beberapa orang menafsirkannya sebagai Barcelona, dan yang lain tidak. Kami tidak memaksakan hal ini; itu adalah keputusan sang pemain sendiri. Pemain ini sudah masuk dalam radar Barça sebelum ia menandatangani kontrak dengan City, dan bahkan sebelum itu. Saat itu, kami tidak mampu membiayai transfer tersebut. Kami mengajukan tawaran, dari klub ke klub."
- AFP
Kekecewaan atas sikap 'tidak fleksibel' Atlético
Meskipun sudah ada proposal resmi, negosiasi terhenti karena Laporta menduga Atlético sengaja menunda proses ini karena mereka belum memiliki pengganti untuk Alvarez. Penyerang berusia 26 tahun itu, yang bergabung dengan Atlético dari Manchester City pada tahun 2024 dengan kontrak enam tahun, baru saja mencatatkan musim 2025-26 yang gemilang dengan 20 gol dan sembilan assist di semua kompetisi.
Laporta menyatakan: "Kami memahami bahwa mereka tidak mau menjualnya karena tidak memiliki alternatif. Ketika mereka memiliki alternatif, jika mereka mau, dan tawaran ini masih berlaku, kami tertarik untuk merealisasikan transfer tersebut. Sekarang saya melihat telah terjadi serangkaian tindakan. Saya tidak melihat logika di balik ini. Semua perwakilan Atletico sangat berpengalaman, dan saya tidak tahu apa strategi mereka. Mereka sudah menerima tawaran kami; jika mereka ingin menerimanya, kami akan sangat senang."
Ancaman hukum dan pengaduan ke FIFA
Ketegangan semakin memuncak setelah Atlético secara resmi mengajukan pengaduan kepada FIFA dan Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) terhadap Barcelona atas upaya yang tidak sesuai aturan dalam merekrut Álvarez selama masa kontrak yang dilindungi — sebuah langkah hukum yang dikonfirmasi oleh CEO Atlético, Miguel Ángel Gil Marín. Menanggapi hal itu, Laporta mempertanyakan perlunya taktik agresif semacam itu mengingat sejarah hubungan kedua klub.
"Ini bukan pertama kalinya kami melakukan kesepakatan, dan kesepakatan-kesepakatan itu selalu tercapai, kecuali beberapa yang kontroversial, melalui kesepakatan bersama dan tanpa masalah," tambah sang presiden. "Mungkin kali ini lebih sensitif. Kami sedang berupaya keras, dan ini adalah proposal yang akan kami pertahankan sampai kami mempertimbangkannya kembali. Atlético bersikap sangat kaku, dan saya harap mereka akan berubah pikiran dan menerimanya. Jika tidak, mereka sebaiknya mengatakannya secara terbuka, dan kita lihat saja nanti. Namun, membawa masalah ini ke UEFA, FIFA... saya tidak tahu apa gunanya. Mungkin ada pihak-pihak yang ingin memanas-manasi situasi... itu tidak masuk akal."
- Getty Images Sport
Batas waktu Barcelona untuk kesepakatan Alvarez
Meskipun Barcelona sangat berkeinginan untuk mendatangkan Alvarez, Laporta memperingatkan bahwa kesabaran dan komitmen finansial klub tidaklah tak terbatas. Ia menegaskan bahwa klub asal Catalunya itu akan menentukan syarat-syaratnya sendiri di bursa transfer dan tidak akan menunggu tanpa batas waktu hingga Atlético melunakkan posisinya. Pesannya jelas: tawaran sudah diajukan, namun waktu terus berjalan bagi pihak Atlético di Metropolitano untuk mengambil keputusan.
"Barça mampu menangani transaksi apa pun, tetapi dengan logika olahraga dan ekonomi. Kami yang akan menentukan arah pasar. Saya sudah berbicara dengan Atlético dan menjelaskan dengan jelas apa yang kami inginkan. Deco telah mengajukan tawaran. Kami tahu sang pemain ingin bergabung dengan Barça, dan hal itu sudah lama ia inginkan. Kami mengajukan proposal ini dengan segala hormat kepada klub Madrid tersebut. Mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak berencana menjual karena kami tidak memiliki alternatif lain. Kami akan mempertahankan tawaran ini selama yang kami anggap perlu. Kami tidak akan bergantung pada belas kasihan mereka. Jika mereka ingin melakukan transfer ini, kami akan sangat senang. Tawaran ini tidak berlaku selamanya," tutup Laporta.