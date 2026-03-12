Dia bisa saja menjadi kejutan di Piala Dunia di bawah arahan Julian Nagelsmann: Penyerang Bundesliga tampaknya memutuskan untuk tidak bergabung dengan DFB

Jika penyerang tersebut masih mampu menarik perhatian dengan penampilan yang kuat dan gol-gol tambahan di minggu-minggu terakhir musim ini, sangat mungkin bahwa pelatih tim nasional Julian Nagelsmann akan mempertimbangkan untuk memanggil Ebnoutalib secara mengejutkan ke skuad Piala Dunia-nya. Dalam wawancara kicker yang banyak diperbincangkan pada awal Maret, Nagelsmann menyebut posisi penyerang sebagai "setidaknya juga sebuah masalah yang harus kami selesaikan."

Dengan Deniz Undav dari Stuttgart yang sedang dalam performa terbaiknya, saat ini ada satu posisi yang diperebutkan dalam lini serang Jerman di Piala Dunia, dan dengan Nick Woltemade dan Kai Havertz, dua penyerang lainnya tampaknya sudah cukup pasti mendapatkan tiket ke putaran final. Namun, Nagelsmann juga ingin membawa penyerang nomor sembilan yang kuat dan terutama kuat di udara, sehingga Niclas Füllkrug (AC Milan) yang masih mengalami krisis mungkin memiliki peluang bagus. Ebnoutalib bisa saja menjadi alternatif selain Füllkrug.

Ebnoutalib dibesarkan di Frankfurt, ibunya berkebangsaan Jerman. Ayahnya, Faissal, berkebangsaan Maroko dan datang ke Jerman pada tahun 1990. Pada tahun 1997, ia menjadi warga negara Jerman dan meraih medali perak untuk Jerman dalam cabang taekwondo di Olimpiade 2000 di Sydney.