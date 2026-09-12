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'Dia bisa menjadi masalah' - Mengapa Arsenal 'lolos dari bahaya' setelah gagal merekrut superstar Real Madrid Vinicius Jr
Benturan mentalitas di Emirates
Meski fans Arsenal mungkin kecewa karena gagal mendapatkan salah satu winger paling klinis di sepakbola dunia, Petit meyakini kedatangan pemain Brasil itu bisa mengganggu keharmonisan yang telah susah payah dibangun Mikel Arteta.
Berbicara kepada Boyle Sports, pemenang Piala Dunia 1998 itu menjelaskan keraguannya: "Saya pikir Vinicius Junior adalah pemain yang sangat bertalenta, tetapi dari segi mentalitas saya tidak yakin dia cocok untuk Arsenal. Itu hanya pendapat saya.
"Saya melihat begitu banyak pemain rendah hati di Arsenal, jadi jika Anda tiba-tiba mendatangkan seseorang yang benar-benar berbeda, itu bisa menjadi masalah, terutama dengan gaya manajemen Arteta."
- AFP
Terhindar dari kesalahan besar di bursa transfer
Saga transfer itu mencapai titik panas ketika Vinicius Jr tampak menemui jalan buntu dalam negosiasi kontrak dengan Real Madrid. Arsenal dikabarkan optimistis dengan peluang mereka untuk mendapatkan sang superstar, tetapi Petit menunjuk masalah perilaku belakangan ini sebagai alasan untuk lega. Ia menyoroti gesekan terbaru sang pemain dengan mantan pelatih Madrid Jose Mourinho sebagai tanda peringatan.
Merefleksikan citra publik sang pemain, Petit menambahkan: "Lihat apa yang terjadi antara Vinicius Jnr dan Jose Mourinho pada pertandingan terakhir antara Real Betis dan Real Madrid. Itu mengingatkan saya pada apa yang terjadi dengan Xabi Alonso musim lalu ketika dia tidak ingin menjabat tangannya.
"Vinicius Jr menerima begitu banyak kecaman dari suporter, pers, dan media sosial, tetapi dalam momen-momen seperti itu dia mengirimkan pesan yang salah. Saya pikir dia mungkin pemain yang berhasil dihindari Arsenal jika melihat momen itu.
"Saya akan senang melihat pemain dengan talenta seperti Vinicius Jr bermain untuk Arsenal, tetapi dengan mentalitas dan egonya, saya pikir itu akan menciptakan situasi yang sangat sulit untuk dihadapi."
Saga Alvarez
Meski Petit senang klub itu terhindar dari Vinicius Jr, ia jauh kurang antusias terhadap kegagalan merekrut Julian Alvarez dari Atletico Madrid. Pemenang Piala Dunia 2022 itu sangat sering dikaitkan dengan kepindahan ke Emirates sepanjang bursa transfer musim panas, tetapi preferensi penyerang Argentina itu terhadap destinasi lain pada akhirnya menggagalkan kesepakatan tersebut.
Menilai peluang yang terlewat untuk mantan pemain Manchester City itu, Petit berkata: "Julian Alvarez adalah striker yang dibutuhkan Arsenal. Kenapa? Karena dia mengenal Premier League.
"Dia pemain yang sangat bertalenta. Pergerakannya hebat, kemampuan teknisnya hebat, dan dia akan sangat cocok dengan DNA tim Arsenal ini dalam cara dia memainkan sepakbola satu sentuhan. Saya sangat menyukai segala hal tentang dirinya sebagai pemain.
"Tapi jelas dia menginginkan Barcelona, dan jika dia tidak meninggalkan Atletico Madrid pada bursa transfer musim panas, apakah Anda benar-benar berpikir dia akan meninggalkan klub itu pada bursa transfer musim dingin? Saya tidak akan terlalu yakin soal itu."
- Getty Images Sport
Menavigasi pencarian talisman baru
Pencarian sosok baru sebagai titik fokus lini serang tetap menjadi prioritas bagi Arteta, terutama setelah musim debut Viktor Gyokeres yang sulit di Premier League. Arsenal juga berhasil memperkuat area lain di lapangan, dengan mendatangkan pemain seperti Bruno Guimaraes, Ezri Konsa, dan Christos Tzolis, yang semuanya langsung memberi dampak pada skuad.
Terlepas dari kekecewaan karena gagal mendapatkan target-target papan atas, peringatan Petit menjadi pengingat bahwa rekrutmen bukan hanya soal bakat mentah. "Masalah" dalam mengelola ego seorang superstar sering kali dapat menggagalkan proyek perebutan gelar, dan penolakan Arteta untuk berkompromi terhadap standar budaya yang ia tetapkan tetap menjadi salah satu fondasi kesuksesan klub belakangan ini.
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