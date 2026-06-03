Seperti dilaporkan oleh majalah Belanda Voetbal International, nama kiper asal Jerman yang saat ini terikat kontrak dengan FC Barcelona sedang menjadi bahan pembicaraan di Ajax Amsterdam.
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Dia harus rela kehilangan banyak uang! Marc-Andre ter Stegen tampaknya menjadi kandidat di klub raksasa sepak bola Eropa yang sedang dilanda krisis
Jordi Cruyff, yang sejak awal Februari menjabat sebagai Direktur Teknis di Ajax, dilaporkan sedang secara eksplisit mencari kiper berpengalaman. Selain Mark Flekken dari Bayer Leverkusen, kiper cadangan tim nasional Belanda, serta mantan pemain Borussia Mönchengladbach Yann Sommer yang kontraknya di Inter Milan akan berakhir pada akhir Juni, Cruyff tampaknya juga mengincar ter Stegen.
Salah satu alasan yang mungkin membuat kiper asal Jerman itu pindah ke Amsterdam adalah pelatih baru klub papan atas Belanda tersebut. Michel, pelatih asal Spanyol, telah diperkenalkan secara resmi di Ajax pada hari Selasa, dan dia telah membawa ter Stegen ke FC Girona pada bulan Januari lalu. Setelah kehilangan posisi starternya di Barcelona musim panas lalu akibat digantikan oleh Joan Garcia, ter Stegen dipinjamkan ke Girona pada awal tahun ini dengan harapan dapat membuktikan diri untuk memperebutkan posisi kiper Jerman di Piala Dunia mendatang di AS, Meksiko, dan Kanada, yang kini diketahui akan diisi oleh Manuel Neuer, bukan Oliver Baumann.
Namun, rencana ter Stegen gagal, karena ia—yang sudah lama dilanda cedera—kembali cedera setelah hanya bermain dua kali untuk Girona dan tidak bisa bermain lagi hingga akhir musim lalu. Menurut kabar, ter Stegen sebenarnya bisa membayangkan untuk tetap tinggal di Girona hingga musim panas berakhir, dan Michael kemungkinan besar juga akan tetap menjadi pelatih di sana. Namun, degradasi dari LaLiga mengubah situasi, dan ter Stegen kini secara resmi akan kembali ke Barcelona pada akhir Juni.
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Ajax sangat ingin memiliki pengalaman, kemampuan kepemimpinan, dan kualitas permainan sepak bola ter Stegen dalam timnya
Di Barcelona, tempat ia menjadi kiper utama selama bertahun-tahun, ter Stegen memang masih terikat kontrak hingga 2028. Namun, pemain berusia 34 tahun ini tampaknya tidak lagi memiliki masa depan bersama juara Spanyol tersebut, sehingga kepergiannya pada bursa transfer musim panas dianggap sangat mungkin terjadi.
Antara lain karena kualitas sepak bolanya, ter Stegen akan menjadi kiper yang sesuai dengan filosofi Ajax dan juga gaya permainan pelatih baru Michel. Selain itu, petinggi Ajax menginginkan kepemimpinan dan pengalaman luar biasa dari pemain yang telah 44 kali membela tim nasional Jerman ini untuk tim mereka yang tampil mengecewakan pada musim lalu.
Ajax, yang sudah empat tahun menunggu gelar juara, sama sekali tidak terlibat dalam perebutan gelar di Eredivisie. Sebagai tim peringkat kelima, mereka tertinggal 28 poin dari juara PSV Eindhoven, di Piala Belanda mereka menderita kekalahan telak 0-6 dari AZ Alkmaar di babak 16 besar, dan di Liga Champions, Ajax berada di peringkat ke-32 pada fase grup, jauh dari peluang lolos ke babak gugur.
Jordi Cruyff dan rekan-rekannya kini ditugaskan untuk membentuk tim baru yang dapat kembali mendominasi di level nasional dan menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional, seperti melaju ke semifinal Liga Champions 2019. Prestasi terbesar klub asal Amsterdam ini di panggung Eropa sudah lama berlalu: pada awal tahun 1970-an, mereka menjadi juara beruntun di Piala Eropa, dan tiga kali berturut-turut merebut gelar juara Eropa. Generasi emas tahun 1990-an yang diisi bintang-bintang seperti Patrick Kluivert, Clarence Seedorf, atau Edgar Davids kemudian kembali memenangkan Liga Champions pada tahun 1995.
Pindah ke Ajax? Marc-Andre ter Stegen harus rela kehilangan banyak uang
Bagaimanapun juga: Di babak playoff, Ajax berhasil memastikan tiket ke Conference League, sehingga setidaknya mereka akan berlaga di kompetisi Eropa musim depan. Tentu saja hal itu belum cukup untuk memenuhi ekspektasi klub; ter Stegen diharapkan dapat membantu mengembalikan kejayaan tim.
Namun, gajinya bisa menjadi masalah. Di Barca, ter Stegen dilaporkan menerima gaji bruto sebesar 16 hingga 18 juta euro per tahun - jumlah yang tidak mungkin bisa dibayarkan oleh Ajax. Pemain dengan gaji tertinggi di klub Belanda saat ini adalah penyerang Kasper Dolberg, yang kabarnya menerima gaji sekitar 3,5 juta euro per tahun. Jadi, ter Stegen pasti harus rela kehilangan banyak uang jika pindah ke Amsterdam.
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Apakah ter Stegen akan membantu Ajax kembali ke performa terbaiknya? Peringkat dalam lima tahun terakhir
Musim
Peringkat
2021/22
1
2022/23
3
2023/24
5
2024/25
2
2025/26
5