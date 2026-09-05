Getty Images Sport
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'Dia harus menderita' - bos Liverpool Andoni Iraola menjelaskan keputusan kejam untuk membiarkan Jeremy Jacquet tetap berada di lapangan dalam kemenangan atas Ipswich
Risiko yang diperhitungkan di Portman Road
Iraola angkat bicara soal keputusannya mempertahankan Jacquet di lapangan saat klub meraih kemenangan pertama mereka di Premier League musim ini, yakni kemenangan 2-0 atas Ipswich Town. Jacquet menerima kartu kuning pada menit ke-52 setelah melakukan tekel dengan kaki terangkat terhadap Emersonn, dan tensi meningkat hanya beberapa saat kemudian. Pemain Prancis itu mungkin cukup beruntung lolos dari kartu kuning kedua setelah menarik penyerang Brasil tersebut hingga terjatuh saat Ipswich berusaha menembus garis pertahanan Liverpool.
Meski banyak manajer mungkin akan memilih langkah aman dengan menarik bek muda yang sudah mengantongi kartu kuning, Iraola memilih jalan berbeda. Pemain Prancis berusia 21 tahun itu, yang bergabung dengan Liverpool dari Rennes pada musim panas ini, berada di tengah pertarungan fisik pada babak kedua yang menguji kebugaran dan kedisiplinannya.
- Getty Images Sport
Membangun kebugaran melalui tempaan berat
Iraola berbicara terus terang tentang proses pemikirannya selama pertandingan, mengakui bahwa ia sempat mempertimbangkan melakukan perubahan ketika Jacquet mulai kesulitan. Namun, pria Spanyol itu meyakini bahwa satu-satunya cara bagi sang bek untuk mencapai level yang dibutuhkan adalah dengan terus bermain melewati kelelahan dan kesulitan. Jacquet menjadi starter dalam dua laga liga pertama Liverpool, tetapi secara fisik tidak mampu menuntaskan kedua pertandingan tersebut, hanya bertahan 69 menit melawan Newcastle United dan 76 menit saat bermain imbang dengan Nottingham Forest.
"Bagi bek tengah mana pun, bermain bersama Virgil adalah sebuah pelajaran dan masterclass. Jeremy memainkan laga penuh pertamanya. Secara fisik, dia tidak bisa menuntaskan dua pertandingan pertama," kata Iraola kepada Sky Sports. "Hari ini, ada satu momen di babak kedua ketika saya ragu, tetapi saya pikir dia harus menderita dan melewati periode-periode seperti itu. Dia mengakhiri pertandingan dengan baik dan perlahan akan terus membangun kebugarannya."
Ketangguhan bertahan dan kilasan serangan
Terlepas dari drama disipliner itu, Jacquet menunjukkan alasan Liverpool begitu ingin membawanya ke Anfield pada musim panas ini. Ia memperlihatkan antisipasi yang sangat baik untuk memblok upaya Emersonn setelah Leif Davis menyundul umpan silang Abdul Fatawu kembali ke area berbahaya. Kemitraannya dengan Virgil van Dijk, Ronald Araujo, dan Milos Kerkez terlihat semakin solid seiring pertandingan berjalan, memberikan fondasi bagi Alexander Isak untuk memastikan kemenangan di ujung lain lapangan.
Jacquet juga memberikan gambaran tentang kualitas teknis yang dituntut Iraola dari para bek modern yang mampu bermain dengan bola. Dalam satu rangkaian permainan pada babak kedua, ia melepaskan umpan vertikal akurat menembus barisan Ipswich untuk menemukan Florian Wirtz. Meskipun tendangan voli lanjutan gelandang Jerman itu berhasil diselamatkan, pergerakan tersebut menyoroti kemampuan Jacquet untuk mengalihkan tim dari bertahan ke menyerang.
- Getty Images Sport
Menatap tantangan di Eropa
Keberhasilan melewati rintangan Ipswich menjadi dorongan besar bagi kepercayaan diri Jacquet saat jadwal mulai semakin padat. Clean sheet di Portman Road membuktikan kepada Iraola bahwa anak asuh mudanya itu mampu melewati periode sulit tanpa membuat permainan lepas kendali, yang akan krusial saat klub menyeimbangkan tugas domestik dengan kompetisi Eropa. Dengan laga Liga Champions melawan Atletico Madrid yang sudah menanti pada hari Rabu, tingkat kebugaran seluruh unit pertahanan akan diuji. Kemampuan Jacquet untuk menuntaskan 90 menit kini memberi Iraola fleksibilitas taktis yang lebih besar saat merotasi skuadnya melawan lawan elite.
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