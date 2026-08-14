Lanskap lini serang Barcelona berubah drastis pada musim panas ini; Robert Lewandowski hengkang pada awal bursa transfer untuk petualangan baru di Major League Soccer, sementara Ferran Torres telah menuntaskan kepindahan bernilai tinggi ke Paris Saint-Germain, kepergian mereka meninggalkan kekosongan besar di ujung tombak.

Banyak yang telah dikatakan tentang kecenderungan alami Lamine Yamal untuk pada akhirnya bertransisi menjadi penyerang utama tim, mungkin berkembang menjadi 'false nine' seperti Lionel Messi. Legenda Argentina itu terkenal bergeser dari sayap kanan seiring berjalannya waktu untuk menjadi pencetak gol bersejarah sepanjang masa dari area tengah.

Untuk saat ini, pemain asal Rocafonda itu masih paling nyaman di sisi kanan, tetapi sikap publik Flick soal posisi sang remaja terlihat melunak dalam beberapa pekan terakhir.