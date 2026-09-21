AFP
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'Dia harus memenanginya' - Raphinha melontarkan klaim tegas soal Ballon d'Or Lamine Yamal dan menjelaskan mengapa bintang Barcelona itu pantas meraih penghargaan tersebut
Kapten mendukung sensasi remaja untuk meraih penghargaan tertinggi
Ketika tenggat waktu pemungutan suara Ballon d’Or semakin dekat, kapten Barcelona Raphinha tidak menyisakan ruang untuk ambiguitas terkait pilihannya untuk penghargaan tersebut. Dengan 100 jurnalis dari seluruh dunia bersiap mengajukan suara final mereka kepada France Football sebelum 28 September, perdebatan soal siapa yang pantas meraih Bola Emas mencapai titik paling panas.
Saat ditanya secara langsung apakah lulusan La Masia itu yang seharusnya mengangkat trofi, pemain Brasil itu menjawab dalam wawancara dengan The Guardian dan La Gazzetta dello Sport: "tanpa ragu, ya". Winger berusia 27 tahun itu menegaskan bahwa rekan setimnya memenuhi setiap kriteria yang mungkin digunakan untuk menilai para penampil elite dunia.
Raphinha menjelaskan alasannya dengan berkata: "Yah, di atas segalanya. Saya percaya bahwa memenangkan Ballon d'Or berkaitan dengan statistik individu, gelar tim, dan magis yang dia miliki di lapangan. Karisma dan semua hal seperti itu. Bagi saya, itu adalah poin-poin terpenting untuk memenangkan penghargaan ini. Dan saya pikir Lamine memiliki semuanya."
- Getty Images
Dominasi statistik dan kesuksesan meraih trofi
Argumen untuk Yamal diperkuat oleh rangkaian performa yang benar-benar luar biasa, yang membuatnya menjadi pusat permainan baik di level klub maupun tim nasional. Raphinha menunjuk konsistensi performa sang remaja sebagai faktor utama dalam pencalonannya, seraya mencatat bahwa kehebatannya bukan sekadar kilatan sesaat.
"Lamine punya statistik yang luar biasa, bukan hanya musim lalu tetapi juga musim-musim lainnya. Dan musim ini juga dimulai dengan luar biasa. Dari tiga gelar musim lalu, dia memenangi dua bersama Barcelona dan Piala Dunia bersama tim nasionalnya," ujar sang kapten dalam wawancara tersebut.
Pemain asal Brasil itu menambahkan: "Dan bagi saya, dia adalah salah satu pemain terpenting untuk Barcelona dan salah satu pemain terpenting untuk tim nasional Spanyol. Jadi bagi saya, tidak ada keraguan. Bagi saya, Lamine harus meraih penghargaan itu apa pun yang terjadi. Dan soal apa yang dikatakan orang lain, semua orang harus menjaga kepentingan mereka sendiri. Tetapi bagi saya, ini sangat jelas, bahkan jika saya bukan rekan setim Lamine."
Mengesampingkan bias loyalitas klub
Menyadari komentarnya bisa dianggap bias karena mereka bekerja di tempat yang sama, Raphinha cepat menegaskan bahwa pendapatnya tidak akan berubah bahkan jika mereka bermain untuk tim rival. Ia menyebut talenta Yamal begitu tak terbantahkan sehingga melampaui rivalitas klub. "Apa pun yang terjadi, dia harus menang. Yang lain akan membela pemain mereka, tetapi bagi saya itu jelas dia. Bahkan jika saya bukan rekan setimnya, saya akan mengatakan bahwa dia pantas mendapatkannya," ujar pemain Brasil itu.
Fokus Raphinha tetap pada dampak nyata yang telah diberikan Yamal di panggung-panggung terpenting dalam permainan. Ia kembali menegaskan bahwa sang penyerang adalah "salah satu pemain terpenting untuk Barca dan untuk Spanyol," sembari mengakui perannya sebagai protagonis bagi klubnya dan juara Eropa itu. "Untuk apa yang dia lakukan di lapangan dan angka-angka yang dia miliki, gelar-gelar yang dia raih.. Dia harus memenangkannya," tambah sang kapten.
- AFP
Hitung mundur menuju upacara itu
Perburuan Ballon d'Or memasuki tahap akhir, dengan dunia sepak bola menantikan pengumuman pemenangnya. Upacara tersebut dijadwalkan berlangsung pada 26 Oktober di London, menandai perubahan lokasi untuk acara glamor itu.
Periode pemungutan suara juga kian mendekati penutupan, karena panel jurnalis global memiliki waktu hingga 28 September untuk mengirimkan suara akhir mereka. Dengan kampanye publik Raphinha yang berjalan penuh, tekanan terhadap para pemilih kian meningkat untuk mengakui tahun luar biasa yang dinikmati ikon terbaru Barcelona itu.
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