"Dia bukan Zidane!" - Rayan Cherki disebut tak lebih baik dari Michael Olise dan Ousmane Dembélé saat mantan bintang Prancis itu mempertanyakan pujian terhadap bintang Man City yang suka pamer
Dugarry mempertanyakan sensasi yang beredar di radio Prancis
Dalam wawancara dengan RMC Sport, Dugarry mengungkapkan rasa frustrasi yang mendalam atas pujian yang terus-menerus ditujukan kepada gelandang serang tersebut. Cherki meninggalkan Lyon untuk bergabung dengan City pada musim panas lalu, dan dengan cepat mencetak sembilan gol serta 10 assist dalam 41 penampilannya musim ini. Namun, pakar sepak bola tersebut merasa bahwa kontribusi tersebut tidak sebanding dengan perbandingan dengan legenda yang diterimanya. City memang memiliki skuad yang kuat, tetapi Dugarry secara khusus mengkritik etos kerja pemain muda tersebut saat membela tim nasional.
Dia marah: "Siapa pemain ini yang berani berhenti saat kehilangan bola? Siapa pemain ini yang, setiap kali menyentuh bola, seolah-olah sedang tampil di panggung? Berhentilah membicarakan Cherki seperti itu."
Perbandingan dengan pesaing penyerang dalam negeri
Mantan striker Barcelona itu kemudian membandingkan sang playmaker dengan talenta-talenta penyerang lainnya, dengan menyiratkan bahwa ia tidak menawarkan apa-apa yang lebih dari rekan-rekannya, termasuk Michael Olise dan Ousmane Dembele. Meski mengakui bakat alaminya, pakar sepak bola itu menegaskan bahwa sang pemain tetap hanya menjadi bagian rotasi bagi Didier Deschamps, bukan pilar utama. Ia menambahkan: "Kita semua sepakat, dia pemain yang sangat bagus, tak diragukan lagi. Tapi maaf, apa yang dia miliki lebih dari Olise, [Desire] Doue, Dembele, [Bradley] Barcola, dan banyak lainnya? Tapi tunggu dulu! Hari ini, Cherki akan masuk rotasi, dan itu bagus sekali bagi tim Prancis, tapi tidak lebih dari itu."
Mengutamakan konsistensi daripada bakat individu
Tema yang sering muncul dalam kritik tersebut adalah anggapan kurangnya konsistensi sepanjang pertandingan. Dugarry sependapat dengan hal ini, dan menuntut agar gelandang tersebut membuktikan kemampuannya melalui performa gemilang yang konsisten, bukan sekadar kilasan-kilasan kehebatan individu sesekali. Meskipun pemain seharga €36,5 juta ini telah menunjukkan kualitasnya di Inggris, sepak bola internasional menuntut keandalan yang lebih tinggi.
Menggabungkan kritiknya dengan penilaian realistis mengenai perbandingan dengan Zinedine Zidane, pakar tersebut mencatat: "Dia adalah pemain yang masih membutuhkan konsistensi dan harus menjadi jauh lebih baik seiring waktu. Dia perlu menunjukkan, membuktikan, mendemonstrasikan... Oh, Cherki, dia bukan Zidane."
Apa langkah selanjutnya bagi Cherki?
Di kancah internasional, penyerang tersebut baru-baru ini tampil membela Prancis dalam kemenangan 3-1 atas Kolombia pada 29 Maret, dengan bermain selama 78 menit. Ke depan, ia akan kembali beraksi bersama klubnya menjelang sejumlah pertandingan domestik yang krusial. City memiliki jadwal yang padat, di mana mereka akan menjamu Liverpool di kandang sendiri pada babak perempat final Piala FA akhir pekan ini. Di Liga Premier, mereka akan bertandang ke markas Chelsea pada 12 April, sebelum menjamu pemuncak klasemen saat ini, Arsenal, pada 19 April.