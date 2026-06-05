Namun, klub-klub ternama lainnya dari Italia dan Inggris juga dilaporkan ikut bersaing. Di antara para peminat, klub Turki pemegang rekor gelar juara asal Istanbul tampaknya telah secara signifikan meningkatkan upayanya.
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Dia dikabarkan menjadi target transfer utama! Galatasaray dilaporkan sangat gencar memburu talenta berbakat dari Bundesliga
Pihak manajemen Galatasaray telah mengincar mantan pemain Nuremberg tersebut bahkan sebelum ia pindah ke Frankfurt, terus menjalin komunikasi dengannya, dan kini menganggapnya sebagai target transfer utama.
Selain perkembangan kariernya di Bundesliga dan tim nasional, Galatasaray juga mempertimbangkan aspek strategis: Peraturan pemain asing di Süper Lig yang diperketat sejak musim lalu, yang membatasi jumlah pemain asing maksimal 14 orang dalam skuad, membuat pemain lokal berkualitas tinggi menjadi sangat berharga.
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Belum ada penawaran yang masuk untuk Uzun
Meskipun ada pendekatan dari Istanbul, kesepakatan dalam waktu dekat tampaknya belum akan terwujud. Baik Galatasaray maupun klub lain yang berminat belum mengajukan tawaran konkret kepada Eintracht.
Pemain profesional itu sendiri juga tidak membocorkan rencananya dan belum mengambil keputusan mengenai langkah kariernya selanjutnya. Saat ini, yang terpenting bagi Uzun hanyalah Piala Dunia, demikian kabarnya. Oleh karena itu, kejelasan mengenai apakah ia akan meninggalkan Hessen dan ke mana ia akan berlabuh baru diharapkan setelah turnamen tersebut.
Uzun baru-baru ini mencetak gol pertamanya untuk Turki
Sementara itu, Frankfurt harus bersiap menghadapi persaingan penawaran yang menggiurkan, karena pasar untuk pemain muda ini sangat besar. Selain Galatasaray, klub-klub besar Eropa lainnya juga ikut dalam persaingan ini. Setelah AC Milan menunjukkan minat besar, kini SSC Napoli juga ikut dalam perburuan. Selain itu, beberapa klub kaya raya dari Liga Premier Inggris juga telah mengincar pemain muda berbakat ini.
Uzun yang berusia 20 tahun, yang merayakan gol perdananya untuk timnas Turki dalam kemenangan 4-0 atas Makedonia Utara dalam laga uji coba baru-baru ini, awalnya mengalami cedera otot pada November setelah awal musim yang gemilang dengan lima gol dan tiga assist dalam lima pertandingan Bundesliga pertama, dan tak lama kemudian pada Januari ia kembali mengalami cedera paha yang memaksanya absen selama beberapa minggu.
Pada akhir Maret, ia akhirnya merayakan kembalinya ke lapangan melawan 1. FSV Mainz 05. Dalam 28 pertandingan di semua kompetisi, ia menyumbang sepuluh gol dan enam assist.
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Can Uzun: Statistik Penampilan pada Musim 2025/26
Lomba Pertandingan Gol Umpan Bundesliga 21 8 5 Liga Champions 5 2 0 Piala DFB 2 0 1