“Dia harus tetap di sini” — Barcelona telah mengambil keputusan terkait transfer João Cancelo, namun harus bersaing dengan Al-Hilal untuk mendapatkan pemain yang berstatus bebas transfer tersebut
Flick dan tim sepakat untuk tetap bertahan secara permanen
Menurut Sport, pesan dari dalam ruang ganti Barcelona sangat jelas: “Dia harus tetap tinggal.” Setelah penampilan gemilang yang membawa kemenangan dalam laga comeback melawan Atlético Madrid baru-baru ini, baik staf pelatih maupun skuad tim utama dilaporkan telah mencapai kesepakatan bahwa pemain berusia 31 tahun itu harus tetap bertahan di klub melampaui musim ini.
Flick adalah pengagum berat bek sayap serba bisa ini dan sebelumnya telah membela keputusan untuk memprioritaskan kembalinya Cancelo ke klub, dengan mengutip kemampuannya yang unik dalam memberikan kualitas klinis di sepertiga akhir lapangan. Ahli taktik asal Jerman ini memandang kemampuan sang bek untuk beroperasi di berbagai posisi sebagai elemen dasar dari perencanaan taktisnya untuk musim 2026-27.
Strategi pemain bebas kontrak dan kendala keuangan
Meskipun ada niat kuat untuk menuntaskan kesepakatan ini, kondisi keuangan Barcelona terus mempersulit situasi. Blaugrana dilaporkan berharap Cancelo akan mengambil inisiatif sendiri dengan meminta pemutusan kontraknya bersama Al-Hilal. Hal ini akan memungkinkan raksasa Catalan tersebut menghindari biaya transfer dan merekrut sang bek sebagai pemain bebas transfer.
Namun, langkah ini membutuhkan pengorbanan finansial yang sangat besar dari sang pemain, yang harus melepaskan gaji tinggi di Liga Pro Saudi. Al-Hilal juga tampaknya tidak akan dengan mudah menyetujui kepergiannya, karena mereka masih memiliki sisa sekitar €8 juta untuk menutupi pembayaran dari transfer aslinya dari Manchester City. Meskipun Barca sangat ingin mempertahankannya, mereka tetap ragu untuk membayar biaya yang signifikan untuk seorang pemain yang akan menginjak usia 32 tahun.
Deco memuji ikatan emosional Cancelo
Direktur olahraga Deco telah menjadi pendukung vokal dari kesepakatan ini, sering kali menyebut keinginan pribadi sang pemain untuk mengenakan seragam Blaugrana sebagai faktor penentu. Mantan gelandang tersebut meyakini bahwa bintang asal Portugal itu merupakan tipe pemain langka yang lebih mengutamakan identitas klub daripada keuntungan finansial.
Berbicara mengenai komitmen sang bek, Deco menyoroti ikatan emosional yang mendalam antara Cancelo dan klub, dengan menyatakan: "Kami telah berupaya keras untuk merekrut Cancelo karena ia telah berulang kali menunjukkan bahwa ia adalah penggemar berat Barca. Itu adalah perasaan yang langka di kalangan pemain saat ini, dan kami berusaha untuk mengembalikannya."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Cancelo?
Untuk saat ini, Cancelo tetap fokus untuk meraih gelar ganda di level domestik dan Eropa, dengan Barcelona saat ini unggul tujuh poin atas Real Madrid di La Liga. Keputusan akhir mengenai masa depannya dalam jangka panjang mungkin akan ditunda hingga setelah Piala Dunia 2026 berakhir, sehingga pemain dan kedua klub memiliki lebih banyak waktu untuk mencari solusi.