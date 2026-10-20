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“Dia butuh waktu”: Martin Demichelis tegaskan Franco Mastantuono cocok bermain untuk Real Madrid meski menjalani masa peminjaman di Fiorentina
Mantan mentor dukung pemain muda berbakat asal Argentina
Demichelis yakin mantan anak asuhnya di River Plate, Mastantuono, memiliki kepribadian, kemampuan fisik, dan kemampuan teknik untuk tampil gemilang bersama Real Madrid meski untuk sementara pindah ke Fiorentina. Pelatih itu memberikan debut senior kepada sang gelandang saat berusia 16 tahun pada Januari 2024 sebelum Madrid merampungkan transfer senilai €45 juta pada Agustus 2025. Kini berusia 19 tahun, pemain muda itu pindah ke Italia musim ini demi mendapatkan kesempatan bermain secara reguler di tim utama.
- Getty Images Sport
Adaptasi di Eropa membutuhkan pendekatan yang sabar
Setelah menjadi pemain termuda dalam sejarah yang tampil dalam pertandingan resmi untuk tim nasional senior Argentina pada usia 17 tahun, gelandang serang itu menjalani debutnya di Santiago Bernabeu pada 20 Agustus 2025 saat masuk menggantikan Brahim Diaz pada menit ke-68 melawan Osasuna. Meski datang sebagai rekrutan termahal dalam sejarah sepak bola Argentina dengan kontrak enam tahun hingga Juni 2031, penyesuaian diri dengan level elite sepak bola Eropa membutuhkan kesabaran.
Menekankan perlunya waktu sembari mengenang proses menjelang terobosan profesional sang remaja dalam sesi diskusi media secara virtual pada Senin, Demichelis, seperti dikutip ESPN Argentina, mengatakan: "Dia membutuhkan waktu. Lihat saja berapa banyak pemain Amerika Selatan yang bergabung dengan klub-klub top Eropa dan kemudian meraih kesuksesan. Santiago Solari atau Gonzalo Higuain membutuhkan waktu untuk beradaptasi di salah satu institusi terbesar di dunia, jika bukan yang terbesar. Terutama ketika Anda masih semuda itu.
"Franco tidak menjalani debut pada usia 16 tahun begitu saja. Ada kisah luar biasa di baliknya sebelum itu terjadi. Saya berbicara dengannya, dengan para direktur River, dan dengan orang tuanya untuk mengetahui apakah mereka siap menghadapi apa yang akan datang, sekaligus memahami situasi kontraknya. Secara fisik, dia setiap hari termasuk dalam jajaran tiga hingga lima pemain teratas, terutama dalam hal pemulihan; selain itu, dia memiliki kepribadian dan mentalitas untuk tampil sesuai tuntutan situasi. Saya yakin Xabi Alonso (di Real Madrid) melihat kepribadiannya saat pertama kali bertemu dengannya."
Klausul pelepasan bernilai rekor jadi pertanda kehebatan
Setelah menyaksikan pemain muda itu mencetak gol perdananya di level senior untuk River Plate dalam kemenangan 1-0 atas Sarmiento pada Juli 2024, Demichelis bahkan mendesak para direktur klub menetapkan klausul pelepasannya lebih tinggi daripada biaya transfer yang disepakati untuk kepindahan sesama lulusan akademi ke Inggris.
Menjelaskan bagaimana ia mendesak dewan direksi menetapkan angka rekor sekaligus menyatakan dukungannya terhadap kiprah sang pemain saat ini di Serie A, Demichelis menambahkan: "Dewan direksi mencermati situasinya. Saat itu, kami telah menjual Claudio Echeverri ke Manchester City, dan mereka mempertimbangkan untuk menetapkan klausul pelepasannya dengan nilai yang sama. Namun, saya menolaknya. Franco akan menjadi pemain Real Madrid. Setelah itu, klub bekerja dengan sangat baik bersama agennya. Mereka menetapkan klausul pelepasan yang belum pernah ada dalam sepakbola Argentina, dan transfer itu akhirnya menjadi penjualan pemain terbesar dalam sejarah negara tersebut.
"Saya tidak meragukan kemampuan ataupun kepribadiannya. Real Madrid tidak menunggu siapa pun. Untuk saat ini, ia memutuskan mencari menit bermain (di Italia), tetapi saya sama sekali tidak ragu bahwa ia adalah pemain yang cocok untuk klub itu, baik dari segi kepribadian maupun kualitas fisik dan teknik."
- Getty Images Sport
Awal yang mengesankan di Florence memperkuat momentum
Keputusan untuk menjalani musim 2026-27 di Florence itu sudah membuahkan hasil, dengan Mastantuono mencetak tiga gol dalam tujuh penampilan pertamanya di Serie A. Melanjutkan awal yang produktif di kasta tertinggi sepak bola Italia akan sangat penting saat ia bersiap bersaing memperebutkan tempat di tim utama sekembalinya ke ibu kota Spanyol pada musim panas mendatang. Sementara itu, Demichelis tengah mempersiapkan RB Leipzig untuk menghadapi Madrid di Liga Champions pekan ini.
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