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'Dia fantastis dan bisa beradaptasi' - Hansi Flick terus bereksperimen dengan Lamine Yamal di posisi No.9 saat Barcelona mencari 'pembunuh'
Flick mencari solusi untuk urusan mencetak gol
Lanskap lini serang Barcelona berubah drastis pada musim panas ini; Robert Lewandowski hengkang pada awal bursa transfer untuk petualangan baru di Major League Soccer, sementara Ferran Torres telah menuntaskan kepindahan besar ke Paris Saint-Germain, dan kepergian-kepergian ini menyisakan lubang signifikan di ujung tombak.
Banyak yang telah dibicarakan soal kecenderungan alami Lamine Yamal untuk pada akhirnya bertransisi menjadi striker utama tim, mungkin berkembang menjadi 'false nine' seperti Lionel Messi. Legenda Argentina itu terkenal beralih dari sayap kanan seiring berjalannya waktu untuk menjadi pencetak gol bersejarah sepanjang masa dari area tengah.
Untuk saat ini, pemain kelahiran Rocafonda itu masih paling nyaman di sisi kanan, tetapi sikap publik Flick mengenai posisi sang remaja terlihat jelas melunak dalam beberapa pekan terakhir.
- Getty Images Sport
Eksperimen di tempat latihan bersama Yamal
Perubahan taktik itu bukan sekadar teori; hal tersebut sudah mulai diterapkan secara tertutup di Ciutat Esportiva Joan Gamper. Dalam cuplikan yang baru-baru ini dirilis klub dari salah satu laga internal latihan mereka, Yamal terlihat bermain dan mencetak gol dari posisi nomor sembilan sentral.
Gol tersebut menunjukkan level tekniknya, melibatkan umpan satu-dua ganda, kontrol tajam dengan kaki kanan, dan penyelesaian akhir klinis dengan kaki kiri ajaibnya. Dalam skema spesifik ini, Anthony Gordon ditempatkan di sayap kiri sementara Karim Adeyemi menempati sisi kanan.
Yamal kembali dari libur pasca-Piala Dunia pada Rabu ini, dan ekspektasinya adalah ia akan segera diintegrasikan ke skuad untuk hari pertandingan. Ada kemungkinan ia akan mendapatkan menit bermain dalam laga persahabatan mendatang di Basel, dan para pengamat akan tertarik melihat apakah ia dimainkan dalam peran eksperimental baru sebagai 'false nine' ini.
Keserbabisaaan Gordon dan Adeyemi
Yamal bukan satu-satunya pemain yang diminta menunjukkan versatilitas saat tidak ada nomor sembilan tradisional. Baik Anthony Gordon maupun Karim Adeyemi sudah sangat akrab dengan peran sentral tersebut, setelah sebelumnya bermain di sana masing-masing untuk Newcastle United dan Borussia Dortmund. Meski mereka, seperti Yamal, umumnya dianggap paling efektif saat bermain di sayap, Flick yakin keduanya bisa menjadi pelapis di tengah.
Gordon dan Adeyemi juga sudah menjalani beberapa hari latihan intensif, khususnya pemain Jerman itu, yang tidak menjadi bagian dari skuad Piala Dunia setelah keputusan kontroversial mantan pelatih tim nasional Julian Nagelsmann. Waktu tambahan di lapangan latihan ini membuat mereka bisa mencerna tuntutan taktis Flick dengan lebih menyeluruh dibandingkan Yamal yang kembali lebih belakangan.
- Getty Images
Perburuan penyerang murni terus berlanjut
Terlepas dari eksperimen yang sukses dan pujian besar untuk para penyerang yang dimilikinya saat ini, tujuan utama Hansi Flick tetap mendatangkan seorang penyerang tengah yang "murni dan diferensial" untuk memimpin proyeknya.
Julian Alvarez tetap menjadi pilihan utama petinggi Barcelona karena kombinasi uniknya berupa pressing tanpa lelah, etos kerja defensif, dan kemampuan penyelesaian akhir kelas elite. Flick secara terbuka menyuarakan kebutuhan akan tambahan kekuatan di area lapangan ini agar tim bisa bersaing di semua ajang.
Pengejaran terhadap Alvarez dipandang sebagai kepingan terakhir dari teka-teki untuk Barcelona yang telah mengalami perubahan signifikan. Klub harus beralih dari target potensial lainnya, seperti Dusan Vlahovic, yang membuat perburuan terhadap pemain Atletico itu menjadi semakin krusial. Sampai kesepakatan bisa dicapai, Flick akan terus menyempurnakan racikan taktisnya dengan Yamal yang "fantastis" sebagai pusatnya.
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