Berbicara di The Overlap, Keane tidak menahan diri saat menilai upaya Manchester United untuk merekrut Hall. Pemain internasional Inggris berusia 21 tahun itu dilaporkan tersedia dengan banderol fantastis £75 juta, tetapi Keane menegaskan bahwa ia bukan profil yang tepat untuk klub.

"Saya rasa Hall bukan jawabannya. Dia tidak buruk, jangan salah paham," jelas mantan kapten United itu. "Saya rasa dia bukan bek yang bagus. Kita kembali ke pembicaraan itu: apa prioritas Anda dari seorang bek saat ini?

"Tentu Anda ingin dia nyaman saat menguasai bola, tentu saja, tetapi yang paling utama, mereka bisa bertahan karena itulah tantangan Anda sekarang."