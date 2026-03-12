Penyerang tengah Eintracht Frankfurt, Younes Ebnoutalib, tampaknya telah memutuskan untuk bermain bagi tim nasional Maroko untuk saat ini. Hal ini terungkap dalam sebuah laporan dari Bild.
Dia bisa saja menjadi kejutan di Piala Dunia di bawah arahan Julian Nagelsmann: Penyerang Bundesliga tampaknya memutuskan untuk tidak bergabung dengan DFB
Menurut laporan tersebut, Ebnoutalib akan dipanggil untuk pertama kalinya ke skuad runner-up Afrika untuk pertandingan internasional yang akan datang pada akhir Maret. Tim Maroko akan menghadapi dua tim peserta Piala Dunia lainnya, yaitu Ekuador (27 Maret) dan Paraguay (31 Maret).
Sama seperti Ebnoutalib, menurut Bild, rekan setimnya di Frankfurt, Ayoube Amaimouni-Echghouyab, juga akan merayakan debutnya dalam skuad tim nasional Maroko. Pemain ofensif berusia 21 tahun itu pindah dari tim kedua TSG Hoffenheim ke Eintracht pada awal tahun ini dan telah menampilkan beberapa penampilan meyakinkan untuk SGE, termasuk mencetak dua gol.
Kenaikan pesat Younes Ebnoutalib menjadi pemain tim nasional
Ebnoutalib pernah menerima undangan untuk bergabung dengan tim nasional U-15 Maroko, tetapi tidak pernah bermain dan sejak itu tidak pernah lagi dipanggil oleh tim nasional Afrika Utara tersebut. Bahwa sekarang, lebih cepat dari yang diperkirakan, ia sudah menjadi bahan pembicaraan di tim nasional senior, hal ini disebabkan oleh perkembangan pesat yang ditunjukkan pemain berusia 22 tahun ini belakangan ini.
Pada awal 2025, ia pindah dari klub regional FC Gießen ke SV Elversberg di Bundesliga 2, tetapi harus bersaing dengan Fisnik Asllani di klub Saarland tersebut. Pemain asal Kosovo itu saat itu masih dipinjamkan ke Elversberg, tetapi sekarang ia menjadi pemain inti di TSG Hoffenheim. Pada musim ini, Ebnoutalib dengan mulus mengikuti jejak Asllani di SVE dan mencetak dua belas gol di babak pertama liga kedua.
Pada awal Januari, ia pindah ke Eintracht di kota kelahirannya, Frankfurt, dan debutnyadi Bundesliga berjalan dengan sangat baik. Pada awal Januari, ia mencetak gol yang indah dalam pertandingan kandang melawan Borussia Dortmund yang berakhir dengan skor 3:3. Namun, beberapa hari kemudian, ia mengalami cedera ligamen dalam di lutut saat bertanding di Stuttgart dan sejak itu tidak bisa bermain. Kembalinya dia semakin dekat, sejak minggu lalu Ebnoutalib kembali berlatih bersama tim SGE.
Apakah Younes Ebnoutalib juga memiliki peluang untuk bermain di Piala Dunia DFB?
Jika penyerang tersebut masih mampu menarik perhatian dengan penampilan yang kuat dan gol-gol tambahan di minggu-minggu terakhir musim ini, sangat mungkin bahwa pelatih tim nasional Julian Nagelsmann akan mempertimbangkan untuk memanggil Ebnoutalib secara mengejutkan ke skuad Piala Dunia-nya. Dalam wawancara kicker yang banyak diperbincangkan pada awal Maret, Nagelsmann menyebut posisi penyerang sebagai "setidaknya juga sebuah masalah yang harus kami selesaikan."
Dengan Deniz Undav dari Stuttgart yang sedang dalam performa terbaiknya, saat ini ada satu posisi yang diperebutkan dalam lini serang Jerman di Piala Dunia, dan dengan Nick Woltemade dan Kai Havertz, dua penyerang lainnya tampaknya sudah cukup pasti mendapatkan tiket ke putaran final. Namun, Nagelsmann juga ingin membawa penyerang nomor sembilan yang kuat dan terutama kuat di udara, sehingga Niclas Füllkrug (AC Milan) yang masih mengalami krisis mungkin memiliki peluang bagus. Ebnoutalib bisa saja menjadi alternatif selain Füllkrug.
Ebnoutalib dibesarkan di Frankfurt, ibunya berkebangsaan Jerman. Ayahnya, Faissal, berkebangsaan Maroko dan datang ke Jerman pada tahun 1990. Pada tahun 1997, ia menjadi warga negara Jerman dan meraih medali perak untuk Jerman dalam cabang taekwondo di Olimpiade 2000 di Sydney.
Dengan Ebnoutalib? Maroko akan menghadapi Brasil pada pertandingan pembuka Piala Dunia.
Bagi Nagelsmann, opsi Ebnoutalib kini tidak lagi menjadi pertimbangan. Apakah ia dapat menjadi pemain penting bagi Maroko di Piala Dunia musim panas mendatang, akan terlihat dalam beberapa bulan ke depan. Situasi di tim favorit rahasia dan peringkat keempat Piala Dunia 2022 saat ini sedang mengalami perubahan, karena mereka baru-baru ini berpisah dengan pelatih sukses Walid Regragui. Mantan pelatih tim nasional U-20 Mohamed Ouahbi telah mengambil alih posisi tersebut sekitar tiga bulan sebelum turnamen dimulai dan diharapkan dapat membawa tim Maroko meraih kesuksesan di putaran final di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.
Di posisi penyerang tengah, pesaing utama Ebnoutalib adalah dua pemain nasional berpengalaman: Youssef En-Nesyri, yang baru-baru ini pindah dari Fenerbahce ke Al-Ittihad di Arab Saudi, dan Ayoub El Kaabi dari Olympiakos Piraeus. Hamza Igamane (OSC Lille) adalah pesaing potensial lainnya untuk Piala Dunia, tetapi keikutsertaannya masih diragukan setelah ia mengalami cedera ligamen yang parah dalam final Piala Afrika yang berakhir dramatis melawan Senegal (0-1 setelah perpanjangan waktu) pada pertengahan Januari.
Piala Dunia akan dimulai dengan pertandingan sulit bagi Maroko saat menghadapi juara dunia terbanyak Brasil. Mengingat lawan-lawan lain di grup ini adalah Skotlandia dan Haiti, lolos ke babak gugur adalah target minimal bagi bintang PSG Achraf Hakimi dan rekan-rekannya.
Pertandingan grup Maroko di Piala Dunia 2026
Tanggal Waktu (waktu Jerman) Pertandingan Minggu, 14 Juni 0 Maroko vs. Brasil Sabtu, 20 Juni 0 Maroko vs. Skotlandia Kamis, 25 Juni 0 Maroko vs. Haiti