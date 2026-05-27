Seperti dilaporkan oleh Sport Bild, Tillman dilaporkan telah "hampir selesai" dengan Werkself, ingin memanfaatkan ajang Piala Dunia bersama timnas AS pada musim panas ini untuk menunjukkan kemampuannya, dan akan meninggalkan klub tersebut setelah hanya tampil dalam 42 pertandingan resmi.
Dia "hampir selesai" dengan klub tersebut: Seorang pemain andalan FC Bayern yang dipinjamkan ke Bayer Leverkusen kini menjadi simbol musim transfer yang benar-benar berantakan
Bayer 04 bahkan bersedia memenuhi keinginan pemain serang berusia 23 tahun tersebut, asalkan satu syarat utama terpenuhi: klub yang tertarik harus bersedia membayar jumlah yang sama dengan yang telah dibayarkan Werkself kepada PSV Eindhoven musim panas lalu, yaitu 35 juta euro. Menurut Sport Bild, FC Fulham dari Liga Premier telah menunjukkan minat awal.
Tillman sebenarnya datang ke Leverkusen sebagai pemain yang sangat diandalkan dan telah menandatangani kontrak jangka panjang hingga 2030 di sana. Di PSV, ia telah menjadi pemain inti setelah pindah dari FC Bayern dengan biaya transfer sebesar 12 juta euro dan menjadi salah satu tokoh kunci dalam dua gelar juara yang diraih Eindhoven pada 2024 dan 2025, dengan mencetak 21 gol dan 12 assist dalam 54 pertandingan Eredivisie.
Namun, awal karier Tillman di Leverkusen sudah diwarnai oleh kekacauan dan disfungsionalitas yang terjadi setelah kedatangan Erik ten Hag. Pelatih yang sangat menginginkannya itu sudah menjadi sejarah setelah hanya tiga pertandingan resmi. Posisi pelatih yang kontroversial itu diambil alih oleh Kaspar Hjulmand dari Denmark, yang memang berulang kali mendukung Tillman secara terbuka, tetapi tidak pernah dibalas dengan performa yang benar-benar bagus.
Malik Tillman merasa tidak puas dengan perannya di Bayer Leverkusen di bawah asuhan Hjulmand
Pemain itu sendiri pun menyadari hal tersebut. Setidaknya pada paruh pertama musim di Leverkusen, Tillman selalu bersikap kritis terhadap dirinya sendiri, dan ia menekankan hal ini terutama setelah penampilannya yang mungkin terbaik bersama Bayer 04 dalam kemenangan 3-0 di Liga Champions pada akhir Januari melawan Villarreal.
"Secara pribadi, saya merasa bisa memberikan lebih banyak, dan saya juga mengharapkan lebih dari diri saya sendiri," katanya setelah mencetak dua gol melawan klub Spanyol tersebut. Apa yang menjadi penyebabnya sehingga ia belum bisa menampilkan performa yang konsisten di Leverkusen? "Saya tidak tahu," kata Tillman, sebelum kemudian menjelaskan secara rinci apa yang menurutnya menjadi kendala: "Saya merasa sering berada di ruang yang tepat, tapi tidak sering mendapat bola-bola itu. Saya tidak ingin menyalahkan siapa pun, melainkan: Kami adalah sebuah tim. Saya hanya bisa menawarkan diri, dan jika saya mendapat bola, saya mendapat bola. Dan jika tidak, ya sudah. Lalu saya harus terus berusaha."
Namun, momen-momen sukses itu tidak menjadi lebih sering, justru sebaliknya, malah semakin jarang. Mungkin hal ini juga disebabkan karena Hjulmand tidak melihat Tillman di posisi andalannya di PSV sebagai gelandang serang kiri dalam formasi 4-3-3, melainkan lebih sebagai penyerang yang bermain lebih ke belakang. "Kami sudah membicarakannya. Dia adalah penyerang kedua. Malik harus berlari ke posisi itu," kata Hjulmand mengenai situasi Tillman.
