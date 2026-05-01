Dalam kemenangan 2-1 pada laga derby melawan 1. FC Köln, momen itu akhirnya tiba pada babak kedua di kandang Bayer Leverkusen, Sabtu lalu: Pelatih Kasper Hjulmand memasukkan Malik Tillman, Equi Fernandez, dan Eliesse Ben Seghir secara berturut-turut – dan dengan demikian menurunkan trio yang telah menghabiskan total 92 juta euro biaya transfer bagi Werkself pada musim panas lalu. Tak satu pun dari ketiganya berharga kurang dari 25 juta euro. Dan tak satu pun dari ketiganya yang tampil meyakinkan sejauh ini. Sementara pihak Bayer terus-menerus menekankan bahwa mereka akan bersabar terhadap para pemain baru dalam tim yang baru dibentuk bersama pelatih baru, sang pemain yang diduga kehilangan kesabaran itu justru adalah pemain dengan biaya transfer tertinggi yang dianggap sebagai "transfer raja" sebelum musim dimulai: Malik Tillman.
Diterjemahkan oleh
Dia datang sebagai pengganti Florian Wirtz – dan tampaknya sudah ingin hengkang lagi: Rekor transfer sebagai cerminan dari masalah yang dihadapi Bayer Leverkusen
Bayer belum pernah mengeluarkan dana sebesar 35 juta euro dalam sejarah klubnya, seperti yang dibayarkan kepada PSV Eindhoven untuk pemain timnas AS berusia 23 tahun itu menjelang musim ini. Leverkusen berlimpah uang setelah, antara lain, menjual Florian Wirtz ke FC Liverpool seharga 125 juta euro. Para petinggi klub ingin mengisi kekosongan besar di bidang olahraga yang ditinggalkan oleh kepergian ini – dan banyak lainnya – terutama dengan pemain-pemain berbakat yang memiliki potensi untuk berkembang.
Bahwa mereka tidak berada dalam posisi tawar-menawar terbaik di bursa transfer, segera menjadi jelas: Ada kebutuhan mendesak dan tekanan waktu – dan klub-klub lain menyadari bahwa Bayer, jika perlu, akan menaikkan tawaran hampir setiap penawaran, karena dana tersedia.
- Getty Images
Malik Tillman: "Awal yang tidak mudah bagi saya"
Begitulah akhirnya tercapainya kesepakatan senilai 35 juta euro untuk Malik Tillman, yang dalam dua tahun kariernya di Belanda telah dua kali menjuarai liga bersama PSV dan mencatatkan statistik impresif pada musim sebelumnya (16 gol dalam 34 pertandingan resmi). Angka terbarunya? 41. Itu adalah total menit yang ia habiskan di lapangan untuk Bayer dalam empat pertandingan Bundesliga terakhir. Dari gelandang serang yang, juga karena posisinya dan nilai transfer yang tinggi, masih digambarkan oleh media sebagai "pengganti Wirtz" pada musim panas lalu, pihak Leverkusen jelas mengharapkan lebih banyak.
"Sabarlah dengan Malik, berikan dia kasih sayang, dan bicaralah dengannya": Itulah saran yang diberikan pelatih PSV, Peter Bosz, kepada para pemain Leverkusen menjelang laga Liga Champions awal Oktober. Sudah pada saat itu, Bosz dan semua pengamat lain menyadari bahwa tidak akan ada kisah sukses instan dengan Tillman dan Bayer 04. Karena partisipasinya di Gold Cup bersama tim nasional AS, pemain baru ini mendapat liburan yang diperpanjang – dan kemudian cedera saat persiapan. Dalam perjalanannya menuju performa terbaik, Tillman tertinggal dan tidak bisa langsung meninggalkan kesan yang baik. Hal ini diikuti dengan pemecatan cepat pelatih baru Erik ten Hag, yang digantikan oleh Kasper Hjulmand. "Ini bukanlah awal yang mudah bagi saya," kata Tillman kepada media klub Bayer.
- Getty Images
Malik Tillman: Baru setelah hengkang dari Bayern, segalanya mulai membaik
Hal itu juga berlaku bagi kariernya, di mana ia memang sudah berhasil bergabung dengan FC Bayern München saat berusia 13 tahun. Namun, ia tidak berhasil menembus tim utama FCB, meskipun sempat tampil dalam tujuh pertandingan bersama tim senior. Baru saat dipinjamkan untuk pertama kalinya ke Rangers di Glasgow, Tillman berhasil melangkah ke tahap perkembangan berikutnya. Hal ini diikuti dengan peminjaman keduanya ke PSV dan akhirnya kontrak permanen senilai dua belas juta euro. Di sisi lain, Bayern memutuskan untuk tidak memanggilnya kembali – juga karena mereka sudah memiliki skuad yang sangat kuat di lini serang.
Setelah semuanya berjalan sesuai harapan di Eindhoven, kini Tillman menghadapi krisis besar di musim Bundesliga pertamanya yang sesungguhnya. "Ketika segalanya tidak berjalan dengan baik, saya sangat kritis terhadap diri sendiri. Saya cenderung memendam perasaan itu dalam hati," akunya dengan jujur.
- Getty Images Sport
Tiga klub Liga Premier dikabarkan sedang memburu Malik Tillman
Dan hal itu konon telah membuat Tillman merasa tertekan. Sport Bild baru-baru ini melaporkan bahwa ia tampak "jarak emosional" dan telah berbicara dengan direktur olahraga Bayer, Simon Rolfes. Tillman mempertimbangkan untuk segera hengkang, meskipun kontraknya di Leverkusen masih berlaku hingga 2030. Namun, hal ini juga bergantung pada apakah Bayer, yang saat ini memiliki peluang kecil untuk lolos ke Liga Champions, akan melanjutkan kerja sama dengan Pelatih Hjulmand di musim depan. Jika pelatih baru berusaha membangkitkan semangat tim Leverkusen yang baru, Tillman mungkin juga akan mencoba lagi.
Namun, jika ia benar-benar hengkang, hal itu tampaknya tidak akan menimbulkan kerugian besar bagi Werkself: Menurut laporan tersebut, tiga klub Premier League yang kuat secara finansial, yaitu Brentford, Fulham, dan Bournemouth, tertarik pada Tillman dan konon siap menginvestasikan 35 juta euro yang telah dibayarkan oleh Bayer. Pencarian "pengganti Wirtz" pun harus dimulai kembali oleh pihak Leverkusen.
Statistik Malik Tillman pada musim 2025/2026:
Permainan: 39 Penampilan sebagai starter: 23 Menit per pertandingan: 57,5 Gol: 8 Assist: 1