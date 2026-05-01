"Setiap pagi, saat aku tiba di lapangan latihan, Michael selalu duduk tertidur di dalam mobilnya," kenang Mark Bowen, yang melatih Olise pada masa-masa awalnya sebagai pemain profesional di FC Reading, dalam program ZDFberjudul Bolzplatz.
"Dia hanya duduk tertidur di dalam mobilnya": Kisah unik tentang Michael Olise dari Bayern München terungkap
Latar belakangnya: Olise, yang saat itu masih remaja, baru saja memulai langkah pertamanya di tim utama klub yang saat itu bermain di divisi dua Inggris (kini divisi tiga), namun ia masih tinggal bersama keluarganya di London. Akibatnya, setiap pagi ia harus melewati kemacetan lalu lintas di kota metropolitan Inggris yang padat itu dan kemudian berkendara hingga ke Reading.
"Dia bilang, dia tidak ingin terjebak macet dan tidak ingin terlalu lama duduk di dalam mobil. Dia mungkin sudah berangkat sekitar pukul 5.30 pagi agar bisa tiba tepat waktu di sesi latihan," kenang Bowen, yang kini menjabat sebagai direktur olahraga di klub divisi kelima Inggris, Forest Green Rovers. Hal yang aneh dari cerita itu adalah bahwa Olise "kemudian tiba di lapangan latihan dan tertidur lelap di balik kemudi. Ketika latihan dimulai pukul 9 pagi, para pemain berpengalaman datang kepadaku dan bertanya: 'Di mana Michael? 'Mengapa dia terlambat?' Dan saya menjawab: 'Teman-teman, dia mungkin terlambat ke latihan, tapi saat kalian masih di tempat tidur, dia sudah berada di parkiran dalam mobilnya.' Dia masih anak muda dan ya, dia tertidur. Kami harus mengetuk jendelanya dan memanggilnya untuk ikut latihan," kata Bowen.
Michael Olise tidak lagi masuk dalam skuad Chelsea dan Manchester City
Olise awalnya sempat bermain sebentar untuk Arsenal sebagai pemain muda, lalu mengenakan seragam Chelsea selama tujuh tahun. Pada usia 14 tahun, ia dicoret dari skuad The Blues meskipun memiliki bakat luar biasa, dan kemudian bergabung dengan Manchester City, namun kariernya di sana pun berakhir setahun kemudian.
Akhirnya, Olise bergabung dengan Reading pada usia 15 tahun dan berhasil naik ke tim senior hanya dua tahun kemudian. "Mengapa ia berakhir di Reading setelah pernah bermain di klub-klub papan atas itu?" tanya Bowen, sang pembina, hingga kini. "Satu-satunya hal yang bisa saya jadikan alasan adalah bahwa di klub-klub tersebut, mungkin dianggap negatif bahwa ia terlalu percaya diri. Menurut mereka, mungkin ia seharusnya sedikit lebih rendah hati."
Di bawah asuhan Bowen, Olise menjadi pemain inti di Reading dan pindah ke Crystal Palace pada 2021, di mana ia berhasil menancapkan namanya di Liga Premier. Bayern kemudian membayar biaya transfer sebesar 53 juta euro untuk pemain timnas Prancis ini pada 2024, yang sudah sepenuhnya terbayar kurang dari dua tahun kemudian. Di FCB, Olise berkembang menjadi salah satu pemain terbaik di dunia, dan baru-baru ini tampil memukau dalam laga spektakuler 4-5 melawan Paris Saint-Germain. Secara keseluruhan, pemain berusia 24 tahun ini telah mencetak 20 gol dan 29 assist dalam 47 penampilan musim ini.
Michael Olise: Klub-klub yang pernah ia bela
Periode
Klub
2009
FC Arsenal
2009 hingga 2016
FC Chelsea
2016 hingga 2017
Manchester City
2017 hingga 2021
FC Reading
2021 hingga 2024
Crystal Palace
sejak 2024
FC Bayern München