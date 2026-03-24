Getty
Diterjemahkan oleh
"Dia bukan solusinya" - Man Utd didesak untuk mencari pengganti yang lebih baik dari Benjamin Sesko, karena Michael Owen menyatakan bahwa striker seharga £74 juta itu tak mampu memimpin perburuan gelar
Sesko tampil gemilang di bawah asuhan Carrick
Keputusan United untuk merekrut Sesko seharga £74 juta pada musim panas lalu dimaksudkan sebagai solusi definitif atas masalah ketajaman lini depan yang telah lama mereka alami. Menggantikan Rasmus Hojlund, yang hengkang ke Napoli dengan status pinjaman awal, pemain internasional Slovenia ini awalnya kesulitan beradaptasi dengan kerasnya kehidupan di Old Trafford, hanya mencetak dua gol yang mengecewakan selama paruh pertama musim di bawah asuhan Ruben Amorim. Namun, situasinya telah berubah drastis sejak Carrick mengambil alih sebagai manajer sementara. Di bawah bimbingan Carrick, Sesko tampak kembali bersemangat, mencetak delapan gol dalam 11 penampilannya terakhir di semua kompetisi untuk membantu mengantarkan United ke posisi ketiga di klasemen Liga Premier.
- (C)Getty Images
Pendapat Owen tentang striker
Meskipun ada peningkatan statistik, Owen tetap tidak yakin bahwa pemain berusia 22 tahun itu memiliki potensi maksimal yang dibutuhkan untuk menjadi penyerang utama Manchester United dalam jangka panjang. Berbicara kepada casino.org, mantan penyerang United itu menyatakan: "Bagi saya, dia bukanlah jawaban jangka panjang. Dia bukanlah penyerang tengah Manchester United selamanya. Dia adalah pemain mahal yang bisa berkembang dan menjadi bagian yang bagus dari skuad mereka, tetapi di sisi lain, jika United bermain dalam pertandingan terbesar musim ini besok, saya rasa dia tidak akan diturunkan sebagai starter.
"Jika Manchester United ingin kembali ke tempat yang mereka rasa pantas dan bersaing untuk gelar, saya tidak berpikir dia adalah penyerang tengah yang bisa diandalkan untuk menanggung semua harapan tim di awal musim. Ya, dia bermain lebih baik. Itu bagus untuk dilihat karena tidak menyenangkan melihat seseorang kesulitan. Namun demikian, saya pikir ada potensi peningkatan di sana suatu saat dalam satu atau dua tahun ke depan atau ketika ada pemain lain yang tersedia.
"Sungguh bagus sekarang bahwa dia bisa memberikan pengaruh pada tim dan skuad serta mencetak gol-gol penting. Tapi saya tidak mengatakan, 'oh ya, semuanya bagus sekarang dan dia akan membawa mereka meraih gelar liga'. Dia telah meningkatkan performa mereka, dia kembali percaya diri, dan tiba-tiba dia menjadi aset bagi tim, tapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh."
Kasus permanen Carrick
Owen juga terkejut dengan adanya penolakan terhadap penunjukan permanen Carrick, dengan alasan bahwa setelah 12 tahun melakukan eksperimen yang gagal dengan para pemenang yang sudah teruji, United akhirnya menemukan seorang manajer yang mampu mengembalikan momentum dan memaksimalkan performa tim yang sebelumnya mandek. Ia menyatakan: "Bagaimana mungkin ada orang yang mengatakan bahwa dia tidak boleh dilanjutkan? Apa yang terburuk yang bisa terjadi? Anda memberinya kontrak dua tahun. Dia memulai musim berikutnya, selama tiga atau empat bulan pertama dia kalah di setiap pertandingan dan dia tidak berguna. Dia bisa berpisah dengan klub.
"Ini bukan berarti Anda harus bertahan dengan seseorang selama 10 tahun. Ini bukan keputusan terbesar sepanjang masa. Dia tampil bagus, mengapa tidak membiarkannya berlanjut? Apa yang kita lihat dari Manchester United saat ini benar-benar luar biasa. Jika liga dimulai saat Carrick mengambil alih, Manchester United akan berada di puncak klasemen. Kita bicara pada tahap ini sekarang, kita sudah sepertiga jalan musim dan Man United di puncak klasemen. Kamu pasti berpikir, ya, apakah mereka bisa memenangkan liga?"
- Getty Images Sport
Fase penentuan di akhir pertandingan
Manchester United saat ini berada di peringkat ketiga dan masih berpeluang lolos ke Liga Champions, namun kemampuan mereka akan diuji dalam tujuh laga berat yang akan menutup musim Liga Premier 2025-26. Setan Merah akan menghadapi laga-laga krusial melawan Leeds, Chelsea, dan Brentford pada bulan April, sebelum menjalani bulan terakhir yang menampilkan Liverpool, Sunderland, Nottingham Forest, dan Brighton. Periode ini menjadi ujian sejati bagi konsistensi Sesko dan kecerdasan taktis Carrick saat mereka berupaya mengamankan posisi empat besar.