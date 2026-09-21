Ketika tenggat waktu pemungutan suara Ballon d’Or semakin dekat, kapten Barcelona Raphinha tidak menyisakan ruang untuk ambiguitas terkait pilihannya untuk penghargaan tersebut. Dengan 100 jurnalis dari seluruh dunia bersiap mengajukan suara final mereka kepada France Football sebelum 28 September, perdebatan soal siapa yang pantas meraih Bola Emas mencapai titik paling panas.

Saat ditanya secara langsung apakah lulusan La Masia itu yang seharusnya mengangkat trofi, pemain Brasil itu menjawab dalam wawancara dengan The Guardian dan La Gazzetta dello Sport: "tanpa ragu, ya". Winger berusia 27 tahun itu menegaskan bahwa rekan setimnya memenuhi setiap kriteria yang mungkin digunakan untuk menilai para penampil elite dunia.

Raphinha menjelaskan alasannya dengan berkata: "Yah, di atas segalanya. Saya percaya bahwa memenangkan Ballon d'Or berkaitan dengan statistik individu, gelar tim, dan magis yang dia miliki di lapangan. Karisma dan semua hal seperti itu. Bagi saya, itu adalah poin-poin terpenting untuk memenangkan penghargaan ini. Dan saya pikir Lamine memiliki semuanya."