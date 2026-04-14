"Dia bukan Lionel Messi!" - Mason Greenwood diberi tahu bahwa kemampuannya hanya cukup untuk bermain di Aston Villa, sementara Marcel Desailly memperingatkan Arsenal dan Man City agar tidak merekrut bintang Marseille tersebut
Klausul penjualan kembali: Mengapa Manchester United akan diuntungkan dari transfer Greenwood
Greenwood bergabung dengan Stade Velodrome pada musim panas 2024 setelah Manchester United menyetujui penjualan permanennya. Biaya transfer sebesar £27 juta ($37 juta) dibayarkan pada jendela transfer tersebut, dengan Setan Merah memastikan untuk menyertakan klausul bagi hasil sebesar 50 persen.
Ketentuan tersebut menjanjikan keuntungan bagi United, mengingat nilai Greenwood dianggap telah melonjak di Ligue 1. Ia meraih bagian dari Sepatu Emas divisi tersebut musim lalu bersama pemenang Ballon d’Or, Ousmane Dembele dari Paris Saint-Germain.
Pada musim ini, penyerang berusia 24 tahun tersebut mencatatkan rekor terbaik dalam kariernya dengan 25 gol di semua kompetisi - sekaligus memainkan peran penting dalam upaya Marseille untuk mengamankan tiket ke Liga Champions.
Liga Premier, Serie A, La Liga, atau Liga Profesional Arab Saudi: Ke mana selanjutnya bagi Greenwood?
Kembalinya Greenwood ke Inggris telah menjadi bahan spekulasi, sementara klub-klub seperti Barcelona, Juventus, dan Atlético Madrid dikabarkan telah menunjukkan minat pada berbagai kesempatan — di samping tim-tim yang gemar berbelanja besar di Liga Pro Arab Saudi.
Pemenang Piala Dunia Desailly, yang membantu Marseille meraih gelar Piala Eropa pada 1993, tidak yakin bahwa Greenwood sudah siap bergabung dengan klub elit sejati. Ia percaya bahwa langkah peralihan lain diperlukan untuk mencapai titik tersebut.
Desailly menjelaskan mengapa Greenwood belum siap untuk bergabung dengan klub elit
Menyoroti bahwa pemain internasional Inggris yang baru sekali membela timnas itu—yang masih memiliki opsi untuk membela Jamaika—tidak sekelas dengan Lionel Messi, Desailly—dalam wawancara eksklusif dengan BetVictor Online Casino—mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah Greenwood akan pindah klub musim panas ini: “Jika dilihat dari luar dan melihat statistik serta gol-gol yang telah dicetaknya, Anda mungkin tergoda. Tapi apakah dia benar-benar memiliki kekuatan untuk bermain di klub papan atas Liga Premier atau klub papan atas Spanyol? Saya tidak yakin. Saya tidak yakin dia bisa beradaptasi dengan level itu.
“Saya yakin dia adalah pemain yang seharusnya bermain di Prancis untuk Marseille, dia seharusnya bermain di Spanyol untuk Villarreal. Dan untuk Premier League, itu sulit. Saya tidak akan menyebut Tottenham, tapi mungkin Aston Villa, pada akhirnya, untuk Premier League.
“Saya tidak yakin dia memiliki kualitas dan konsistensi di lapangan, karena ya, dia mencetak gol, statistiknya bagus, tapi saat Anda bermain di Premier League, Anda juga perlu konsistensi dalam menerapkan disiplin taktik yang telah ditetapkan pelatih. Itu terlalu berat.
“Secara fisik, dia bisa menjadi ancaman dan membuat perbedaan di Prancis, tapi penurunan performanya terlalu drastis setelah itu. Dia tidak tampil selama satu jam, dia bukan Messi! Jadi untuk Prancis, itu oke, tapi begitu kamu menempatkannya di liga yang intensitas dan dampaknya sedikit lebih tinggi, saya tidak tahu. Saya menyukainya, tapi jika saya Manchester City, jika saya Arsenal, saya tidak akan membeli Greenwood.”
Berapa biaya yang diperlukan untuk memboyong Greenwood dari Marseille?
Tidak ada indikasi bahwa baik Arsenal maupun Manchester City tertarik untuk mengembalikan Greenwood ke tanah airnya, mengingat radar perekrutan mereka saat ini mengarah ke arah yang berbeda. Namun, ada kemungkinan besar tawaran yang cukup menggiurkan akan diajukan kepada Marseille pada jendela transfer mendatang, yang dapat membuat mereka setuju untuk melepas aset berharga mereka.
Sebuah awal baru mungkin menanti Greenwood, setelah ia sempat bermain di Spanyol dan Prancis, dengan potensi yang masih tersisa dalam permainannya yang cukup besar untuk meyakinkan bahwa ada pihak yang bersedia mengeluarkan dana yang jauh lebih besar daripada yang membawanya ke Riviera Prancis.