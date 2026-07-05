Dia duduk di bangku cadangan... Perpecahan di tim Portugal mengejutkan Ronaldo menjelang laga melawan Spanyol

Cristiano Ronaldo masih menjadi nama terbesar di Portugal, namun ia juga telah menjadi sumber kontroversi terbesar menjelang pertandingan penentu melawan Spanyol pada Senin malam di babak 16 besar Piala Dunia.

"Surat Kabar Marca" melaporkan adanya perpecahan besar di kalangan masyarakat Portugal terkait partisipasi Ronaldo dalam susunan pemain inti saat melawan Spanyol.

Mantan kiper timnas Portugal, Beto, dengan tegas membela Cristiano. Baginya, kritik-kritik tersebut tidak beralasan, karena sang penyerang masih merupakan pemain yang mampu membuat perbedaan.

"Saya tidak mengerti perdebatan ini," kata Beto. "Portugal harus menyadari bahwa Cristiano bukan lagi pemain yang sama seperti beberapa tahun lalu, tetapi dia tetap penyerang yang mematikan di dalam kotak penalti."

Pito berpendapat bahwa Portugal hingga kini belum berhasil beradaptasi dengan versi baru Ronaldo.

Ia menambahkan, “Dia kini adalah penyerang murni di dalam kotak penalti, pemain yang membutuhkan umpan silang dan bola-bola yang dikirim ke kotak penalti. Dan ketika peluang datang padanya, dia tetap menentukan.”

Ia bahkan melangkah lebih jauh, menegaskan bahwa jika ia berada di kubu Spanyol, ia tidak akan ingin melihat Ronaldo bermain.

Dia berkata, “Jika saya orang Spanyol, saya juga tidak akan ingin Cristiano bermain. Saat dia berada di dalam kotak penalti, apa pun bisa terjadi. Selain itu, dia menarik perhatian dua atau tiga bek, dan membuka ruang bagi rekan-rekannya.”

Mantan kiper tersebut membandingkan situasi Portugal dengan apa yang terjadi pada Argentina dan Lionel Messi, sambil mengatakan, “Argentina telah memahami cara bermain untuk Messi. Portugal juga harus memahami cara memanfaatkan Cristiano dengan sebaik-baiknya.”