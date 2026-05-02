"Dia harus dibawa ke Piala Dunia": Dietmar Hamann menuntut pelatih timnas Julian Nagelsmann untuk memanggil seorang bintang Bundesliga

Führich mengalami masa-masa sulit pada bulan-bulan awal musim ini, bahkan sempat kehilangan tempatnya sebagai pemain inti di VfB. Namun kini, pemain asal Stuttgart itu "kembali dalam performa terbaiknya", tegas Hamann, sehingga pelatih timnas Julian Nagelsmann sepertinya tidak bisa mengabaikannya. "Dia harus dibawa," tegas mantan gelandang itu sekali lagi.

Führich tidak pernah dipanggil ke timnas Jerman sepanjang tahun 2025. Dengan penampilannya yang gemilang pada musim 2023/24 bersama VfB, pemain sayap ini berhasil menarik perhatian tim nasional, melakukan debut internasionalnya pada Oktober 2023, dan menjadi bagian dari skuad Jerman pada Euro 2024 yang digelar di kandang sendiri. Ia tampil sebentar, masuk sebagai pemain pengganti dalam pertandingan grup melawan Hungaria (2-0).

Secara keseluruhan, Führich telah memainkan sembilan pertandingan internasional, namun belum berhasil mencetak gol. Pada pertandingan persahabatan akhir Maret melawan Swiss (4:3) dan Ghana (2:1), pemain berusia 28 tahun ini kembali bermain untuk pertama kalinya setelah hampir satu setengah tahun absen, dan diberi kesempatan bermain selama setengah jam melawan Ghana. Namun, Nagelsmann awalnya kembali tidak memanggil Führich, yang kemudian ditambahkan ke skuad setelah Felix Nmecha dari Dortmund absen karena cedera.



