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Portugal v Croatia: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Dia duduk di bangku cadangan... Perpecahan di tim Portugal mengejutkan Ronaldo menjelang laga melawan Spanyol

FEATURES
Portugal vs Spain
Portugal
Spain
World Cup
C. Ronaldo
R. Martinez
Portugal
Spanyol

Cristiano Ronaldo masih menjadi nama terbesar di Portugal, namun ia juga telah menjadi sumber kontroversi terbesar menjelang pertandingan penentu melawan Spanyol pada Senin malam di babak 16 besar Piala Dunia.

"Surat Kabar Marca" melaporkan adanya perpecahan besar di kalangan masyarakat Portugal terkait partisipasi Ronaldo dalam susunan pemain inti saat melawan Spanyol.

Mantan kiper timnas Portugal, Beto, dengan tegas membela Cristiano. Baginya, kritik-kritik tersebut tidak beralasan, karena sang penyerang masih merupakan pemain yang mampu membuat perbedaan.

"Saya tidak mengerti perdebatan ini," kata Beto. "Portugal harus menyadari bahwa Cristiano bukan lagi pemain yang sama seperti beberapa tahun lalu, tetapi dia tetap penyerang yang mematikan di dalam kotak penalti."

Pito berpendapat bahwa Portugal hingga kini belum berhasil beradaptasi dengan versi baru Ronaldo.

Ia menambahkan, “Dia kini adalah penyerang murni di dalam kotak penalti, pemain yang membutuhkan umpan silang dan bola-bola yang dikirim ke kotak penalti. Dan ketika peluang datang padanya, dia tetap menentukan.”

Ia bahkan melangkah lebih jauh, menegaskan bahwa jika ia berada di kubu Spanyol, ia tidak akan ingin melihat Ronaldo bermain.

Dia berkata, “Jika saya orang Spanyol, saya juga tidak akan ingin Cristiano bermain. Saat dia berada di dalam kotak penalti, apa pun bisa terjadi. Selain itu, dia menarik perhatian dua atau tiga bek, dan membuka ruang bagi rekan-rekannya.”

Mantan kiper tersebut membandingkan situasi Portugal dengan apa yang terjadi pada Argentina dan Lionel Messi, sambil mengatakan, “Argentina telah memahami cara bermain untuk Messi. Portugal juga harus memahami cara memanfaatkan Cristiano dengan sebaik-baiknya.”

  • 크리스티아누 호날두 (Cristiano Ronaldo)Getty Images

    Portugal terpecah pendapat mengenai Ronaldo

    Namun, kenyataannya di Portugal tampaknya sangat berbeda. Jurnalis Portugal José Souza, yang saat ini bekerja di Madrid, mengakui bahwa Ronaldo tidak lagi menikmati dukungan bulat seperti yang dimilikinya beberapa tahun lalu.

    "Ini gila. Saat ini, menurut saya, rasionya 50-50. Ada banyak orang yang masih membela Cristiano, dan banyak lainnya yang berpendapat bahwa Gonzalo Ramos harus menjadi pemain inti," katanya.

    Menurut Souza, perdebatan ini sangat berkaitan dengan usia sang penyerang.

    Dia menambahkan, “Ketika usianya 28 tahun, tidak ada yang meragukan Cristiano. Namun sekarang, di usia 41 tahun, ada yang berpendapat bahwa dia justru menjadi masalah bagi Portugal, bukan solusi.”

    Sementara itu, jurnalis Matilde Penol dari surat kabar A Bola juga membela kapten Portugal tersebut, namun ia menambahkan poin penting, dengan menyatakan bahwa masalah tim nasional jauh lebih mendalam.

    Ia mengatakan, “Akan sangat tidak adil jika kita mengatakan bahwa semua masalah Portugal disebabkan oleh Cristiano Ronaldo.”

    Matilde berpendapat bahwa masalah sebenarnya terletak pada performa tim secara keseluruhan, sambil mencatat bahwa “lini tengah tidak menunjukkan performa yang diharapkan. Baik Bruno Fernandes, Vitinha, maupun João Neves tidak tampil baik di Piala Dunia ini. Bagi saya, pemain terbaik Portugal adalah Diogo Costa.”

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  • FBL-WC-2026-MATCH83-POR-CROAFP

    Kontroversi ini meluas hingga ke Roberto Martínez

    Perdebatan di Portugal tidak hanya berkisar pada Cristiano, tetapi juga meluas ke pelatih Roberto Martínez.

    José Souza menegaskan bahwa pelatih tim nasional Portugal tersebut masih menimbulkan banyak keraguan, meskipun telah membawa Portugal meraih gelar juara Liga Bangsa-Bangsa Eropa.

    "Dia adalah sosok yang sangat kontroversial," kata Souza. "Banyak yang berpendapat bahwa meskipun dia memenangkan Piala Dunia, dia akan hengkang setelah turnamen berakhir."

    Ia juga berpendapat bahwa ada faktor yang berkaitan dengan identitas nasional yang memperparah kritik tersebut.

    Dia menambahkan, “Fakta bahwa dia bukan orang Portugal juga memicu kontroversi ini. Seandainya dia pelatih asal Portugal, mungkin tidak akan ada semua perdebatan ini seputar dirinya.”

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