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'Dia fantastis dan bisa beradaptasi' - Hansi Flick terus bereksperimen dengan Lamine Yamal di posisi nomor 9 saat Barcelona mencari sosok 'pembunuh'
Flick mencari solusi untuk mencetak gol
Lanskap lini serang Barcelona berubah drastis pada musim panas ini; Robert Lewandowski hengkang pada awal bursa transfer untuk petualangan baru di Major League Soccer, sementara Ferran Torres telah menuntaskan kepindahan bernilai tinggi ke Paris Saint-Germain, kepergian mereka meninggalkan kekosongan besar di ujung tombak.
Banyak yang telah dikatakan tentang kecenderungan alami Lamine Yamal untuk pada akhirnya bertransisi menjadi penyerang utama tim, mungkin berkembang menjadi 'false nine' seperti Lionel Messi. Legenda Argentina itu terkenal bergeser dari sayap kanan seiring berjalannya waktu untuk menjadi pencetak gol bersejarah sepanjang masa dari area tengah.
Untuk saat ini, pemain asal Rocafonda itu masih paling nyaman di sisi kanan, tetapi sikap publik Flick soal posisi sang remaja terlihat melunak dalam beberapa pekan terakhir.
- Getty Images Sport
Eksperimen di lapangan latihan bersama Yamal
Pergeseran taktik itu bukan sekadar teori; hal tersebut sudah mulai diterapkan secara tertutup di Ciutat Esportiva Joan Gamper. Dalam cuplikan yang baru-baru ini dirilis klub dari salah satu laga internal latihan mereka, Yamal terlihat beroperasi dan mencetak gol dari posisi nomor sembilan sentral.
Gol tersebut menunjukkan level tekniknya, melibatkan operan satu-dua ganda, kontrol tajam dengan kaki kanan, dan penyelesaian klinis dengan kaki kiri magisnya. Dalam skema khusus ini, Anthony Gordon ditempatkan di sayap kiri sementara Karim Adeyemi menempati sisi kanan.
Yamal kembali dari liburannya setelah Piala Dunia pada Rabu ini, dan ekspektasinya adalah ia akan segera diintegrasikan ke dalam skuad untuk hari pertandingan. Ada kemungkinan ia akan mendapat menit bermain dalam laga persahabatan mendatang di Basel, dan para pengamat akan menantikan apakah ia dimainkan dalam peran eksperimental baru sebagai 'false nine' ini.
Versatilitas Gordon dan Adeyemi
Yamal bukan satu-satunya pemain yang diminta menunjukkan fleksibilitas saat tidak ada nomor sembilan tradisional. Baik Anthony Gordon maupun Karim Adeyemi sangat familier dengan peran sentral tersebut, setelah sebelumnya bermain di sana untuk Newcastle United dan Borussia Dortmund. Meski mereka, seperti Yamal, umumnya dianggap paling efektif saat bermain di sayap, Flick yakin keduanya bisa menjadi pelapis di tengah.
Gordon dan Adeyemi sudah menjalani beberapa hari latihan intensif, terutama pemain Jerman itu, yang tidak masuk dalam skuad Piala Dunia setelah keputusan kontroversial mantan pelatih tim nasional Julian Nagelsmann. Waktu tambahan di lapangan latihan ini membuat mereka bisa mencerna tuntutan taktik Flick dengan lebih mendalam dibandingkan Yamal yang kembali belakangan.
- Getty Images
Pencarian striker murni terus berlanjut
Terlepas dari eksperimen yang sukses dan pujian besar untuk para penyerang yang dimilikinya saat ini, tujuan utama Hansi Flick tetap merekrut seorang penyerang tengah yang "murni dan diferensial" untuk memimpin proyeknya.
Julian Alvarez tetap menjadi pilihan utama petinggi Barcelona karena kombinasi uniknya antara pressing tanpa henti, etos kerja bertahan, dan kemampuan penyelesaian akhir elite. Flick telah menegaskan perlunya tambahan amunisi di area lapangan ini agar tim bisa bersaing di semua kompetisi.
Perburuan Alvarez dipandang sebagai kepingan terakhir dari puzzle bagi Barcelona yang telah mengalami perubahan signifikan. Klub harus beralih dari target potensial lain, seperti Dusan Vlahovic, sehingga upaya mengejar pemain Atletico itu menjadi semakin krusial. Sampai kesepakatan bisa tercapai, Flick akan terus menyempurnakan racikan taktiknya dengan Yamal yang "fantastis" sebagai pusatnya.
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