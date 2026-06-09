Namun, upaya ini mungkin akan sulit di Munich pada awalnya. Dayot Upamecano dan Jonathan Tah membentuk duet bek tengah yang sangat solid, yang bahkan pernah membuat Min-Jae Kim kesulitan dan harus puas menjadi cadangan.

Pemain asal Korea Selatan ini juga menjadi kunci bagi potensi kepindahan Bisseck ke München. Pasalnya, hanya jika Kim meninggalkan Bayern pada musim panas dan menghasilkan pendapatan transfer serta membebaskan satu tempat di skuad, barulah realistis bagi Bayern untuk serius dalam perburuan bek Inter tersebut. Menurut laporan media yang sejalan, Kim, sama seperti Hiroki Ito, boleh hengkang jika ada tawaran yang sesuai. Ada tuntutan minimal 30 juta euro, sementara Ito boleh pergi dengan harga 20 juta euro. Konon, Kim sudah memberikan persetujuan kepada Juventus Turin untuk pindah.

Namun, persaingan di Bayern juga ketat di posisi bek kanan yang menjadi alternatif Bisseck. Konrad Laimer dan Josip Stanisic dianggap sebagai pemenang tersembunyi musim ini. Keduanya kadang bermain di sisi kiri, kadang di sisi kanan dalam formasi empat bek, namun biasanya Laimer yang mengambil alih posisi kanan dan mungkin menjalani musim terbaiknya dalam seragam Munich. Kontrak pemain asal Austria ini akan berakhir pada 2027. Setelah ketidaksepahaman di awal, negosiasi mengenai kontrak baru dilaporkan kini berada di jalur yang baik.