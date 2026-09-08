Getty Images Sport
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'Dia bukan gelandang!' - Graeme Souness melancarkan serangan sensasional dengan tuduhan 'curang' kepada bintang Arsenal Declan Rice setelah kemenangan atas Chelsea
Souness kecam peran Rice di lini tengah
Souness mengkritik pemain berusia 27 tahun itu setelah kemenangan 2-1 Arsenal atas rival perebutan gelar, Chelsea, baru-baru ini. Berbicara di acara Football Uncensored milik Piers Morgan, mantan kapten Liverpool itu membedah kebiasaan Rice turun terlalu dalam pada fase build-up. Ia berpendapat bahwa rekrutan senilai £105 juta itu kerap beroperasi sebagai bek, bukan gelandang sejati.
Meski mengakui Rice sebagai gelandang bertahan terbaik di Inggris, Souness menegaskan kecenderungannya menerima bola tanpa tekanan dari lini belakang sangat membatasi dampak keseluruhannya. Pundit itu dengan tegas menolak anggapan bahwa jangkar Arsenal tersebut berada di level yang sama dengan gelandang bertahan elite di klub-klub top Eropa.
- Getty Images Sport
Penilaian brutal soal 'curang'
Souness berbicara blak-blakan saat menilai posisi gelandang itu yang terlalu dalam. "Berapa kali Anda melihat dia sebagai orang terakhir yang menguasai bola," katanya kepada Morgan. "Dalam build-up, dia adalah orang terakhir. Dia berada di antara dua bek tengah atau di antara bek tengah dan bek sayap. Dia orang terakhir. Sering kali, dia tidak bermain di lini tengah.
"Pada laga kandang kedua atau ketiga saya (dalam karier saya), saya turun ke lini belakang seperti yang dilakukan semua gelandang saat ini. Itu sepakbola orang tua. Itu curang. Cara orang tua memainkan lini tengah. Anda mendapatkan bola tanpa tekanan dan mengalirkannya ke bek sayap."
Sambil memuji insting bertahannya, Souness mempertanyakan pengaruhnya dalam pertandingan. "Dia (Rice) bermain terlalu dalam untuk memengaruhi permainan," lanjut Souness. "Saya tidak berpikir dia punya cukup kemampuan sepakbola. Biar saya beri tahu apa yang bisa dia lakukan. Dia gelandang bertahan terbaik di negara ini saat ini, dia mencium bahaya. Tapi sekali lagi, dia berada di belakang sana sepanjang waktu."
Souness bahkan menyarankan perubahan posisi mungkin tepat untuk pemain internasional Inggris itu. "Kalau begitu dia bukan pemain lini tengah, bukan? Saya pikir dia mungkin seorang bek tengah. Bola bergerak lebih cepat daripada Anda. Saya melihat dia berlari membawa bola sejauh 30 yard dan mengopernya ke samping. Dia penendang bola yang bagus dan membuka tubuhnya dengan baik, tidak ada yang bisa tidak disukai darinya. Namun pemain modern agak sensitif. Kritik tidak mudah jatuh di pundak (para pemain) ini. Dia bukan pemain lini tengah yang komplet."
Kolaps di Piala Dunia dan perbandingan dengan elite
Saat didesak soal status kelas dunia Rice, Souness benar-benar meremehkannya. "Saya tidak yakin dia masuk di Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich, Man City," katanya. "Kalau Anda menginginkan yang terbaik di posisi itu, City punya dua pemain seperti itu, Fernandinho dan Rodri. Mereka bermain di lini tengah. Lain kali, tolong perhatikan dia. Dia masuk dan merebut bola dengan mudah tanpa tekanan, menerima umpan 10 yard dari Gabriel, lalu mengopernya ke samping."
Pundit itu juga menganggap Rice bertanggung jawab atas tersingkirnya Inggris di semifinal Piala Dunia melawan Argentina pada musim panas. "Ketika Inggris unggul satu gol atas Argentina, mereka ketakutan. 'Oh, apa yang kami lakukan sekarang?' Dan saya menyalahkan itu pada Declan Rice dan [Elliot] Anderson sebagai gelandang tengah di ruang mesin," klaim Souness. "Mereka tidak membuat tim bermain. Mereka mundur dan menyatu dengan empat bek."
- Getty
Tantangan Arsenal berikutnya
Terlepas dari kritik tersebut, Rice tetap menjadi figur krusial bagi tim asuhan Mikel Arteta, yang berada di posisi kedua Premier League setelah awal musim yang sempurna. Arsenal meraih tiga kemenangan beruntun atas Coventry, Aston Villa, dan Chelsea untuk mengawali upaya mempertahankan gelar mereka.
Arteta kini punya keleluasaan untuk merotasi jenderal lini tengahnya setelah kedatangan Bruno Guimaraes senilai £75 juta pada musim panas, yang memulai laga dari bangku cadangan saat melawan Chelsea. Arsenal kembali beraksi pada hari Rabu dengan bentrok Liga Champions melawan Napoli, sebelum bertandang ke Stadium of Light untuk menghadapi Sunderland pada Sabtu ini.
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