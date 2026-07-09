Bischof direncanakan secara internal sebagai pengganti langsung Goretzka dan diharapkan mengambil alih perannya sebagai gelandang tengah ketiga. Selain itu, tim pelatih menuntut pemain muda ini untuk memiliki fleksibilitas taktis yang sebelumnya menjadi ciri khas Guerreiro.

Ke depannya, Bischof diharapkan dapat berperan sebagai pemain serba bisa di lini pertahanan, yang dapat membantu baik di posisi bek sayap kiri maupun di lini serang saat terjadi kekurangan pemain. Dengan profil ini, pemain tim nasional junior tersebut dapat mengisi dua posisi yang ditinggalkan oleh pemain profesional yang telah hengkang secara bersamaan, yang kemungkinan besar akan menjaminnya mendapatkan menit bermain yang cukup banyak.