FC Bayern terus mencari pemain muda yang menjanjikan dari seluruh Eropa. Kini, seorang talenta dari Kroasia tampaknya telah menarik perhatian klub asal Munich tersebut: Anton Matkovic dari NK Osijek.
Diterjemahkan oleh
“Dia dibombardir dengan panggilan telepon!” Apakah FC Bayern akan mendatangkan Ivica Olic yang baru?
Penyerang tersebut telah menarik perhatian klub Liga Utama Kroasia. Meskipun NK Osijek sedang mengalami musim yang sulit dan saat ini berjuang untuk menghindari degradasi, Matkovic berhasil menarik perhatian. Pemain berusia 20 tahun itu telah tampil dalam 14 pertandingan di semua kompetisi musim ini, mencetak satu gol dan memberikan satu assist.
Presiden Osijek, Robert Spehar, sendiri mengonfirmasi bahwa penyerang muda ini sudah masuk dalam radar beberapa klub. Kepada surat kabar Kroasia Sportske Novosti, ia menggambarkan keributan seputar pemain ini:
"Dia dibombardir dengan telepon dari para manajer – Dinamo, Hajduk, Bayern, saya tidak tahu siapa saja yang disebutkan. Saya rasa kepalanya seperti drum. Seseorang dari klub harus menemaninya sepanjang waktu dan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya dan bagaimana kelanjutannya."
Olic baru untuk Bayern? Matkovic menjadi sorotan
Di negaranya, Matkovic sudah dibandingkan dengan sesama pemain terkenal: Ivica Olic. Mantan pemain tim nasional Kroasia ini bermain untuk FC Bayern dari 2009 hingga 2012 dan dengan cepat menjadi favorit penonton. Secara keseluruhan, Olic telah bermain dalam 80 pertandingan resmi untuk klub Munich dan mencetak 23 gol.
Karakteristik serupa kini juga dikaitkan dengan Matkovic. Pemain tim nasional U-21 ini bukanlah penyerang tengah klasik. Sebaliknya, ia lebih menonjol karena mentalitasnya, kemampuannya berlari dengan cepat, dan serangannya dari posisi yang lebih dalam. Kontraknya dengan klub Kroasia tersebut masih berlaku hingga musim panas 2027.
Statistik Anton Matkovic di NK Osijek pada musim 2025/26:
Pertandingan resmi Gol Assist Menit bermain 14 1 1 862