"Dia sedang dalam performa terbaiknya. Dia harus dibawa ke Piala Dunia," tegas Hamann pada Sabtu sore di Sky sambil menyoroti pemain penyerang VfB Stuttgart tersebut.
"Dia harus dibawa ke Piala Dunia": Dietmar Hamann menuntut pelatih timnas Julian Nagelsmann untuk memanggil seorang bintang Bundesliga
Führich mengalami masa-masa sulit pada bulan-bulan awal musim ini, bahkan sempat kehilangan tempatnya sebagai pemain inti di VfB. Namun kini, pemain asal Stuttgart itu "kembali dalam performa terbaiknya", tegas Hamann, sehingga pelatih timnas Julian Nagelsmann sepertinya tidak bisa mengabaikannya. "Dia harus dibawa," tegas mantan gelandang itu sekali lagi.
Führich tidak pernah dipanggil ke timnas Jerman sepanjang tahun 2025. Dengan penampilannya yang gemilang pada musim 2023/24 bersama VfB, pemain sayap ini berhasil menarik perhatian tim nasional, melakukan debut internasionalnya pada Oktober 2023, dan menjadi bagian dari skuad Jerman pada Euro 2024 yang digelar di kandang sendiri. Ia tampil sebentar, masuk sebagai pemain pengganti dalam pertandingan grup melawan Hungaria (2-0).
Secara keseluruhan, Führich telah memainkan sembilan pertandingan internasional, namun belum berhasil mencetak gol. Pada pertandingan persahabatan akhir Maret melawan Swiss (4:3) dan Ghana (2:1), pemain berusia 28 tahun ini kembali bermain untuk pertama kalinya setelah hampir satu setengah tahun absen, dan diberi kesempatan bermain selama setengah jam melawan Ghana. Namun, Nagelsmann awalnya kembali tidak memanggil Führich, yang kemudian ditambahkan ke skuad setelah Felix Nmecha dari Dortmund absen karena cedera.
Apakah Chris Führich berhasil masuk ke skuad Jerman untuk Piala Dunia?
Dalam beberapa pekan terakhir, Führich telah berupaya keras untuk meningkatkan peluangnya tampil di Piala Dunia. Di klubnya, ia kembali menjadi pemain inti dan menunjukkan performa yang konsisten; dalam empat pertandingan Bundesliga terakhir, ia mencetak tiga gol dan satu assist. Secara keseluruhan, musim ini ia telah mencatatkan delapan gol dan delapan assist dalam 49 penampilan. Nagelsmann akan mengumumkan skuad Piala Dunia pada 21 Mei.
Pada hari Sabtu, Führich juga menyumbang satu gol dalam hasil imbang 3-3 melawan TSG Hoffenheim. Stuttgart berhasil menyamakan kedudukan menjelang akhir pertandingan dan akhirnya meraih satu poin penting melawan pesaing langsung mereka dalam perebutan tiket ke Liga Champions.
Timnas Jerman akan menjalani dua laga uji coba sebelum Piala Dunia dimulai: pada 31 Mei melawan Finlandia dan pada 6 Juni melawan tuan rumah bersama AS. Laga grup pertama melawan Curacao akan digelar pada 14 Juni, sedangkan dua lawan lainnya di babak penyisihan grup adalah Pantai Gading dan Ekuador.