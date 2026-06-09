Pasalnya, seperti dilaporkan Gazzetta dello Sport, peluang transfer yang mengejutkan juga terbuka bagi Yann Bisseck dari Inter Milan ke juara Bundesliga asal Jerman tersebut. Menurut laporan tersebut, bek tengah berusia 25 tahun itu merasa tersanjung dengan minat FCB dan "sangat tertarik dengan gagasan untuk pertama kalinya bermain sebagai pemain inti di Bundesliga, apalagi di tim yang juga mengincar Liga Champions," demikian tertulis dalam laporan tersebut.
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Dia dikabarkan "sangat tertarik": FC Bayern tampaknya memiliki peluang besar untuk kembali mencetak prestasi gemilang dalam bursa transfer
Namun, upaya ini mungkin akan sulit di Munich pada awalnya. Dayot Upamecano dan Jonathan Tah membentuk duet bek tengah yang sangat solid, yang bahkan pernah membuat Min-Jae Kim kesulitan dan harus puas menjadi cadangan.
Pemain asal Korea Selatan ini juga menjadi kunci bagi potensi kepindahan Bisseck ke München. Pasalnya, hanya jika Kim meninggalkan Bayern pada musim panas dan menghasilkan pendapatan transfer serta membebaskan satu tempat di skuad, barulah realistis bagi Bayern untuk serius dalam perburuan bek Inter tersebut. Menurut laporan media yang sejalan, Kim, sama seperti Hiroki Ito, boleh hengkang jika ada tawaran yang sesuai. Ada tuntutan minimal 30 juta euro, sementara Ito boleh pergi dengan harga 20 juta euro. Konon, Kim sudah memberikan persetujuan kepada Juventus Turin untuk pindah.
Namun, persaingan di Bayern juga ketat di posisi bek kanan yang menjadi alternatif Bisseck. Konrad Laimer dan Josip Stanisic dianggap sebagai pemenang tersembunyi musim ini. Keduanya kadang bermain di sisi kiri, kadang di sisi kanan dalam formasi empat bek, namun biasanya Laimer yang mengambil alih posisi kanan dan mungkin menjalani musim terbaiknya dalam seragam Munich. Kontrak pemain asal Austria ini akan berakhir pada 2027. Setelah ketidaksepahaman di awal, negosiasi mengenai kontrak baru dilaporkan kini berada di jalur yang baik.
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Apakah Bisseck akhirnya akan menjadi pemain kunci di tim nasional setelah pindah ke FC Bayern?
Artinya: Ambisi Bisseck untuk menjadi pemain inti di Munich sungguh patut diperhatikan. Namun, ia baru-baru ini berhasil mengatasi situasi serupa di Milan dengan gemilang. Di Nerazzurri, Bisseck awalnya mengalami kesulitan, terutama di Serie A, setelah pergantian pelatih dari Simone Inzaghi ke Cristian Chivu. Pemain kelahiran Köln ini menghabiskan tujuh dari delapan pertandingan liga pertama di bangku cadangan selama 90 menit, sementara ia setidaknya secara teratur diturunkan di Liga Champions.
Pada akhir Oktober, keadaan berbalik dan Bisseck berhasil menempatkan dirinya sebagai pemain kunci di lini belakang tiga orang Inter bersama Manuel Akanji dan Alessandro Bastoni dalam perjalanan meraih gelar ganda Scudetto dan Coppa Italia. Namun, hal itu tetap tidak cukup untuk membuatnya masuk dalam skuad Piala Dunia tim nasional Jerman yang dipimpin oleh pelatih nasional Julian Nagelsmann. Secara mengejutkan, Malick Thiaw dari Newcastle United justru dipilih untuk mengisi posisi terakhir di lini pertahanan tengah.
Terutama mengingat kegagalan lolos ke Piala Dunia, kepindahan kembali ke Jerman bisa menjadi pilihan yang sangat menarik bagi Bisseck agar ia dapat menampilkan performa terbaiknya di hadapan pelatih tim nasional dan akhirnya bisa menembus skuad tim nasional (sejauh ini ia baru tampil dalam satu pertandingan internasional).
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FC Bayern dan Bisseck: Akankah seorang rekan lama menjadi kunci keberhasilan transfer ini?
Menurut Gazzetta dello Sport, pelatih Chivu sebenarnya tidak ingin melepas Bisseck, terutama karena peran pemain asal Jerman itu akan semakin penting seiring dengan hengkangnya Stefan De Vrij, Francesco Acerbi, dan Matteo Darmian. Chivu sangat menghargai Bisseck, namun di sisi lain Inter ingin mendapatkan dana untuk memperkuat lini pertahanan mereka kembali.
Terkait hal ini, menurut Gazzetta, Inter sudah mengincar dua pemain bertahan: Yang pertama adalah Tarik Muharemovic dari Sassuolo, yang dididik di Juventus dan diprediksi memiliki masa depan yang cerah. Kandidat kedua adalah Oumar Solet dari Udinese, yang sudah lama dikaitkan dengan kepindahan ke Nerazzurri.
Untuk kedua pemain tersebut, Nerazzurri tampaknya harus menyiapkan paket transfer setidaknya 50 juta euro, sehingga dalam kasus Bisseck, jika ia menginginkan pindah, Inter setidaknya bersedia untuk bernegosiasi mulai dari tawaran sebesar 40 juta euro. Kemungkinan Bisseck menyampaikan keinginan ini di Milan dianggap tidak mustahil mengingat pergantian agennya ke Giovanni Branchini.
Branchini sendiri sama sekali tidak asing di Bayern dan telah terlibat dalam banyak kesepakatan juara berulang kali tersebut sebagai perantara antara kedua pihak. Kegagahan terbesar Munich yang melibatkan dirinya adalah kepindahan Pep Guardiola ke FCB pada 2013. Saat itu, pihak Pep melibatkan Branchini sebagai perantara. Ia juga terlibat dalam transfer Leroy Sane dari Manchester City pada 2020. Di Munich, ia dianggap sebagai orang kepercayaan dewan pengawas yang berkuasa di bawah Uli Hoeneß dan Karl-Heinz Rummenigge.
Namun, kecil kemungkinan bahwa hubungan antara Bisseck dan Bayern akan segera menjadi serius, seperti dalam upaya merekrut Ismael Saibari dari PSV Eindhoven atau Nathaniel Brown dari Eintracht Frankfurt. Bisseck sendiri baru-baru ini menekankan bahwa setelah musim berakhir, ia ingin "beristirahat sejenak", "lalu kita lihat nanti".