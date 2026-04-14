"Dia bukan Lionel Messi!" - Mason Greenwood diberi tahu bahwa kemampuannya hanya cukup untuk bermain di Aston Villa, sementara Marcel Desailly memperingatkan Arsenal dan Man City agar tidak merekrut bintang Marseille tersebut

Menyoroti bahwa pemain internasional Inggris yang baru sekali membela timnas itu—yang masih memiliki opsi untuk membela Jamaika—tidak sekelas dengan Lionel Messi, Desailly—dalam wawancara eksklusif dengan BetVictor Online Casino—mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah Greenwood akan pindah klub musim panas ini: “Jika dilihat dari luar dan melihat statistik serta gol-gol yang telah dicetaknya, Anda mungkin tergoda. Tapi apakah dia benar-benar memiliki kekuatan untuk bermain di klub papan atas Liga Premier atau klub papan atas Spanyol? Saya tidak yakin. Saya tidak yakin dia bisa beradaptasi dengan level itu.

“Saya yakin dia adalah pemain yang seharusnya bermain di Prancis untuk Marseille, dia seharusnya bermain di Spanyol untuk Villarreal. Dan untuk Premier League, itu sulit. Saya tidak akan menyebut Tottenham, tapi mungkin Aston Villa, pada akhirnya, untuk Premier League.

“Saya tidak yakin dia memiliki kualitas dan konsistensi di lapangan, karena ya, dia mencetak gol, statistiknya bagus, tapi saat Anda bermain di Premier League, Anda juga perlu konsistensi dalam menerapkan disiplin taktik yang telah ditetapkan pelatih. Itu terlalu berat.

“Secara fisik, dia bisa menjadi ancaman dan membuat perbedaan di Prancis, tapi penurunan performanya terlalu drastis setelah itu. Dia tidak tampil selama satu jam, dia bukan Messi! Jadi untuk Prancis, itu oke, tapi begitu kamu menempatkannya di liga yang intensitas dan dampaknya sedikit lebih tinggi, saya tidak tahu. Saya menyukainya, tapi jika saya Manchester City, jika saya Arsenal, saya tidak akan membeli Greenwood.”