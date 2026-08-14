Masih ada janji untuk tampil lebih baik lagi, tetapi mantan bintang Inggris Barnes, berbicara dalam kerja sama dengan 247Bet, mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah versi terbaik Bellingham telah ditemukan kembali setelah masalah cedera yang dialaminya belakangan ini: "Versi terbaik Jude tidak akan memenangkan Piala Dunia untuk kami. Versi terbaik Inggris-lah yang akan memenangkan Piala Dunia untuk kami.

"Jude Bellingham dan Harry Kane saja tidak akan memenangkan Piala Dunia untuk kami. Mereka menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan, yaitu mereka bisa memenangkan beberapa pertandingan sendirian dalam hal bagaimana tim disusun agar mereka menjadi pencetak gol.

"Tetapi jika Anda ingin menang di level tertinggi, di puncak, Jude Bellingham sendirian tidak akan bisa melakukan itu. Dia bukan Messi atau Ronaldo, dan bahkan Messi atau Ronaldo pun tidak melakukan itu.

"Dia akan menjadi bagian dari itu, tetapi kami perlu memiliki lingkungan yang lebih baik agar kemudian mempunyai tim yang jauh lebih baik, alih-alih Jude bersinar di tim yang biasa-biasa saja. Kami memiliki pemain yang cukup bagus untuk tampil lebih baik daripada yang kami lakukan dari perspektif tim."