Seperti dilaporkan Corriere dello Sport, Donyell Malen diharapkan dapat membantu meyakinkan pemain serang berusia 30 tahun itu untuk pindah ke AS Roma. Media tersebut menyebut keduanya sebagai "kembar" saat masih di Dortmund dan menyoroti bahwa Malen dan Brandt secara langsung berkontribusi pada 135 gol selama tiga setengah tahun bersama di BVB (73 gol, 62 assist).
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Dia dikabarkan sudah memberi lampu hijau kepada "saudara kembarnya" di BVB: Apakah Julian Brandt akan pindah ke klub papan atas Liga Champions?
Brandt yang lahir di Bremen disebut sebagai "pengatur serangan alami" dan memukau "dengan kemampuan menggiring bolanya serta dinamika permainannya yang menonjol". Selain itu, mengingat situasi kontraknya, ia dianggap sebagai "pilihan yang mungkin paling menarik di bursa transfer Eropa". Roma kini sangat ingin "menyatukan kembali kedua bersaudara" tersebut.
Pada bulan Maret lalu, Roma dilaporkan telah menjajaki kemungkinan transfer Brandt dan menerima sinyal yang cukup positif. Kini, Malen dilaporkan telah mengambil alih inisiatif dan menelepon Brandt kembali beberapa hari sebelum keberangkatannya bersama tim nasional Belanda ke Piala Dunia di AS, Kanada, dan Meksiko, untuk menanyakan apakah ia masih tertarik pindah ke Kota Abadi. "Jawabannya? Tentu saja ya," demikian tertulis dalam laporan surat kabar olahraga harian Italia tersebut.
Namun, Brandt juga masih bernegosiasi dengan klub-klub lain. Di antaranya, Atletico Madrid dikabarkan sangat tertarik padanya di masa lalu. Selain itu, pemain profesional BVB yang sudah lama berkarier ini kabarnya meminta gaji tahunan bersih sebesar empat juta euro (sekitar 8 juta euro bruto di Jerman).
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Donyell Malen menjadi bukti terbaik bahwa Brandt layak pindah ke Roma
Bahwa pindah ke Roma bisa menjadi langkah yang sangat sukses, terbukti tak lain oleh Malen sendiri. Pemain asal Belanda itu pindah ke Aston Villa pada Januari 2025 dengan nilai transfer 25 juta euro, namun di sana ia sama sekali tidak mampu memenuhi ekspektasi.
Setelah hanya dua musim setengah, Malen dipinjamkan ke Roma pada musim dingin 2026, di mana ia secara tak terduga menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa dalam peran penyerang tengah yang tidak biasa baginya, menjadi idola penonton, dan membawa Roma kembali ke Liga Champions setelah delapan tahun dengan mencetak 14 gol dalam 18 pertandingan Serie A.
Media Italia sudah bersorak-sorai hanya beberapa bulan setelah kedatangan Malen. "Semua orang tergila-gila pada Malen," tulis Corriere dello Sport. "Faktor Malen - dia adalah penyerang yang selama ini hilang dari Roma," tulis Gazzetta dello Sport.
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Julian Brandt: Keputusan mengenai masa depannya setelah hengkang dari BVB kemungkinan baru akan diambil pada bulan Agustus
Jadi, promosi terbaik untuk kepindahannya ke Roma justru datang dari "kembaran" Brandt itu sendiri. Namun, Brandt sendiri ingin mengambil waktu lebih lama sebelum memutuskan masa depannya. "Saya sangat teratur dalam hal ini. Dalam beberapa sesi 'Doppelpass', orang biasanya memasukkan dua euro ke celengan. Tapi: Saya melangkah satu per satu. Ini tidak akan berlarut-larut hingga Agustus, itu yang bisa saya katakan," jelasnya kepada Sky menjelang akhir musim.
Namun, tetap bertahan di Bundesliga sama sekali tidak tertutup kemungkinan. "Pada dasarnya, saya tidak akan mengesampingkan apa pun," kata Brandt: "Tapi ada beberapa hal yang saya prioritaskan. Dan ada hal-hal yang saat ini kurang saya prioritaskan. Ada satu atau dua pertimbangan. Tapi semuanya akan dibahas satu per satu." Di masa lalu, sudah ada rumor mengenai minat SV Werder Bremen terhadapnya.
Kembalinya ke Bayer Leverkusen juga sempat menjadi topik pembicaraan, setelah Direktur Eksekutif Leverkusen, Fernando Carro, sempat "bermain mata" dengan Brandt saat mengumumkan kepergiannya dari BVB. Namun, Kepala Bidang Olahraga Simon Rolfes dengan tegas menampik kemungkinan kembalinya Brandt tak lama setelah itu. "Saya skeptis soal aksi pemulangan pemain. Kami memiliki pemain hebat di posisi tersebut, Ibo Maza, yang akan berkembang luar biasa dalam beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, Julian tidak akan menjadi topik pembicaraan bagi kami," katanya.
Sejak Maret lalu sudah dipastikan bahwa Brandt akan meninggalkan BVB setelah tujuh tahun, seiring berakhirnya kontraknya pada 30 Juni. Untuk Dortmund, ia mencetak 57 gol dan memberikan 70 assist dalam 307 pertandingan resmi. Namun, pada akhirnya, ia "hanya" memenangkan satu gelar besar bersama tim Kuning-Hitam, yaitu gelar Piala pada 2021. Di final Liga Champions 2024 melawan Real Madrid dan pada hari terakhir musim Bundesliga 2022/23, Brandt gagal meraih gelar tertinggi bersama BVB.