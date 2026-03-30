AFP
"Dia bisa patah kaki!" - Didier Deschamps marah besar atas tekel ala "sepak bola Amerika" terhadap Michael Olise saat Prancis mengalahkan Kolombia
Deschamps mengkritik taktik 'sepak bola Amerika'
Pelatih kepala Prancis tidak segan-segan dalam penilaiannya pasca-pertandingan setelah melihat timnya menutup tur singkat di Amerika Serikat dengan kemenangan kedua berturut-turut, berkat dua gol internasional perdana dari Desire Doue dan sundulan jarak dekat dari Marcus Thuram. Meskipun skor akhir menunjukkan pertandingan yang berjalan lancar di Washington, kenyataan taktisnya jauh lebih sengit, sehingga Deschamps menegur tim wasit terkait kurangnya perlindungan bagi para bintang timnya. "Saya bilang ke wasit keempat: 'Ini bukan sepak bola Amerika!' Tidak ada tekel! Untungnya, tidak ada konsekuensi serius," katanya kepada TF1.
Olise lolos dari cedera parah dengan selisih tipis
Insiden paling menegangkan terjadi di detik-detik terakhir waktu tambahan ketika Olise dijatuhkan oleh tekel yang sangat keras. Deschamps menegaskan bahwa hanya refleks cepat sang pemain sayap yang mencegah cedera serius. Ia menambahkan: "Soal tekel terhadap Michael, jika dia tidak melompat, dia bisa patah kaki! Ini pertandingan persahabatan... agresivitas boleh-boleh saja, kita tahu itu, tapi ini sudah melampaui batas.
"Pertandingan itu sangat agresif. Anda tahu itu sama seperti saya, tim-tim Amerika Selatan memang seperti itu. Mengetahui bahwa tidak ada VAR sedikit membantu, terutama pada aksi terakhir itu, tekel terakhir terhadap Michael Olise... untungnya dia melompat, kalau tidak, dia hanya akan punya satu kaki tersisa!"
Manajemen pemain di tengah tekanan klub
Intensitas pertandingan persahabatan tersebut menjadi pengingat mengapa Deschamps memilih untuk melakukan rotasi skuadnya secara besar-besaran. Dengan gelar domestik dan prestasi di level Eropa yang dipertaruhkan, pelatih Prancis itu menyadari keseimbangan yang rapuh antara tugas internasional dan tuntutan klub-klub papan atas. Banyak pemain yang disimpan di bangku cadangan secara khusus untuk menghindari insiden seperti yang dialami Olise. "Itulah juga alasan mengapa, dari segi manajemen, beberapa pemain tidak diturunkan. Mereka tidak bisa atau ada risiko. Kini, dengan fase akhir di liga-liga dan Liga Champions yang akan datang... jelas ini adalah periode terpenting bagi klub mereka," kata Deschamps.
Les Bleus mulai menemukan ritme permainan menjelang Piala Dunia
Terlepas dari keributan di pinggir lapangan, Prancis meninggalkan Washington dengan banyak hal positif setelah mengalahkan Brasil dan Kolombia. Hasil-hasil ini memberikan dorongan yang signifikan saat negara tersebut bersiap menyambut pengumuman resmi skuad Piala Dunia pada 14 Mei. Bagi Deschamps, intensitas pertandingan-pertandingan ini menjadi ujian yang sempurna bagi ketangguhan mental dan fisik yang dibutuhkan untuk turnamen mendatang. Menilik tur ini secara keseluruhan, sang pelatih tetap puas dengan semangat kompetitif yang ditunjukkan oleh timnya. "Semangatnya ada. Itu bagus, ada gairah, dan itu baik bagi para pemain. Hal itu memungkinkan kami untuk menjalani dua sesi latihan yang sangat berkualitas," pungkasnya, sambil mengalihkan fokus ke pertandingan pemanasan terakhir pada bulan Juni.