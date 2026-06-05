Sementara itu, Frankfurt harus bersiap menghadapi persaingan penawaran yang menggiurkan, karena pasar untuk pemain muda ini sangat besar. Selain Galatasaray, klub-klub besar Eropa lainnya juga ikut dalam persaingan ini. Setelah AC Milan menunjukkan minat besar, kini SSC Napoli juga ikut dalam perburuan. Selain itu, beberapa klub kaya raya dari Liga Premier Inggris juga telah mengincar pemain muda berbakat ini.

Uzun yang berusia 20 tahun, yang merayakan gol perdananya untuk timnas Turki dalam kemenangan 4-0 atas Makedonia Utara dalam laga uji coba baru-baru ini, awalnya mengalami cedera otot pada November setelah awal musim yang gemilang dengan lima gol dan tiga assist dalam lima pertandingan Bundesliga pertama, dan tak lama kemudian pada Januari ia kembali mengalami cedera paha yang memaksanya absen selama beberapa minggu.

Pada akhir Maret, ia akhirnya merayakan kembalinya ke lapangan melawan 1. FSV Mainz 05. Dalam 28 pertandingan di semua kompetisi, ia menyumbang sepuluh gol dan enam assist.