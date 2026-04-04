"Dia cocok untuk BVB!" Menurut Kevin Großkreutz, pengganti Serhou Guirassy harus menjadi bintang baru di Bundesliga

"Itu pasti keren. Aku yakin dia orang yang baik dan dia tahu dari mana asalnya. Dia cocok untuk BVB," kata Großkreutz dengan antusias dalam podcast Viertelstunde Fußball milik temannya, Fisnik Asllani, yang saat ini masih terikat kontrak dengan TSG Hoffenheim hingga 2029, namun menurut Großkreutz, Asllani "tidak begitu cocok dengan klub tempatnya bermain saat ini."

Sebaliknya, pemain berusia 37 tahun yang telah tampil dalam lebih dari 230 pertandingan untuk tim Schwarz-Gelben ini ingin melihat Asllani di Dortmund. "Itu akan sangat bagus. Dia bisa menjadi pemain Dortmund," lanjut Großkreutz, yang juga secara pribadi merekomendasikan kepindahan tersebut kepada pemain timnas Kosovo itu.

"Dulu pernah ada berita bahwa Asllani bisa pindah ke BVB," kenang Großkreutz. "Lalu saya menulis kepadanya: 'Ayo segera datang. Lihat saja, tidak ada tempat yang lebih baik dari sini!'" Sebab, mantan gelandang BVB itu "sering berkomunikasi dengannya. Kami bertemu di suatu tempat dan kemudian kami tetap menjalin kontak sesekali."