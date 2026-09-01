Menanggapi keputusan untuk tidak memasukkan rekrutan bintangnya ke starting XI, Flick berbicara blak-blakan soal kondisi fisik sang gelandang saat ini setelah kedatangannya baru-baru ini dari Man City.

“Jelas, dia perlu meningkatkan kondisi fisiknya," jelas bos Barcelona itu. "Kami tahu itu karena dia baru saja datang dan baru bersama kami selama sepuluh hari. Namun, pada akhirnya, bagi saya, bagaimana kami bereaksi setelah gol itu adalah hal yang penting.”

Flick juga menyoroti masalah kolektif yang lebih luas yang harus dibenahi skuadnya, dengan secara khusus menekankan kerentanan dalam bertahan saat menghadapi serangan balik cepat dan situasi bola mati.

“Seperti yang saya katakan pada pertanyaan sebelumnya, kami perlu lebih menguasai bola," tambah Flick. "Kami juga harus mengatakan bahwa kami selalu berbicara tentang diri kami sendiri, tetapi kami juga harus berbicara tentang lawan. Mereka bermain sangat baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang sangat cepat. Cara mereka menyerang bagus, dan tentu saja, mereka juga bagus dalam situasi bola mati, saat sepak pojok. Saya pikir kami harus tampil jauh lebih baik dalam situasi-situasi ini."



