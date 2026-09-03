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'Dia bukan jawabannya!' - Roy Keane kecam upaya Manchester United mengejar bintang Newcastle senilai £75 juta, Lewis Hall
Keane kecam kepanikan di bursa transfer
Keane melontarkan kritik keras terhadap aktivitas transfer terlambat Manchester United dan mempertanyakan ketertarikan mereka yang dilaporkan terhadap bek Newcastle, Hall. Tim asuhan Michael Carrick sangat ingin mendapatkan pelapis di posisi bek kiri untuk Luke Shaw pada bursa transfer musim panas, tetapi pada akhirnya gagal merekrut penguatan spesialis.
Manchester United dikaitkan dengan beberapa bek, termasuk pendekatan pada hari terakhir bursa transfer untuk Rayan Ait-Nouri pada saat-saat terakhir. Namun, mereka tidak mampu mencapai kesepakatan, sehingga talenta akademi Harry Amass menjadi satu-satunya opsi pelapis alami untuk Shaw.
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Bukan bek yang bagus
Berbicara di The Overlap, Keane tidak menahan diri saat menilai upaya Manchester United untuk merekrut Hall. Pemain internasional Inggris berusia 21 tahun itu dilaporkan tersedia dengan banderol fantastis £75 juta, tetapi Keane menegaskan bahwa ia bukan profil yang tepat untuk klub.
"Saya rasa Hall bukan jawabannya. Dia tidak buruk, jangan salah paham," jelas mantan kapten United itu. "Saya rasa dia bukan bek yang bagus. Kita kembali ke pembicaraan itu: apa prioritas Anda dari seorang bek saat ini?
"Tentu Anda ingin dia nyaman saat menguasai bola, tentu saja, tetapi yang paling utama, mereka bisa bertahan karena itulah tantangan Anda sekarang."
Perebutan pada hari terakhir bursa transfer
Percakapan itu dipicu oleh Gary Neville, yang mempertanyakan langkah terlambat United untuk Ait-Nouri. Neville bertanya-tanya apakah mengejar kesepakatan saat jendela transfer hanya menyisakan dua jam lagi merupakan sesuatu yang ceroboh. Keane setuju dengan mantan rekan setimnya itu, dengan menyebut kepanikan di akhir itu berbau perencanaan yang buruk.
"Kalian putus asa, mereka putus asa," timpal Keane. "Untuk klub seperti United, Anda seharusnya tidak terlalu putus asa ketika tinggal dua jam lagi. Meski begitu, beberapa transfer gila pernah terjadi pada menit-menit terakhir sebelumnya dan hasilnya bagus untuk klub, bukan hanya untuk United, jadi saya pikir memang begitulah industrinya. Saya tidak akan terlalu keras kepada mereka, tetapi masalahnya adalah ketika Anda menjadi putus asa di akhir."
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Fokus beralih ke duel kontra Everton
Sementara United diperkirakan akan kembali mengejar Hall pada 2027 sebagai bagian dari penguatan skuad INEOS, fokus langsung mereka kini kembali ke aksi Premier League. Carrick harus menjalani pekan-pekan ke depan tanpa rekrutan baru Baleba, yang menepi karena cedera pergelangan kaki.
Gelandang itu kemungkinan besar baru akan kembali pada akhir bulan. Itu membuatnya absen dalam laga-laga mendatang melawan Everton, Sabah FK, Manchester City, dan mantan klubnya, Brighton.
Setelah kemenangan kandang atas Ipswich, United akan berusaha membangun momentum saat bertandang menghadapi Everton di Hill Dickinson Stadium pada hari Minggu.
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