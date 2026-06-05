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“Dia harus memenangkannya” - Thomas Tuchel menegaskan bahwa gelar juara Piala Dunia adalah suatu keharusan setelah ditunjuk oleh Inggris untuk mengangkat trofi
Inggris bertekad mengakhiri 60 tahun kekecewaan
Timnas Inggris, di level senior pria, telah 60 tahun tak pernah meraih prestasi yang patut dirayakan di kancah internasional. Para legenda tahun 1966 tetap menjadi satu-satunya nama yang menghiasi daftar prestasi yang cukup sepi itu.
Gareth Southgate, yang dianugerahi gelar kebangsawanan dan menjadi Sir berkat prestasinya di posisi kepelatihan yang paling menantang, adalah orang yang paling dekat dengan memecahkan rekor kekeringan gelar tersebut. Ia membawa The Three Lions ke semifinal Piala Dunia dan final Kejuaraan Eropa berturut-turut.
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Kontrak Tuchel bersama Timnas Inggris diperpanjang hingga Euro 2028
Setelah memutuskan untuk mundur pasca kekalahan dari Spanyol di Euro 2024, tongkat estafet kepelatihan Inggris pun diserahkan kepada Tuchel. Ia menandatangani kontrak awal selama 18 bulan hingga akhir Piala Dunia musim panas ini. Perjalanan yang mulus tercapai melalui fase kualifikasi menuju ajang tersebut.
Hal itu membuat pria berusia 52 tahun tersebut diberi kesempatan untuk memimpin tim selama satu siklus turnamen lagi, yang akan mencakup Euro 2028 yang diselenggarakan di kandang sendiri, tetapi apakah FA bertindak terlalu cepat? Tuchel belum menguji kemampuannya sebagai pemimpin skuad The Three Lions dalam lingkungan kompetitif.
Apa saja persyaratan minimal bagi Tuchel di Piala Dunia 2026?
Ketika ditanya mengenai apa persyaratan minimum saat ini agar terhindar dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman, mantan striker Inggris Fowler — yang berbicara atas nama BetMGM — mengatakan kepada GOAL dalam sebuah wawancara eksklusif: “Ini adalah topik yang sensitif bagi saya karena saya pikir jika kita melihat Inggris di masa lalu, di mana mereka mencapai dua final Kejuaraan Eropa, jelas semifinal Piala Dunia, dan kemudian FA muncul dan berkata, ‘baiklah, sesuatu harus terjadi, kita harus menang’.
“Ketika melihat FA dan persyaratan yang mereka tetapkan untuk manajer baru, mereka menginginkan manajer yang memiliki sejarah meraih trofi dan sukses.
“Bagi saya, Gareth Southgate adalah manajer Inggris yang baik. Dia berhasil mencapai babak akhir Kejuaraan Eropa, tentu saja, dan jelas Piala Dunia, dan kita tahu itu. Tapi mereka mungkin menginginkan seseorang yang bisa membawa mereka melewati garis finis. Jadi jelas Tuchel adalah orang yang tepat untuk datang dan melakukannya.
“Bagi saya, jika Anda mencapai perempat final dan semifinal Piala Dunia, itu tidak berbeda bagi saya. Bagi saya, saya pikir dia harus memenangkannya.
“Saya harap ini tidak terdengar salah di levelnya, karena saya pikir dia manajer yang bagus, saya yakin dia ingin memenangkannya, tentu saja dia akan melakukannya, dan dia akan melakukan segala upaya, serta dia mampu memenangkannya. Tapi saya pikir prasyarat yang dimaksud FA, saya pikir mereka pada dasarnya mengatakan kami ingin seseorang yang harus bisa memenangkan turnamen. Dan turnamen itu adalah sekarang. Saya pikir dia harus memenangkannya.”
- AFP
Apakah Tuchel bisa berhasil di tempat di mana Robson, Eriksson, dan Southgate gagal?
Tuchel pasti sangat menyadari tekanan dan ekspektasi yang harus ia hadapi. Inggris telah berani bermimpi untuk melihat sepak bola “kembali ke rumah” sejak Bobby Moore mengangkat trofi Piala Dunia di Stadion Wembley sekitar enam dekade lalu.
Beberapa nama besar - mulai dari Don Revie, Sir Bobby Robson, dan Terry Venables hingga Glenn Hoddle, Sven-Goran Eriksson, dan Fabio Capello - semuanya gagal membawa The Three Lions kembali ke podium juara.
Upaya Tuchel untuk membalikkan tren tersebut akan dimulai - setelah pertandingan persahabatan melawan Selandia Baru dan Kosta Rika - saat berhadapan dengan Kroasia di Stadion AT&T di Texas pada 17 Juni. Inggris selanjutnya akan menghadapi Ghana dan Panama di Grup L, dengan rencana untuk membangun momentum awal yang cukup agar dapat melancarkan serangan serius menuju garis finis emas.