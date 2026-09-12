Meski fans Arsenal mungkin kecewa karena gagal mendapatkan salah satu winger paling klinis di sepakbola dunia, Petit meyakini kedatangan pemain Brasil itu bisa mengganggu keharmonisan yang telah susah payah dibangun Mikel Arteta.

Berbicara kepada Boyle Sports, pemenang Piala Dunia 1998 itu menjelaskan keraguannya: "Saya pikir Vinicius Junior adalah pemain yang sangat bertalenta, tetapi dari segi mentalitas saya tidak yakin dia cocok untuk Arsenal. Itu hanya pendapat saya.

"Saya melihat begitu banyak pemain rendah hati di Arsenal, jadi jika Anda tiba-tiba mendatangkan seseorang yang benar-benar berbeda, itu bisa menjadi masalah, terutama dengan gaya manajemen Arteta."



