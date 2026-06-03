Dia dikabarkan sudah memberi lampu hijau kepada "saudara kembarnya" di BVB: Apakah Julian Brandt akan pindah ke klub papan atas Liga Champions?

Jadi, promosi terbaik untuk kepindahannya ke Roma justru datang dari "kembaran" Brandt itu sendiri. Namun, Brandt sendiri ingin mengambil waktu lebih lama sebelum memutuskan masa depannya. "Saya sangat teratur dalam hal ini. Dalam beberapa sesi 'Doppelpass', orang biasanya memasukkan dua euro ke celengan. Tapi: Saya melangkah satu per satu. Ini tidak akan berlarut-larut hingga Agustus, itu yang bisa saya katakan," jelasnya kepada Sky menjelang akhir musim.

Namun, tetap bertahan di Bundesliga sama sekali tidak tertutup kemungkinan. "Pada dasarnya, saya tidak akan mengesampingkan apa pun," kata Brandt: "Tapi ada beberapa hal yang saya prioritaskan. Dan ada hal-hal yang saat ini kurang saya prioritaskan. Ada satu atau dua pertimbangan. Tapi semuanya akan dibahas satu per satu." Di masa lalu, sudah ada rumor mengenai minat SV Werder Bremen terhadapnya.

Kembalinya ke Bayer Leverkusen juga sempat menjadi topik pembicaraan, setelah Direktur Eksekutif Leverkusen, Fernando Carro, sempat "bermain mata" dengan Brandt saat mengumumkan kepergiannya dari BVB. Namun, Kepala Bidang Olahraga Simon Rolfes dengan tegas menampik kemungkinan kembalinya Brandt tak lama setelah itu. "Saya skeptis soal aksi pemulangan pemain. Kami memiliki pemain hebat di posisi tersebut, Ibo Maza, yang akan berkembang luar biasa dalam beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, Julian tidak akan menjadi topik pembicaraan bagi kami," katanya.

Sejak Maret lalu sudah dipastikan bahwa Brandt akan meninggalkan BVB setelah tujuh tahun, seiring berakhirnya kontraknya pada 30 Juni. Untuk Dortmund, ia mencetak 57 gol dan memberikan 70 assist dalam 307 pertandingan resmi. Namun, pada akhirnya, ia "hanya" memenangkan satu gelar besar bersama tim Kuning-Hitam, yaitu gelar Piala pada 2021. Di final Liga Champions 2024 melawan Real Madrid dan pada hari terakhir musim Bundesliga 2022/23, Brandt gagal meraih gelar tertinggi bersama BVB.