Souness berbicara blak-blakan saat menilai posisi gelandang itu yang terlalu dalam. "Berapa kali Anda melihat dia sebagai orang terakhir yang menguasai bola," katanya kepada Morgan. "Dalam build-up, dia adalah orang terakhir. Dia berada di antara dua bek tengah atau di antara bek tengah dan bek sayap. Dia orang terakhir. Sering kali, dia tidak bermain di lini tengah.

"Pada laga kandang kedua atau ketiga saya (dalam karier saya), saya turun ke lini belakang seperti yang dilakukan semua gelandang saat ini. Itu sepakbola orang tua. Itu curang. Cara orang tua memainkan lini tengah. Anda mendapatkan bola tanpa tekanan dan mengalirkannya ke bek sayap."

Sambil memuji insting bertahannya, Souness mempertanyakan pengaruhnya dalam pertandingan. "Dia (Rice) bermain terlalu dalam untuk memengaruhi permainan," lanjut Souness. "Saya tidak berpikir dia punya cukup kemampuan sepakbola. Biar saya beri tahu apa yang bisa dia lakukan. Dia gelandang bertahan terbaik di negara ini saat ini, dia mencium bahaya. Tapi sekali lagi, dia berada di belakang sana sepanjang waktu."

Souness bahkan menyarankan perubahan posisi mungkin tepat untuk pemain internasional Inggris itu. "Kalau begitu dia bukan pemain lini tengah, bukan? Saya pikir dia mungkin seorang bek tengah. Bola bergerak lebih cepat daripada Anda. Saya melihat dia berlari membawa bola sejauh 30 yard dan mengopernya ke samping. Dia penendang bola yang bagus dan membuka tubuhnya dengan baik, tidak ada yang bisa tidak disukai darinya. Namun pemain modern agak sensitif. Kritik tidak mudah jatuh di pundak (para pemain) ini. Dia bukan pemain lini tengah yang komplet."



