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FC Bayern München v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport
Jochen Tittmar

Diterjemahkan oleh

Dia diperkirakan akan mendapat keuntungan besar dari kepergian para pemain tersebut: Vincent Kompany ingin menjadikan seorang pemain muda di FC Bayern sebagai pemenang besar

Bundesliga
Bayern Munich
T. Bischof
L. Goretzka
N. Brown
R. Guerreiro

Setelah kepergian Leon Goretzka dan Raphael Guerreiro, FC Bayern München kini menghadapi pergantian generasi internal, di mana pemain timnas U-21 Tom Bischof, menurut laporan majalah kicker, diperkirakan akan memainkan peran kunci dalam proses tersebut.

Kapten tim nasional Jerman U-21 tersebut kabarnya akan memainkan peran yang jauh lebih besar daripada sebelumnya di bawah asuhan pelatih kepala Vincent Kompany. Rencananya, gelandang tersebut akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian Goretzka dan Guerreiro dari skuad juara terbanyak Jerman tersebut.

  • Bischof direncanakan secara internal sebagai pengganti langsung Goretzka dan diharapkan mengambil alih perannya sebagai gelandang tengah ketiga. Selain itu, tim pelatih menuntut pemain muda ini untuk memiliki fleksibilitas taktis yang sebelumnya menjadi ciri khas Guerreiro. 

    Ke depannya, Bischof diharapkan dapat berperan sebagai pemain serba bisa di lini pertahanan, yang dapat membantu baik di posisi bek sayap kiri maupun di lini serang saat terjadi kekurangan pemain. Dengan profil ini, pemain tim nasional junior tersebut dapat mengisi dua posisi yang ditinggalkan oleh pemain profesional yang telah hengkang secara bersamaan, yang kemungkinan besar akan menjaminnya mendapatkan menit bermain yang cukup banyak.

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  • Hamburger SV v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern: Brown juga diharapkan bisa membantu di lini tengah

    Sementara itu, seorang pemain yang kembali ke klub diharapkan dapat menambah kedalaman skuad Munich. Arijon Ibrahimovic, yang kembali menjadi bagian tetap skuad setelah masa peminjamannya di 1. FC Heidenheim, dianggap sebagai opsi tambahan untuk posisi gelandang serang dan juga dapat diturunkan di posisi nomor delapan. 

    Fleksibilitas di lini tengah Bayern juga meningkat berkat kehadiran seorang pemain baru di lini pertahanan: pemain baru Nathaniel Brown juga memiliki kemampuan untuk bermain sebagai gelandang bertahan dan, menurut kicker, direncanakan akan ditempatkan di posisi tersebut.

    Konstelasi skuad ini berdampak langsung pada pergerakan transfer di sektor akademi. Karena kepadatan pemain berpengalaman di lini tengah, kemungkinan besar Noel Aseko akan segera dijual ke Eintracht Frankfurt.

  • Bischof berhasil membuktikan dirinya sebagai pemain rotasi penting di FC Bayern

    Pada musim pertamanya di Munich di bawah asuhan Kompany, Bischof berhasil membuktikan diri sebagai pemain rotasi yang penting. Dalam 39 penampilan, ia bermain selama 1.700 menit dan mencetak tiga gol serta tiga assist.

    Di klub lamanya, TSG Hoffenheim, Bischof terutama bermain sebagai gelandang tengah. Di München, Kompany lebih sering menurunkannya sebagai bek sayap karena persaingan yang ketat di posisi gelandang tengah yang diisi oleh Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, dan Leon Goretzka.

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