"Dia hanya duduk tertidur di dalam mobilnya": Kisah unik tentang Michael Olise dari Bayern München terungkap

Latar belakangnya: Olise, yang saat itu masih remaja, baru saja memulai langkah pertamanya di tim utama klub yang saat itu bermain di divisi dua Inggris (kini divisi tiga), namun ia masih tinggal bersama keluarganya di London. Akibatnya, setiap pagi ia harus melewati kemacetan lalu lintas di kota metropolitan Inggris yang padat itu dan kemudian berkendara hingga ke Reading.

"Dia bilang, dia tidak ingin terjebak macet dan tidak ingin terlalu lama duduk di dalam mobil. Dia mungkin sudah berangkat sekitar pukul 5.30 pagi agar bisa tiba tepat waktu di sesi latihan," kenang Bowen, yang kini menjabat sebagai direktur olahraga di klub divisi kelima Inggris, Forest Green Rovers. Hal yang aneh dari cerita itu adalah bahwa Olise "kemudian tiba di lapangan latihan dan tertidur lelap di balik kemudi. Ketika latihan dimulai pukul 9 pagi, para pemain berpengalaman datang kepadaku dan bertanya: 'Di mana Michael? 'Mengapa dia terlambat?' Dan saya menjawab: 'Teman-teman, dia mungkin terlambat ke latihan, tapi saat kalian masih di tempat tidur, dia sudah berada di parkiran dalam mobilnya.' Dia masih anak muda dan ya, dia tertidur. Kami harus mengetuk jendelanya dan memanggilnya untuk ikut latihan," kata Bowen.