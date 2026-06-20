Pemain serang tersebut harus "kembali menunjukkan kerja keras di lini pertahanan seperti yang ia tunjukkan saat melawan Curacao," tegas Nagelsmann dalam wawancara dengan ZDF menjelang pertandingan Sabtu nanti, bahwa ia mengharapkan Sane menerapkan pendekatan yang sama dalam tugas pertahanannya seperti saat kemenangan 7-1 pada laga pembuka Piala Dunia.
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"Dia bukanlah orang yang akan mengecewakan tim": Pelatih Tim Nasional Jerman Julian Nagelsmann menjelaskan keputusan kontroversial terkait susunan pemain di tim DFB
Mengingat musimnya yang naik-turun bersama Galatasaray, pencalonan Sané untuk Piala Dunia pun sempat dipandang dengan skeptis. Setelah penampilan pemain berusia 30 tahun itu melawan Curaçao, ia pun menjadi bintang timnas Jerman yang—meski menunjukkan dedikasi luar biasa—harus menerima penilaian terburuk di mata publik Jerman.
“Jika ia mampu mencetak gol dari dua peluang emasnya, ia mungkin akan mendapat penilaian yang sangat berbeda,” kata Nagelsmann membela anak asuhnya. Sane baru-baru ini “kembali rajin melatih penyelesaian akhir secara individu dalam sesi latihan. Ia sering melakukan sprint saat melawan Curacao, dan ia harus melakukannya lagi hari ini.”
Selain itu, penting bagi Sane untuk mendukung rekan setimnya, Joshua Kimmich, di sisi kanan dalam tugas pertahanan saat menghadapi pemain sayap Pantai Gading yang sangat cepat, seperti Yan Diomande dari Leipzig. “Tapi dia sudah melakukannya; dia bukan tipe pemain yang akan mengecewakan tim. Dia hanya perlu bermain sesuai kemampuannya, dan dia akan memberi kami banyak kegembiraan,” kata Nagelsmann.
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Kapten Kimmich pun membelanya: Leroy Sané tetap masuk dalam susunan pemain inti DFB
Nagelsmann menekankan bahwa fakta bahwa Sane—yang di masa lalu kadang-kadang dikritik karena kurangnya disiplin bertahan—dapat menjalankan tugasnya dalam pertahanan dengan sangat teladan saat melawan Curacao, sama sekali bukan hanya berkat usahanya sendiri. "Kami banyak bekerja dengan rekaman video dan juga memiliki para pemain di tim yang berbicara dengan rekan-rekan setimnya serta menyampaikan apa yang dibutuhkan sebagai sebuah kelompok. Tidak selalu hanya pelatih yang melakukan pekerjaan itu, tetapi juga para pemain," kata pelatih tim nasional Jerman tersebut.
Dalam hal ini, ia kemungkinan besar mengacu terutama pada pemain-pemain pemimpin seperti kapten Kimmich. Beberapa hari yang lalu, Kimmich secara terbuka membela Sane: "Saya sudah menyadari hal itu dan benar-benar tidak memahami kritik tersebut, apalagi setelah kemenangan 7-1. Menurut saya, dia sangat berkomitmen, terutama dalam transisi serangan dan pertahanan. Dia tidak pernah meninggalkan saya sendirian, selalu berlari kembali ke belakang," puji Kimmich dalam konferensi pers.
Sebelum pertandingan melawan Pantai Gading, mantan pelatih Freiburg Christian Streich, yang bertindak sebagai pakar TV di ZDF, menekankan betapa pentingnya dedikasi Sane bagi kekompakan tim: “Leroy Sane memang membuang dua atau tiga peluang saat melawan Curacao, tapi itu tidak menentukan. Yang menentukan adalah dia memiliki pergerakan transisi yang baik dan berhasil merebut bola. Peluang memang bisa saja terlewatkan. Namun, dengan begitu, Kimmich sebagai kapten bisa berargumen dalam konferensi pers dan mengatakan: Sane telah melakukan segalanya untuk tim. Hal itu membuat tim semakin kompak, dan kepercayaan pun tumbuh. Dengan demikian, kita bisa berkata: Biarkan saja mereka di luar sana bicara, kami tahu dia telah melakukannya.”
Jerman vs Pantai Gading dengan Leroy Sané: Susunan pemain tim DFB
GOL
Manuel Neuer
PEMBELA
Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown
GELANDANG
Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha - Leroy Sane, Jamal Musiala, Florian Wirtz
PENYERANG
Kai Havertz