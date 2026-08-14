'Dia fantastis dan bisa beradaptasi' - Hansi Flick terus bereksperimen dengan Lamine Yamal di posisi No.9 saat Barcelona mencari 'pembunuh'

Lanskap lini serang Barcelona berubah drastis pada musim panas ini; Robert Lewandowski hengkang pada awal bursa transfer untuk petualangan baru di Major League Soccer, sementara Ferran Torres telah menuntaskan kepindahan besar ke Paris Saint-Germain, dan kepergian-kepergian ini menyisakan lubang signifikan di ujung tombak.

Banyak yang telah dibicarakan soal kecenderungan alami Lamine Yamal untuk pada akhirnya bertransisi menjadi striker utama tim, mungkin berkembang menjadi 'false nine' seperti Lionel Messi. Legenda Argentina itu terkenal beralih dari sayap kanan seiring berjalannya waktu untuk menjadi pencetak gol bersejarah sepanjang masa dari area tengah.

Untuk saat ini, pemain kelahiran Rocafonda itu masih paling nyaman di sisi kanan, tetapi sikap publik Flick mengenai posisi sang remaja terlihat jelas melunak dalam beberapa pekan terakhir.