ZUMA Press Wire
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'Dia harus berjuang' - Ruben Amorim kirim pesan jelas kepada Rafael Leao soal masa depannya di Milan
Rencana hengkang pada musim panas terhambat
Pemain internasional Portugal berusia 27 tahun itu tidak merahasiakan keinginannya untuk mencari tantangan baru di luar negeri pada akhir musim lalu, dengan Inggris atau Spanyol sebagai destinasi pilihannya. Namun, tanpa ada tawaran konkret yang terwujud dan hanya dua pekan tersisa di bursa transfer, tampaknya semakin besar kemungkinan ia akan tetap bertahan di San Siro. Absennya dia dari laga pramusim terbaru hanya menambah tanda tanya mengenai situasi ini.
- NurPhoto
Komentar di pinggir lapangan mengungkap keraguan
Amorim menikmati malam yang berkesan di Wroclaw, menyaksikan timnya mencetak empat gol ke gawang mantan klubnya, United, berkat gol-gol dari Samuel Chukwueze, Alphadjo Cisse, Goncalo Ramos, dan Ruben Loftus-Cheek. Leao sama sekali tidak bermain setelah melaporkan adanya sedikit masalah otot sebelum kick-off, yang mendorong manajernya memberikan kabar terbaru soal kondisinya, seperti dikutip dari TMW: "Saya rasa itu bukan sesuatu yang serius, tetapi saya tidak tahu apakah dia akan siap."
Kedalaman skuad menciptakan persaingan
Saat didesak soal posisi sang winger dan bagaimana ia masuk dalam persaingan di sektor sayap, pelatih kepala asal Portugal itu memberikan penilaian yang blak-blakan: "Saya tidak tahu, tetapi Leao adalah salah satu pemain kami. Saya sudah mengatakan bahwa kami senang memilikinya, dia adalah pemain berharga. Jadi kita lihat saja nanti, tetapi dia harus berjuang.
"Saya pikir Cisse, dengan cara dia bermain, akan membuat segalanya sulit. [Alexis] Saelemaekers telah berganti posisi, ini akan berat. Kami juga memiliki [Christian] Pulisic yang kembali, jadi kami akan memiliki banyak pemain yang akan bersaing untuk tempat itu."
- Getty Images Sport
Laga pembuka Torino menimbulkan dilema
Leao berpacu dengan waktu untuk membuktikan kebugarannya jelang laga pembuka Serie A AC Milan melawan Torino akhir pekan ini. Pertandingan pembuka itu akan menjadi ujian krusial bagi cetak biru Amorim setelah kampanye pramusim yang menjanjikan. Jika penyerang bintang itu absen, mereka yang tampil mengesankan saat dirinya tidak bermain bisa mengamankan tempat di starting XI.
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