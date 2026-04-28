Juventus Turin tampaknya sedang berupaya di belakang layar untuk merekrut pemain timnas Angelo Stiller. Menurut surat kabar Bild, gelandang andalan VfB Stuttgart itu merupakan target transfer utama Bianconeri pada musim panas ini. Stiller pun diharapkan menjadi tokoh kunci dalam proses perombakan tim juara berulang kali yang sedang mengalami krisis tersebut.
Dia dianggap sebagai target transfer utama sebuah klub papan atas: Apakah Angelo Stiller akan pindah ke klub baru pada musim panas nanti?
Portal Tuttomercatoweb bahkan sudah melaporkan langkah-langkah konkret yang telah diambil Juve untuk merekrut Stiller. Menurut laporan tersebut, telah terjadi pertemuan antara petinggi klub dan agen pemain berusia 25 tahun itu. Namun, belum ada kontak antara kedua klub.
Stiller merupakan pilar utama di VfB di bawah asuhan pelatih dan pendukungnya, Sebastian Hoeneß, serta menjadi wajah kesuksesan Stuttgart sejak klub tersebut berhasil bertahan di liga melalui babak play-off pada 2023. Pada musim panas berikutnya, Stiller pindah dari TSG Hoffenheim ke klub asal Stuttgart tersebut dengan biaya sekitar lima juta euro dan berkembang menjadi salah satu gelandang tengah terbaik di Bundesliga serta menjadi pemain tim nasional Jerman. Stiller pernah bekerja sama dengan sukses bersama Hoeneß di tim cadangan FC Bayern.
Real Madrid dikabarkan telah mempertimbangkan Stiller sebagai pengganti Kroos - VfB tampaknya meminta biaya transfer yang sangat besar
Berkat kontribusi Stiller dan prestasi VfB (juara kedua liga, juara Piala DFB), banyak klub ternama mulai melirik gelandang bertahan ini. Pada musim panas lalu, nama Stiller bahkan sering dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke Real Madrid, karena Los Blancos kekurangan pengatur ritme di lini tengah akibat pensiunnya Toni Kroos dan hengkangnya Luka Modric ke AC Milan. Dari Liga Premier, Chelsea FC juga dilaporkan sedang mengamati Stiller dengan saksama.
Meskipun Stiller memiliki klausul pelepasan sebesar 36,5 juta euro dalam kontraknya dengan VfB yang berlaku hingga 2028, klub dapat membeli hak tersebut dari sang pemain dengan biaya yang dikabarkan sebesar dua juta euro. Hal ini akan memberikan keunggulan besar bagi klub dalam negosiasi dengan pihak yang berminat dan memungkinkan mereka untuk menegosiasikan biaya transfer dengan lebih leluasa.
Menurut Sport Bild, VfB meminta setidaknya 50 juta euro untuk jasa Stiller. Jumlah tersebut tampaknya hanya dapat dipenuhi oleh Juve jika Si Nyonya Tua lolos ke Liga Champions. Saat ini, Juve berada di peringkat keempat dan berada di jalur yang tepat, namun hanya unggul tiga poin dari Como dan Roma.
VfB Stuttgart sudah mencatat nama calon pengganti Stiller
Jika Stiller meninggalkan VfB pada musim panas mendatang, kabarnya pihak Stuttgart telah mengincar pemain timnas U-21 Caspar Jander dari FC Southampton sebagai penggantinya yang ideal. Pemain berusia 23 tahun itu, yang pindah ke Inggris dari 1. FC Nürnberg dengan nilai transfer 12 juta euro pada musim panas lalu, masih berjuang bersama The Saints untuk promosi ke Liga Premier.
Empat pekan sebelum akhir musim, Southampton berada di peringkat kelima Championship dengan 76 poin. Selisih poin dengan peringkat kedua, satu-satunya posisi yang masih menjamin promosi langsung, adalah empat poin. Artinya, mereka terancam harus melalui jalur playoff yang sulit. Jander telah lama menjadi pemain inti di The Saints, namun sejak awal Maret ia duduk di bangku cadangan selama 90 menit dalam empat dari sembilan pertandingan.
Angelo Stiller: Statistik dan Data Kinerja
Klub Pertandingan Gol Assist VfB Stuttgart 129 7 27 TSG Hoffenheim 52 4 3 FC Bayern II 50 1 8