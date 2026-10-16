Dembele membayar keputusan Enrique merotasi skuad dengan penampilan yang menentukan kemenangan atas City pada matchday kedua Liga Champions. Pemain timnas Prancis itu diistirahatkan saat PSG menghadapi Le Mans di Ligue 1 setelah menjalani empat pertandingan internasional bersama Prancis.

Keputusan strategis itu memberi sang penyerang waktu istirahat sepekan penuh untuk memulihkan diri sebelum laga besar di Eropa. Istirahat tersebut membuahkan hasil ketika Dembele mencetak gol dan tampil gemilang di kandang City.

Berbicara kepada Canal+ tak lama setelah peluit akhir, Dembele sambil tertawa berkelakar bahwa ia mungkin perlu libur secara rutin jika hasilnya selalu berupa penampilan spektakuler seperti itu di Eropa.