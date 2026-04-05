“Dia harus tetap di sini” — Barcelona telah mengambil keputusan terkait transfer João Cancelo, namun harus bersaing dengan Al-Hilal untuk mendapatkan pemain yang berstatus bebas transfer tersebut

Menurut Sport, pesan dari dalam ruang ganti Barcelona sangat jelas: “Dia harus tetap tinggal.” Setelah penampilan gemilang yang membawa kemenangan dalam laga comeback melawan Atlético Madrid baru-baru ini, baik staf pelatih maupun skuad tim utama dilaporkan telah mencapai kesepakatan bahwa pemain berusia 31 tahun itu harus tetap bertahan di klub melampaui musim ini.

Flick adalah pengagum berat bek sayap serba bisa ini dan sebelumnya telah membela keputusan untuk memprioritaskan kembalinya Cancelo ke klub, dengan mengutip kemampuannya yang unik dalam memberikan kualitas klinis di sepertiga akhir lapangan. Ahli taktik asal Jerman ini memandang kemampuan sang bek untuk beroperasi di berbagai posisi sebagai elemen dasar dari perencanaan taktisnya untuk musim 2026-27.