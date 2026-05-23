"Semoga saja saya tidak bertemu dengannya, karena sebenarnya dia bisa saja tidak perlu melakukan perjalanan itu," kata Hoeneß pada Sabtu malam di Sky, saat ditanya mengenai perjalanan Mourinho ke Berlin untuk final Piala. Latar belakang pertanyaan tersebut: kemungkinan ketertarikan sang pelatih bintang—yang tampaknya akan kembali ke Real Madrid—terhadap bintang Bayern, Michael Olise.
Diterjemahkan oleh
"Dia bisa mengawasi mereka dengan cermat": Jose Mourinho di final Piala DFB! Uli Hoeneß meredam spekulasi seputar Real Madrid dan seorang bintang Bayern München
"Dia boleh saja terus-menerus mengawasinya, tapi itu tak akan berguna," tegas Hoeneß terkait kemungkinan pendekatan Bayern terhadap Olise. Pemain serang asal Prancis itu "tak bisa dijual," tambah pria berusia 74 tahun itu.
Mourinho terlihat pada Sabtu sore saat meninggalkan hotelnya di Berlin, dan dari sana ia menuju ke Stadion Olimpiade. Menurut Bild, hal ini terkait dengan undangan dari lawan Bayern di final, VfB Stuttgart. Dikabarkan bahwa Mourinho telah menjadwalkan pertemuan dengan Direktur Olahraga Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, di sela-sela final Piala DFB.
Latar belakangnya adalah hubungan baik yang dijalin VfB dengan agensi GestiFute milik konsultan bintang Jorge Mendes, yang antara lain juga mewakili Mourinho. Hendrik Schauerte, yang bertanggung jawab atas pasar Jerman di GestiFute, mendampingi 'The Special One' di Berlin.
- Getty Images Sport
Apakah bintang Bayern, Michael Olise, menarik minat Real Madrid?
Meskipun kontrak Mourinho dengan Benfica Lisbon masih berlaku hingga 2027, ia tampaknya akan segera kembali ke Real Madrid. Di sana, pelatih asal Portugal itu akan menggantikan Alvaro Arbeloa, yang baru saja mengambil alih posisi dari Xabi Alonso pada Januari lalu—yang baru saja dipecat—namun akan meninggalkan Los Blancos lagi setelah musim ini berakhir.
Mengingat kembalinya Mourinho yang semakin dekat, dalam beberapa hari terakhir sudah muncul spekulasi mengenai pemain-pemain yang mungkin ingin didatangkan oleh pria berusia 63 tahun itu ke Madrid. Olise sebelumnya sudah dianggap sebagai kandidat di Real; Los Blancos dilaporkan memantau bintang Bayern tersebut dengan cermat, sama seperti klub-klub top Eropa lainnya seperti Liverpool FC atau FC Barcelona.
Namun, para petinggi Bayern di bawah pimpinan Direktur Olahraga Max Eberl telah berulang kali menegaskan dalam beberapa minggu dan bulan terakhir bahwa penjualan Olise sama sekali bukan topik pembicaraan saat ini. Pemain berusia 24 tahun itu, yang merupakan salah satu pemain kunci di FCB, masih terikat kontrak di Munich hingga 2029.
Jose Mourinho diharapkan dapat mengembalikan ketertiban di Real Madrid
Mourinho pernah melatih Real Madrid pada periode 2010 hingga 2013, dan saat itu berhasil membawa Los Blancos meraih satu gelar juara Liga Spanyol dan satu gelar Copa del Rey. Musim panas lalu, sang pelatih kembali ke Benfica Lisbon, dan kini tampaknya kembalinya yang berikutnya akan segera terjadi.
Presiden Real, Florentino Perez, berharap Mourinho, yang dikenal memiliki tangan besi, berhasil mengendalikan kembali skuad bintang Real. Baik Alonso maupun Arbeloa mengalami kesulitan dalam mengelola ruang ganti Real Madrid yang dipenuhi ego besar dan gagal, antara lain karena hubungan yang sulit dengan beberapa pemain.
Secara olahraga, Real mengalami musim tanpa gelar kedua berturut-turut, setelah pada musim 2023/24 mereka masih berhasil meraih double gelar juara liga dan Liga Champions.
- Getty
Michael Olise: Klub-klub profesional yang pernah ia bela
Periode
Klub
2020 hingga 2021
FC Reading
2021 hingga 2024
Crystal Palace
sejak 2024
FC Bayern München