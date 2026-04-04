Borussia Dortmund tampaknya akan menghadapi perombakan besar di lini serang pada musim panas mendatang — Julian Brandt akan meninggalkan klub, dan penyerang Serhou Guirassy juga ingin hengkang. Legenda BVB, Kevin Großkreutz, kini mengemukakan nama seorang pemain yang berpotensi menjadi penggantinya.
Diterjemahkan oleh
"Dia cocok untuk BVB!" Menurut Kevin Großkreutz, pengganti Serhou Guirassy harus menjadi bintang baru di Bundesliga
"Itu pasti keren. Aku yakin dia orang yang baik dan dia tahu dari mana asalnya. Dia cocok untuk BVB," kata Großkreutz dengan antusias dalam podcast Viertelstunde Fußball milik temannya, Fisnik Asllani, yang saat ini masih terikat kontrak dengan TSG Hoffenheim hingga 2029, namun menurut Großkreutz, Asllani "tidak begitu cocok dengan klub tempatnya bermain saat ini."
Sebaliknya, pemain berusia 37 tahun yang telah tampil dalam lebih dari 230 pertandingan untuk tim Schwarz-Gelben ini ingin melihat Asllani di Dortmund. "Itu akan sangat bagus. Dia bisa menjadi pemain Dortmund," lanjut Großkreutz, yang juga secara pribadi merekomendasikan kepindahan tersebut kepada pemain timnas Kosovo itu.
"Dulu pernah ada berita bahwa Asllani bisa pindah ke BVB," kenang Großkreutz. "Lalu saya menulis kepadanya: 'Ayo segera datang. Lihat saja, tidak ada tempat yang lebih baik dari sini!'" Sebab, mantan gelandang BVB itu "sering berkomunikasi dengannya. Kami bertemu di suatu tempat dan kemudian kami tetap menjalin kontak sesekali."
Fisnik Asllani: Barcelona, bukan Bayern dan BVB?
Namun, belum diketahui apakah sudah ada kontak dengan klub asuhan pelatih Niko Kovac – yang pasti, bintang muda berusia 23 tahun yang sejauh ini telah menyumbang sembilan gol dan delapan assist dalam 28 pertandingan untuk Hoffenheim musim ini, telah berbicara dengan FC Barcelona – hal ini baru-baru ini dikonfirmasi oleh agennya.
"Barcelona saat ini menunjukkan minat yang serius. Sudah ada kontak dengan pihak Katalan," kata Ayman Dahmani kepada Erem News. Namun, sang agen juga mencatat bahwa Asllani hanya boleh meninggalkan Hoffenheim jika klausul pelepasannya diaktifkan. Menurut laporan surat kabar olahraga Spanyol Mundo Deportivo, nilai klausul tersebut berkisar antara 25 hingga 29 juta euro.
Sebaliknya, BVB tampaknya tidak perlu khawatir akan persaingan dari FC Bayern München, yang juga dikaitkan dengan Asllani. Juara Bundesliga tersebut tampaknya telah mundur dari rencana perekrutan meskipun telah melakukan pembicaraan, karena dianggap terlalu lambat oleh pihak berwenang.
Jika transfer ke Dortmund tidak terwujud, BVB dilaporkan telah mengincar pemain serang lain: Nicolo Tresoldi. Pemain timnas U-21 Jerman tersebut ingin meninggalkan FC Brugge setelah musim yang gemilang dan berencana pindah ke Bundesliga.
Fisnik Asllani: Statistik Musim 2025/26
Lomba
Pertandingan
Gol
Assist
Bundesliga
26
8
7
Piala DFB
2
1
1