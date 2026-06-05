“Dia harus memenangkannya” - Thomas Tuchel menegaskan bahwa gelar juara Piala Dunia adalah suatu keharusan setelah ditunjuk oleh Inggris untuk mengangkat trofi

Ketika ditanya mengenai apa persyaratan minimum saat ini agar terhindar dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman, mantan striker Inggris Fowler — yang berbicara atas nama BetMGM — mengatakan kepada GOAL dalam sebuah wawancara eksklusif: “Ini adalah topik yang sensitif bagi saya karena saya pikir jika kita melihat Inggris di masa lalu, di mana mereka mencapai dua final Kejuaraan Eropa, jelas semifinal Piala Dunia, dan kemudian FA muncul dan berkata, ‘baiklah, sesuatu harus terjadi, kita harus menang’.

“Ketika melihat FA dan persyaratan yang mereka tetapkan untuk manajer baru, mereka menginginkan manajer yang memiliki sejarah meraih trofi dan sukses.

“Bagi saya, Gareth Southgate adalah manajer Inggris yang baik. Dia berhasil mencapai babak akhir Kejuaraan Eropa, tentu saja, dan jelas Piala Dunia, dan kita tahu itu. Tapi mereka mungkin menginginkan seseorang yang bisa membawa mereka melewati garis finis. Jadi jelas Tuchel adalah orang yang tepat untuk datang dan melakukannya.

“Bagi saya, jika Anda mencapai perempat final dan semifinal Piala Dunia, itu tidak berbeda bagi saya. Bagi saya, saya pikir dia harus memenangkannya.

“Saya harap ini tidak terdengar salah di levelnya, karena saya pikir dia manajer yang bagus, saya yakin dia ingin memenangkannya, tentu saja dia akan melakukannya, dan dia akan melakukan segala upaya, serta dia mampu memenangkannya. Tapi saya pikir prasyarat yang dimaksud FA, saya pikir mereka pada dasarnya mengatakan kami ingin seseorang yang harus bisa memenangkan turnamen. Dan turnamen itu adalah sekarang. Saya pikir dia harus memenangkannya.”



