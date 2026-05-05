"Dia bukan seorang pemimpin" - Man Utd tak bisa "melangkah maju" jika Harry Maguire tetap jadi starter, kata legenda klub
Maguire akan tetap di Manchester United
Dalam wawancara dengan Metro, Parker melontarkan kritik tajam terhadap formasi pertahanan klub saat ini. Meskipun baru-baru ini menunjukkan kebangkitan, Parker yakin Setan Merah tidak bisa berkembang dengan Maguire sebagai figur sentral. Pemain internasional Inggris berusia 33 tahun itu baru-baru ini menandatangani kontrak baru yang mengikatnya di Old Trafford hingga 2027, dengan opsi perpanjangan satu tahun.
Meskipun sang bek mendapat penghargaan atas penampilannya yang bagus sejak Carrick mengambil alih kendali manajerial, Parker tetap sama sekali tidak yakin dengan nilai jangka panjangnya, dan mendesak klub untuk berinvestasi pada opsi yang lebih cepat dan dinamis guna membangun kembali status mereka sebagai penantang gelar.
Bintang Inggris dituduh menghambat perkembangan talenta-talenta muda
Peran penting Maguire musim ini telah berubah secara drastis. Di bawah asuhan mantan manajer Ruben Amorim, ia sering terpinggirkan, biasanya hanya tampil sebentar sebelum cedera paha parah membuatnya absen dalam sembilan pertandingan Liga Premier berturut-turut. Namun, sejak kedatangan Carrick, sang bek telah bangkit kembali sepenuhnya. Kembali ke susunan pemain inti saat melawan Manchester City pada pertengahan Januari, ia secara rutin bermain penuh, hanya absen dalam laga melawan Leeds dan Chelsea karena skorsing.
Terlepas dari konsistensi ini, Parker tetap kritis terhadap kepemimpinannya. Membahas kemitraannya dengan Ayden Heaven, Parker berkata blak-blakan: "Ia semakin sering bermain, tetapi ia bermain bersama Harry Maguire, dan ia bukanlah seorang pemimpin di lapangan. Menurut saya, ia pantas mendapatkan kontraknya dalam beberapa hal, karena ia telah bermain dengan cukup baik. Tapi jika Anda ingin maju, Anda tidak bisa maju bersama Harry Maguire. Jadi, Anda harus mencari bek tengah lain."
Pujian untuk Surga dan sasaran pertahanan
Menyambung pujiannya terhadap bintang muda Heaven, Parker berpendapat bahwa pemain muda itu seharusnya sudah dimasukkan ke dalam skuad jauh lebih awal daripada pada pertandingan ke-12 Carrick sebagai manajer. Heaven tampil mengesankan setelah Matthijs de Ligt mengalami cedera punggung jangka panjang dan Lisandro Martinez baru-baru ini menjalani skorsing tiga pertandingan.
Lebih memilih pemain muda ini daripada pemain senior yang sudah mapan, Parker mencatat: "Dia [Heaven] seharusnya diberi kesempatan lebih awal di era kepelatihan Carrick. Saya pikir dia sudah berkontribusi sekarang, tapi dia masuk dan tampil bagus. Terkadang dia agak gegabah, tapi kita harus ingat betapa mudanya dia dan dia kadang-kadang terlalu berusaha keras. Ada Martinez dan Yoro di sana juga, tapi Anda tidak membutuhkan pemain senior yang sudah berpengalaman. Menurut saya, Anda tidak akan maju jika memiliki Harry Maguire di tim Anda."
Bagaimana nasib lini pertahanan Carrick selanjutnya?
Dengan Manchester United yang dikaitkan dengan target-target yang terjangkau seperti Marcos Senesi dari Bournemouth dan Murillo dari Nottingham Forest, Carrick menghadapi jendela transfer musim panas yang krusial. Manajer tersebut harus memutuskan apakah akan terus mempercayai pengalaman Maguire yang kembali bersinar atau mengejar laju pemulihan cepat yang menurut Parker sangat diperlukan untuk akhirnya mampu bersaing secara serius memperebutkan gelar Liga Premier musim depan.