Namun, setelah penampilan gemilangnya melawan Villarreal, Tillman tidak pernah benar-benar menemukan ritmenya lagi dan hanya mencetak tiga gol berikutnya. Di bawah asuhan Hjulmand, ia akhirnya kehilangan tempatnya di starting line-up pada akhir musim; dalam enam dari tujuh pertandingan Bundesliga terakhir, ia hanya masuk sebagai pemain pengganti—dan kadang-kadang bahkan baru masuk menjelang akhir pertandingan.
Sejak musim semi lalu, Tillman dilaporkan sudah merasa frustrasi dengan komunikasi internal di Bayer dan telah mengungkapkannya secara terbuka kepada Direktur Olahraga Simon Rolfes. Perasaan tidak benar-benar terintegrasi dalam jajaran pemain kunci dilaporkan memperkuat keinginannya untuk hengkang, seperti yang sudah disebutkan saat itu.
Kini, tampaknya Tillman dan Leverkusen benar-benar akan berpisah - dan itu setelah hanya satu tahun. Mungkin masih ada kemungkinan perubahan, mengingat kemungkinan besar Bayer tidak akan memulai musim baru dengan Hjulmand sebagai pelatih. Rumor tentang penunjukan Oliver Glasner atau Andoni Iraola baru-baru ini beredar. Namun, Glasner dikabarkan menjadi pilihan yang lebih disukai oleh Rolfes.
Bayer Leverkusen: Tillman sebagai simbol kegagalan transfer — namun bukan satu-satunya kegagalan
Namun, jika Tillman—yang merupakan rekrutan termahal dalam sejarah Leverkusen—benar-benar hengkang setelah hanya satu musim, ia mungkin akan menjadi simbol terbesar, namun jauh dari satu-satunya, dari musim transfer yang berantakan.
Equi Fernandez, misalnya, didatangkan dari Al Quadsiah seharga 25 juta euro dan berselisih paham dengan Hjulmand sepanjang musim. Dalam kemenangan 1-0 atas BVB pada bulan April, ia bahkan menolak untuk masuk sebagai pemain pengganti. Menurut Sport Bild, Fernandez juga ingin mengakhiri babak Leverkusen secepat mungkin pada musim panas ini dan sedang menunggu tawaran.
Untuk Eliesse Ben Seghir, Werkself mentransfer 32 juta euro ke AS Monaco. Ia seharusnya menjadi salah satu pemain yang berusaha menambal kepergian Florian Wirtz ke FC Liverpool di lini tengah serang Leverkusen. Tugas raksasa yang pada akhirnya sama sekali tidak dapat dipenuhi oleh Ben Seghir.
Pada awal musim, Ben Seghir masih mendapat kesempatan bermain sejak awal, namun tidak mampu meyakinkan. Akibatnya, ia semakin terpinggirkan dan, yang lebih parah lagi, ia mengalami cedera pada awal tahun saat berpartisipasi dalam Piala Afrika bersama tuan rumah Maroko.
Ben Seghir harus absen selama lebih dari dua bulan, dan setelah kembali, ia tetap hanya sesekali mendapat kesempatan bermain. Pada tahun 2026, pemain yang dibeli seharga 32 juta euro ini hanya mencatatkan 50 menit bermain. Ia mengakhiri musim tanpa mencetak satu poin pun.
Namun, menurut laporan Sport Bild, ia merasa nyaman di klub dan ingin mencoba memulai kembali di Leverkusen di bawah pelatih baru. Hal yang sama berlaku untuk Loic Bade, yang semakin jarang diturunkan terutama pada paruh kedua musim, juga karena cedera.
Statistik Malik Tillman pada musim 2025/2026:
Lomba Pertandingan Gol Assist Waktu bermain dalam menit Bundesliga 29 6 1 1.677 Liga Champions 10 2 - 533 Piala DFB 3 - - 125