Iraola angkat bicara soal keputusannya mempertahankan Jacquet di lapangan saat klub meraih kemenangan pertama mereka di Premier League musim ini, yakni kemenangan 2-0 atas Ipswich Town. Jacquet menerima kartu kuning pada menit ke-52 setelah melakukan tekel dengan kaki terangkat terhadap Emersonn, dan tensi meningkat hanya beberapa saat kemudian. Pemain Prancis itu mungkin cukup beruntung lolos dari kartu kuning kedua setelah menarik penyerang Brasil tersebut hingga terjatuh saat Ipswich berusaha menembus garis pertahanan Liverpool.

Meski banyak manajer mungkin akan memilih langkah aman dengan menarik bek muda yang sudah mengantongi kartu kuning, Iraola memilih jalan berbeda. Pemain Prancis berusia 21 tahun itu, yang bergabung dengan Liverpool dari Rennes pada musim panas ini, berada di tengah pertarungan fisik pada babak kedua yang menguji kebugaran dan kedisiplinannya.