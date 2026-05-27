Dia "hampir selesai" dengan klub tersebut: Seorang pemain andalan FC Bayern yang dipinjamkan ke Bayer Leverkusen kini menjadi simbol musim transfer yang benar-benar berantakan

Pemain itu sendiri pun menyadari hal tersebut. Setidaknya pada paruh pertama musim di Leverkusen, Tillman selalu bersikap kritis terhadap dirinya sendiri, dan ia menekankan hal ini terutama setelah penampilannya yang mungkin terbaik bersama Bayer 04 dalam kemenangan 3-0 di Liga Champions pada akhir Januari melawan Villarreal.

"Secara pribadi, saya merasa bisa memberikan lebih banyak, dan saya juga mengharapkan lebih dari diri saya sendiri," katanya setelah mencetak dua gol melawan klub Spanyol tersebut. Apa yang menjadi penyebabnya sehingga ia belum bisa menampilkan performa yang konsisten di Leverkusen? "Saya tidak tahu," kata Tillman, sebelum kemudian menjelaskan secara rinci apa yang menurutnya menjadi kendala: "Saya merasa sering berada di ruang yang tepat, tapi tidak sering mendapat bola-bola itu. Saya tidak ingin menyalahkan siapa pun, melainkan: Kami adalah sebuah tim. Saya hanya bisa menawarkan diri, dan jika saya mendapat bola, saya mendapat bola. Dan jika tidak, ya sudah. Lalu saya harus terus berusaha."

Namun, momen-momen sukses itu tidak menjadi lebih sering, justru sebaliknya, malah semakin jarang. Mungkin hal ini juga disebabkan karena Hjulmand tidak melihat Tillman di posisi andalannya di PSV sebagai gelandang serang kiri dalam formasi 4-3-3, melainkan lebih sebagai penyerang yang bermain lebih ke belakang. "Kami sudah membicarakannya. Dia adalah penyerang kedua. Malik harus berlari ke posisi itu," kata Hjulmand mengenai situasi Tillman.

Namun, setelah penampilan gemilangnya melawan Villarreal, Tillman tidak pernah benar-benar menemukan ritmenya lagi dan hanya mencetak tiga gol berikutnya. Di bawah asuhan Hjulmand, ia akhirnya kehilangan tempatnya di starting line-up pada akhir musim; dalam enam dari tujuh pertandingan Bundesliga terakhir, ia hanya masuk sebagai pemain pengganti—dan kadang-kadang bahkan baru masuk menjelang akhir pertandingan.

Sejak musim semi lalu, Tillman dilaporkan sudah merasa frustrasi dengan komunikasi internal di Bayer dan telah mengungkapkannya secara terbuka kepada Direktur Olahraga Simon Rolfes. Perasaan tidak benar-benar terintegrasi dalam jajaran pemain kunci dilaporkan memperkuat keinginannya untuk hengkang, seperti yang sudah disebutkan saat itu.

Kini, tampaknya Tillman dan Leverkusen benar-benar akan berpisah - dan itu setelah hanya satu tahun. Mungkin masih ada kemungkinan perubahan, mengingat kemungkinan besar Bayer tidak akan memulai musim baru dengan Hjulmand sebagai pelatih. Rumor tentang penunjukan Oliver Glasner atau Andoni Iraola baru-baru ini beredar. Namun, Glasner dikabarkan menjadi pilihan yang lebih disukai oleh Rolfes.