Hal itu dilaporkan oleh Sport Bild. Menurut laporan tersebut, kejadian tersebut terjadi pada tahun 2010, saat itu Süle berusia 14 tahun.
Dia direncanakan bermain sebagai penyerang di sana! Kisah aneh seputar gagalnya transfer Niklas Süle terungkap
Saat itu, Süle bermain di tim junior SV Darmstadt 98. Kabarnya, ia sudah mencapai kesepakatan transfer dengan klub tersebut.
Namun, transfer tersebut batal karena Süle tidak mendapatkan tempat di Bertolt-Brecht-Schule, sekolah yang bekerja sama dengan FCN. Oleh karena itu, orang tuanya melarang kepindahannya ke Frankenland.
Yang menarik: Di Nürnberg, Süle direncanakan bermain sebagai penyerang dan akan dilatih lebih lanjut di posisi tersebut. Alih-alih ke Nürnberg, Süle akhirnya bergabung dengan TSG Hoffenheim.
Süle memulai kariernya sebagai penyerang
Pada tahun 2016, ayah Süle, Georg, pernah menjelaskan dalam sebuah wawancara denganBild bahwa putranya dulu bermain sebagai penyerang. "Di tim junior F, dia mencetak 100 gol dalam satu musim, sehingga kami memindahkannya ke tim junior E. Namun, di sana dia langsung mencetak 70 gol," katanya saat itu.
Sebagai penyerang, Süle juga pindah ke Kraichgau saat itu. Menurut ayahnya, ada alasan mengapa dia kemudian menjadi bek tengah: "Kemudian, di tim U15, para bek tengah absen, Niklas masuk menggantikan, menghalau semua bola di belakang, dan tetap menjadi bek tengah."
Namun, sepuluh tahun lalu, Georg Süle percaya: "Niki sebenarnya juga bisa sukses sebagai penyerang."
Süle menghentikan wawancara terakhirnya karena kantong McDonald's
Minggu lalu, mantan pemain tim nasional tersebut menyatakan akan mengakhiri karier aktifnya setelah musim ini berakhir. Hal itu ia sampaikan dalam podcast "Spielmacher".
Kontraknya di BVB akan berakhir setelah musim ini. Dalam wawancara tersebut, ia menceritakan, antara lain, momen-momen terbaik dalam karier profesionalnya selama 13 tahun dan masalah berat badannya yang berulang kali muncul, sebelum ia menghentikan wawancara menjelang akhir dan mengambil kantong McDonald's yang penuh sesak dari ruangan sebelah.
Beberapa menit sebelumnya, Süle baru saja mengungkapkan betapa beratnya beban masalah berat badannya dalam kariernya. Selama bermain di FC Bayern München, ia bahkan terpaksa berpuasa sehari sebelum penimbangan mingguan dan berkeringat di sauna dengan mengenakan jaket hujan untuk menurunkan berat badannya.
Niklas Süle: Data performa dan statistik sepanjang kariernya
Statistik BVB FC Bayern TSG Hoffenheim Pertandingan 110 171 117 Gol 3 7 8 Assist 5 5 4 Menit bermain 7.499 12.654 9.813