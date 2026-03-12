“Dia dibombardir dengan panggilan telepon!” Apakah FC Bayern akan mendatangkan Ivica Olic yang baru?

Penyerang tersebut telah menarik perhatian klub Liga Utama Kroasia. Meskipun NK Osijek sedang mengalami musim yang sulit dan saat ini berjuang untuk menghindari degradasi, Matkovic berhasil menarik perhatian. Pemain berusia 20 tahun itu telah tampil dalam 14 pertandingan di semua kompetisi musim ini, mencetak satu gol dan memberikan satu assist.

Presiden Osijek, Robert Spehar, sendiri mengonfirmasi bahwa penyerang muda ini sudah masuk dalam radar beberapa klub. Kepada surat kabar Kroasia Sportske Novosti, ia menggambarkan keributan seputar pemain ini:

"Dia dibombardir dengan telepon dari para manajer – Dinamo, Hajduk, Bayern, saya tidak tahu siapa saja yang disebutkan. Saya rasa kepalanya seperti drum. Seseorang dari klub harus menemaninya sepanjang waktu dan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya dan bagaimana kelanjutannya."