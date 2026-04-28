Dia dianggap sebagai target transfer utama sebuah klub papan atas: Apakah Angelo Stiller akan pindah ke klub baru pada musim panas nanti?

Berkat kontribusi Stiller dan prestasi VfB (juara kedua liga, juara Piala DFB), banyak klub ternama mulai melirik gelandang bertahan ini. Pada musim panas lalu, nama Stiller bahkan sering dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke Real Madrid, karena Los Blancos kekurangan pengatur ritme di lini tengah akibat pensiunnya Toni Kroos dan hengkangnya Luka Modric ke AC Milan. Dari Liga Premier, Chelsea FC juga dilaporkan sedang mengamati Stiller dengan saksama.

Meskipun Stiller memiliki klausul pelepasan sebesar 36,5 juta euro dalam kontraknya dengan VfB yang berlaku hingga 2028, klub dapat membeli hak tersebut dari sang pemain dengan biaya yang dikabarkan sebesar dua juta euro. Hal ini akan memberikan keunggulan besar bagi klub dalam negosiasi dengan pihak yang berminat dan memungkinkan mereka untuk menegosiasikan biaya transfer dengan lebih leluasa.

Menurut Sport Bild, VfB meminta setidaknya 50 juta euro untuk jasa Stiller. Jumlah tersebut tampaknya hanya dapat dipenuhi oleh Juve jika Si Nyonya Tua lolos ke Liga Champions. Saat ini, Juve berada di peringkat keempat dan berada di jalur yang tepat, namun hanya unggul tiga poin dari Como dan Roma.