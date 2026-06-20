"Dia bukanlah orang yang akan mengecewakan tim": Pelatih Tim Nasional Jerman Julian Nagelsmann menjelaskan keputusan kontroversial terkait susunan pemain di tim DFB

Nagelsmann menekankan bahwa fakta bahwa Sane—yang di masa lalu kadang-kadang dikritik karena kurangnya disiplin bertahan—dapat menjalankan tugasnya dalam pertahanan dengan sangat teladan saat melawan Curacao, sama sekali bukan hanya berkat usahanya sendiri. "Kami banyak bekerja dengan rekaman video dan juga memiliki para pemain di tim yang berbicara dengan rekan-rekan setimnya serta menyampaikan apa yang dibutuhkan sebagai sebuah kelompok. Tidak selalu hanya pelatih yang melakukan pekerjaan itu, tetapi juga para pemain," kata pelatih tim nasional Jerman tersebut.

Dalam hal ini, ia kemungkinan besar mengacu terutama pada pemain-pemain pemimpin seperti kapten Kimmich. Beberapa hari yang lalu, Kimmich secara terbuka membela Sane: "Saya sudah menyadari hal itu dan benar-benar tidak memahami kritik tersebut, apalagi setelah kemenangan 7-1. Menurut saya, dia sangat berkomitmen, terutama dalam transisi serangan dan pertahanan. Dia tidak pernah meninggalkan saya sendirian, selalu berlari kembali ke belakang," puji Kimmich dalam konferensi pers.

Sebelum pertandingan melawan Pantai Gading, mantan pelatih Freiburg Christian Streich, yang bertindak sebagai pakar TV di ZDF, menekankan betapa pentingnya dedikasi Sane bagi kekompakan tim: “Leroy Sane memang membuang dua atau tiga peluang saat melawan Curacao, tapi itu tidak menentukan. Yang menentukan adalah dia memiliki pergerakan transisi yang baik dan berhasil merebut bola. Peluang memang bisa saja terlewatkan. Namun, dengan begitu, Kimmich sebagai kapten bisa berargumen dalam konferensi pers dan mengatakan: Sane telah melakukan segalanya untuk tim. Hal itu membuat tim semakin kompak, dan kepercayaan pun tumbuh. Dengan demikian, kita bisa berkata: Biarkan saja mereka di luar sana bicara, kami tahu dia telah melakukannya.”