Meskipun ada peningkatan statistik, Owen tetap tidak yakin bahwa pemain berusia 22 tahun itu memiliki potensi maksimal yang dibutuhkan untuk menjadi penyerang utama Manchester United dalam jangka panjang. Berbicara kepada casino.org, mantan penyerang United itu menyatakan: "Bagi saya, dia bukanlah jawaban jangka panjang. Dia bukanlah penyerang tengah Manchester United selamanya. Dia adalah pemain mahal yang bisa berkembang dan menjadi bagian yang bagus dari skuad mereka, tetapi di sisi lain, jika United bermain dalam pertandingan terbesar musim ini besok, saya rasa dia tidak akan diturunkan sebagai starter.

"Jika Manchester United ingin kembali ke tempat yang mereka rasa pantas dan bersaing untuk gelar, saya tidak berpikir dia adalah penyerang tengah yang bisa diandalkan untuk menanggung semua harapan tim di awal musim. Ya, dia bermain lebih baik. Itu bagus untuk dilihat karena tidak menyenangkan melihat seseorang kesulitan. Namun demikian, saya pikir ada potensi peningkatan di sana suatu saat dalam satu atau dua tahun ke depan atau ketika ada pemain lain yang tersedia.

"Sungguh bagus sekarang bahwa dia bisa memberikan pengaruh pada tim dan skuad serta mencetak gol-gol penting. Tapi saya tidak mengatakan, 'oh ya, semuanya bagus sekarang dan dia akan membawa mereka meraih gelar liga'. Dia telah meningkatkan performa mereka, dia kembali percaya diri, dan tiba-tiba dia menjadi aset bagi tim, tapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh."