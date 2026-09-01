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'Dia harus berkembang!' - Hansi Flick menjelaskan mengapa Rodri masih dicadangkan di Barcelona di tengah dilema besar Pedri
Flick mengelola kebugaran Rodri
Barcelona mempertahankan awal sempurna mereka di musim La Liga dengan kemenangan meyakinkan 5-2 atas Rayo Vallecano dalam laga tujuh gol yang mendebarkan di Camp Nou. Meski sempat tertinggal lebih dulu, raksasa Catalan itu memperlihatkan kelancaran serangan yang telah menjadi ciri khas awal masa kepelatihan Flick, dengan Raphinha dan Lamine Yamal sama-sama mencetak masing-masing dua gol untuk mengamankan sembilan poin dari kemungkinan sembilan.
Namun, meski datang dengan reputasi elite, rekrutan marquee di lini tengah, Rodri, sekali lagi harus puas tampil sebagai pemain pengganti. Pemain internasional Spanyol itu saat ini sedang menjalani periode integrasi yang ketat saat ia berupaya mencapai kondisi fisik puncak dan beradaptasi dengan skema taktik baru.
- Getty Images Sport
"Ia harus meningkatkan kondisi fisiknya"
Menanggapi keputusan untuk tidak memasukkan rekrutan bintangnya ke starting XI, Flick berbicara blak-blakan soal kondisi fisik sang gelandang saat ini setelah kedatangannya baru-baru ini dari Man City.
“Jelas, dia perlu meningkatkan kondisi fisiknya," jelas bos Barcelona itu. "Kami tahu itu karena dia baru saja datang dan baru bersama kami selama sepuluh hari. Namun, pada akhirnya, bagi saya, bagaimana kami bereaksi setelah gol itu adalah hal yang penting.”
Flick juga menyoroti masalah kolektif yang lebih luas yang harus dibenahi skuadnya, dengan secara khusus menekankan kerentanan dalam bertahan saat menghadapi serangan balik cepat dan situasi bola mati.
“Seperti yang saya katakan pada pertanyaan sebelumnya, kami perlu lebih menguasai bola," tambah Flick. "Kami juga harus mengatakan bahwa kami selalu berbicara tentang diri kami sendiri, tetapi kami juga harus berbicara tentang lawan. Mereka bermain sangat baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang sangat cepat. Cara mereka menyerang bagus, dan tentu saja, mereka juga bagus dalam situasi bola mati, saat sepak pojok. Saya pikir kami harus tampil jauh lebih baik dalam situasi-situasi ini."
Menyelesaikan tumpang tindih di lini tengah
Terlepas dari kekhawatiran kebugaran dalam waktu dekat, teka-teki taktik yang signifikan muncul terkait kemitraan Rodri dengan Pedri. Menurut laporan dari El Nacional, Rodri baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan Flick untuk membahas bagaimana kedua gelandang itu bisa bermain bersama tanpa mengurangi pengaruh masing-masing, sekaligus menghindari benturan posisi yang sesekali mereka alami saat bertugas bersama timnas Spanyol.
Flick telah menyusun cetak biru yang pasti untuk memaksimalkan bakat mereka, dengan menuntut pembagian tugas yang ketat agar duet itu tidak menempati area yang sama. Dalam sistem ini, Rodri akan menjadi jangkar lini tengah untuk memberikan keseimbangan struktur, sementara Pedri akan diberi kebebasan penuh untuk beroperasi di antara lini. Rodri dikabarkan ingin menyesuaikan permainan alaminya dan meredam insting menyerangnya demi memastikan kemitraan ini berjalan sukses.
- NurPhoto
Apa langkah Barcelona selanjutnya?
Setelah membukukan tiga kemenangan beruntun, fokus Barcelona kini beralih ke lawatan tandang yang sulit ke Mestalla, tempat mereka akan menghadapi Valencia pada Minggu.
Flick dikabarkan yakin pembagian peran yang ia tetapkan dapat mengubah Rodri dan Pedri menjadi salah satu duet lini tengah paling tangguh di sepakbola Eropa. Prioritas terdekat adalah mematangkan pemicu-pemicu posisi ini dalam sesi latihan sebelum Rodri dipercaya menjalani start pertamanya. Begitu gelandang pemenang Piala Dunia itu kembali mencapai ketajaman penuh untuk bertanding, transisinya yang mulus ke starting XI akan sangat penting bagi upaya awal Barcelona mempertahankan gelar.
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