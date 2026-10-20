Setelah menjadi pemain termuda dalam sejarah yang tampil dalam pertandingan resmi untuk tim nasional senior Argentina pada usia 17 tahun, gelandang serang itu menjalani debutnya di Santiago Bernabeu pada 20 Agustus 2025 saat masuk menggantikan Brahim Diaz pada menit ke-68 melawan Osasuna. Meski datang sebagai rekrutan termahal dalam sejarah sepak bola Argentina dengan kontrak enam tahun hingga Juni 2031, penyesuaian diri dengan level elite sepak bola Eropa membutuhkan kesabaran.

Menekankan perlunya waktu sembari mengenang proses menjelang terobosan profesional sang remaja dalam sesi diskusi media secara virtual pada Senin, Demichelis, seperti dikutip ESPN Argentina, mengatakan: "Dia membutuhkan waktu. Lihat saja berapa banyak pemain Amerika Selatan yang bergabung dengan klub-klub top Eropa dan kemudian meraih kesuksesan. Santiago Solari atau Gonzalo Higuain membutuhkan waktu untuk beradaptasi di salah satu institusi terbesar di dunia, jika bukan yang terbesar. Terutama ketika Anda masih semuda itu.

"Franco tidak menjalani debut pada usia 16 tahun begitu saja. Ada kisah luar biasa di baliknya sebelum itu terjadi. Saya berbicara dengannya, dengan para direktur River, dan dengan orang tuanya untuk mengetahui apakah mereka siap menghadapi apa yang akan datang, sekaligus memahami situasi kontraknya. Secara fisik, dia setiap hari termasuk dalam jajaran tiga hingga lima pemain teratas, terutama dalam hal pemulihan; selain itu, dia memiliki kepribadian dan mentalitas untuk tampil sesuai tuntutan situasi. Saya yakin Xabi Alonso (di Real Madrid) melihat kepribadiannya saat pertama kali bertemu dengannya."