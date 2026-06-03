Dia harus rela kehilangan banyak uang! Marc-Andre ter Stegen tampaknya menjadi kandidat di klub raksasa sepak bola Eropa yang sedang dilanda krisis

Jordi Cruyff, yang sejak awal Februari menjabat sebagai Direktur Teknis di Ajax, dilaporkan sedang secara eksplisit mencari kiper berpengalaman. Selain Mark Flekken dari Bayer Leverkusen, kiper cadangan tim nasional Belanda, serta mantan pemain Borussia Mönchengladbach Yann Sommer yang kontraknya di Inter Milan akan berakhir pada akhir Juni, Cruyff tampaknya juga mengincar ter Stegen.

Salah satu alasan yang mungkin membuat kiper asal Jerman itu pindah ke Amsterdam adalah pelatih baru klub papan atas Belanda tersebut. Michel, pelatih asal Spanyol, telah diperkenalkan secara resmi di Ajax pada hari Selasa, dan dia telah membawa ter Stegen ke FC Girona pada bulan Januari lalu. Setelah kehilangan posisi starternya di Barcelona musim panas lalu akibat digantikan oleh Joan Garcia, ter Stegen dipinjamkan ke Girona pada awal tahun ini dengan harapan dapat membuktikan diri untuk memperebutkan posisi kiper Jerman di Piala Dunia mendatang di AS, Meksiko, dan Kanada, yang kini diketahui akan diisi oleh Manuel Neuer, bukan Oliver Baumann.

Namun, rencana ter Stegen gagal, karena ia—yang sudah lama dilanda cedera—kembali cedera setelah hanya bermain dua kali untuk Girona dan tidak bisa bermain lagi hingga akhir musim lalu. Menurut kabar, ter Stegen sebenarnya bisa membayangkan untuk tetap tinggal di Girona hingga musim panas berakhir, dan Michael kemungkinan besar juga akan tetap menjadi pelatih di sana. Namun, degradasi dari LaLiga mengubah situasi, dan ter Stegen kini secara resmi akan kembali ke Barcelona pada akhir Juni.