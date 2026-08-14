Getty/GOAL
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'Dia bukan Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo' - Jude Bellingham diberi tahu bahwa ia 'tidak bisa memenangkan pertandingan sendirian' dan lebih merupakan sosok Bryan Robson bagi England ketimbang gelandang serang kreatif nomor 10
Siapa lagi? Bellingham telah menjadi jimat bagi Inggris
Bellingham telah menempati kedua posisi itu sepanjang kariernya sejauh ini. Ia melejit sebagai remaja bertalenta luar biasa saat mengisi posisi di lini tengah Birmingham City. Pada saat itu, perbandingan yang tak terelakkan pun dibuat dengan legenda Liverpool Steven Gerrard.
Tidak butuh waktu lama, setelah pindah ke Borussia Dortmund, baginya untuk mendapat pengakuan di level timnas senior. Pemain berusia 23 tahun itu telah menjadi sosok jimat bagi Inggris, dengan selebrasi ikonik 'siapa lagi' di Euro 2024 diikuti oleh tujuh gol di Piala Dunia 2026.
Inggris menaruh harapan kepada Bellingham, bersama kapten pemecah rekor Harry Kane, untuk memberi inspirasi. Ia pun melakukannya secara rutin, dengan Thomas Tuchel menemukan peran playmaker dalam rencananya untuk sosok yang bermain tepat di belakang Kylian Mbappe di level klub.
- Getty Images
Mengapa Bellingham tidak berasal dari cetakan Messi & Ronaldo
Masih ada janji untuk tampil lebih baik lagi, tetapi mantan bintang Inggris Barnes, berbicara dalam kerja sama dengan 247Bet, mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah versi terbaik Bellingham telah ditemukan kembali setelah masalah cedera yang dialaminya belakangan ini: "Versi terbaik Jude tidak akan memenangkan Piala Dunia untuk kami. Versi terbaik Inggris-lah yang akan memenangkan Piala Dunia untuk kami.
"Jude Bellingham dan Harry Kane saja tidak akan memenangkan Piala Dunia untuk kami. Mereka menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan, yaitu mereka bisa memenangkan beberapa pertandingan sendirian dalam hal bagaimana tim disusun agar mereka menjadi pencetak gol.
"Tetapi jika Anda ingin menang di level tertinggi, di puncak, Jude Bellingham sendirian tidak akan bisa melakukan itu. Dia bukan Messi atau Ronaldo, dan bahkan Messi atau Ronaldo pun tidak melakukan itu.
"Dia akan menjadi bagian dari itu, tetapi kami perlu memiliki lingkungan yang lebih baik agar kemudian mempunyai tim yang jauh lebih baik, alih-alih Jude bersinar di tim yang biasa-biasa saja. Kami memiliki pemain yang cukup bagus untuk tampil lebih baik daripada yang kami lakukan dari perspektif tim."
Delapan atau 10: Apa posisi terbaik Bellingham?
Saat didesak lebih lanjut soal posisi terbaik Bellingham, dengan pentingnya Real Madrid dan England memaksimalkan kemampuannya, legenda Liverpool Barnes menambahkan: "Jude bukan nomor 10, dia adalah nomor delapan. Dia bukan nomor 10, dia bukan Messi, dia bukan Wirtz.
"Itu bukan dirinya, dan mungkin dia merasa itu dirinya, tetapi bukan. Dia adalah Bryan Robson, dia bisa naik-turun, karena dia juga bisa turun dan bertahan. Dia bukan pemain kreatif dalam pengertian itu, seperti Florian Wirtz, dengan umpan terobosan presisi dan permainan rumit di area sempit. Dia adalah nomor delapan, yang bisa sangat berharga, seperti [Dominik] Szoboszlai, misalnya.
"Saya pikir pelatih kemudian harus menemukan cara untuk memaksimalkan Jude, mungkin bukan Harry Kane di usianya, untuk menemukan cara bermain tim yang cocok bagi semua pemain, dan Jude akan menjadi bagian penting dari itu."
- Getty/GOAL
Special One: Bellingham bekerja sama dengan Mourinho di Madrid
Setelah membantu Inggris mencapai semifinal turnamen besar lainnya dan finis di peringkat ketiga pada putaran final Piala Dunia di Amerika Utara, Bellingham kembali bergabung dengan skuad Real saat mereka membuka babak baru di bawah arahan Jose Mourinho.
Bekerja dengan 'The Special One' bisa membuka potensi lebih lanjut dalam permainannya, membuatnya kembali menjadi kandidat peraih Ballon d'Or, sementara Inggris akan kembali beraksi pada akhir September dan awal Oktober saat membuka kampanye UEFA Nations League terbaru mereka melawan Spanyol, Ceko, dan Kroasia.
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