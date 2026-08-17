'Dia harus berjuang' - Ruben Amorim kirim pesan jelas kepada Rafael Leao soal masa depannya di Milan

Saat didesak soal posisi sang winger dan bagaimana ia masuk dalam persaingan di sektor sayap, pelatih kepala asal Portugal itu memberikan penilaian yang blak-blakan: "Saya tidak tahu, tetapi Leao adalah salah satu pemain kami. Saya sudah mengatakan bahwa kami senang memilikinya, dia adalah pemain berharga. Jadi kita lihat saja nanti, tetapi dia harus berjuang.

"Saya pikir Cisse, dengan cara dia bermain, akan membuat segalanya sulit. [Alexis] Saelemaekers telah berganti posisi, ini akan berat. Kami juga memiliki [Christian] Pulisic yang kembali, jadi kami akan memiliki banyak pemain yang akan bersaing untuk tempat itu."