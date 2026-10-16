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Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

“Dia bosnya!” Luis Enrique bercanda soal memberi Ousmane Dembele “liburan” setelah penampilan gemilang bintang PSG itu di Liga Champions

O. Dembele
Paris Saint-Germain
Luis Enrique
Manchester City vs Paris Saint-Germain
Champions League

Ousmane Dembele bercanda bahwa ia membutuhkan lebih banyak waktu libur setelah mencetak gol dalam kemenangan Paris Saint-Germain atas Manchester City di Liga Champions. Pelatih kepala PSG, Luis Enrique, kini menanggapi dengan nada bercanda permintaan iseng penyerang andalannya itu menjelang laga-laga mendatang.

  • Usai beristirahat, Dembele tampil gemilang

    Dembele membayar keputusan Enrique merotasi skuad dengan penampilan yang menentukan kemenangan atas City pada matchday kedua Liga Champions. Pemain timnas Prancis itu diistirahatkan saat PSG menghadapi Le Mans di Ligue 1 setelah menjalani empat pertandingan internasional bersama Prancis.

    Keputusan strategis itu memberi sang penyerang waktu istirahat sepekan penuh untuk memulihkan diri sebelum laga besar di Eropa. Istirahat tersebut membuahkan hasil ketika Dembele mencetak gol dan tampil gemilang di kandang City.

    Berbicara kepada Canal+ tak lama setelah peluit akhir, Dembele sambil tertawa berkelakar bahwa ia mungkin perlu libur secara rutin jika hasilnya selalu berupa penampilan spektakuler seperti itu di Eropa.

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    Enrique ikut bersenda gurau

    Enrique menanggapi komentar santai Dembele selepas pertandingan dengan nada yang sama jenakanya dalam konferensi pers Jumat. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa ia menyambut baik sikap positif dan semangat tinggi penyerangnya.

    “Dia bosnya. Kalau dia ingin libur, dia akan mendapat libur,” canda Enrique kepada wartawan ketika ditanya tentang pernyataan pemain sayap tersebut. “Dia tertawa sepanjang waktu. Saya suka caranya menjalani sepakbola. Itu hanya gurauan, tetapi saya selalu terbuka untuk memberikan apa yang diinginkan para pemain. Mereka ingin selalu bermain sebagai starter. Mereka tahu bahwa memilih pemain adalah tanggung jawab saya.”

  • Mendefinisikan jeda taktis

    Pelatih PSG kemudian menjelaskan apa sebenarnya arti waktu libur dalam sistem kerjanya yang menuntut. Beristirahat di level tertinggi bukan berarti sepenuhnya lepas dari tugas profesional.

    "Bagi saya, 'berlibur' berarti datang ke kompleks latihan untuk berlatih. Itulah yang namanya liburan!" jelas Enrique.

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    Apa selanjutnya untuk PSG?

    PSG kini akan memantau tingkat kebugaran skuadnya dengan cermat sembari menyeimbangkan tuntutan kompetisi domestik dan kiprahnya di Eropa. Perhatian akan tertuju pada apakah Dembele kembali mendapat waktu istirahat yang disesuaikan sebelum ujian besar berikutnya di kancah Eropa.

    Selanjutnya, PSG akan bertandang untuk menghadapi Strasbourg dalam laga Ligue 1. Setelah itu, PSG akan menghadapi laga berat melawan Barcelona di Liga Champions pekan depan.

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17 Okt 2026

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